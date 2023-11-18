Рецепт находка: намного проще, чем сырники. Воздушный творожный кекс к чаю

История кекса начинается с древности. Он, как и многие другие виды выпечки, сильно отличался от того, что мы можем видеть на прилавках пекарен в наше время. Кексы исконно выпекались с различными начинками. Например, с сухофруктами.
Однако, современные дети не особо в восторге от изюма или инжира. Поэтому кулинары и хозяйственные мамы пошли дальше и сделали кексы с шоколадом, джемами и прочими вкусными добавками. Существует даже полезный кекс с брокколи и морковью.
Разновидностей этой выпечки много. Неизменной остается пышность и воздушность кекса. Расскажем, как приготовить творожный кекс.
Ингредиенты для творожного кекса:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- сливочное масло — 70 г;
- творог — 200 г;
- мука — 160 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч.л.;
- соль — щепотка;
- сода — щепотка;
- ванилин — щепотка;
- цедра апельсина.
Приготовление творожного кекса:
В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок и взбиваем до пышности и растворения песчинок. Мягкое сливочное масло выкладываем в пышную массу, продолжаем взбивать миксером.
Выкладываем в смесь творог, перемешиваем. Высыпаем часть муки и разрыхлитель. Добавляем в смесь соль, соду и ванилин, замешиваем миксером однородное тесто.
Высыпаем в тесто остатки муки и цедру апельсина, продолжаем вымешивать лопаткой или руками. Густое тесто кладем в форму для выпечки, застеленную пергаментом.
Выпекаем кекс при 180 градусах 40-45 минут.
После приготовления советуем посыпать кекс сахарной пудрой.
Вместо цедры апельсина можно использовать цедру лимона.