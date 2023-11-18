Рецепт находка: намного проще, чем сырники. Воздушный творожный кекс к чаю

История кекса начинается с древности. Он, как и многие другие виды выпечки, сильно отличался от того, что мы можем видеть на прилавках пекарен в наше время. Кексы исконно выпекались с различными начинками. Например, с сухофруктами.

Однако, современные дети не особо в восторге от изюма или инжира. Поэтому кулинары и хозяйственные мамы пошли дальше и сделали кексы с шоколадом, джемами и прочими вкусными добавками. Существует даже полезный кекс с брокколи и морковью.

Разновидностей этой выпечки много. Неизменной остается пышность и воздушность кекса. Расскажем, как приготовить творожный кекс.

Ингредиенты для творожного кекса:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

сливочное масло — 70 г;

творог — 200 г;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 1,5 ч.л.;

соль — щепотка;

сода — щепотка;

ванилин — щепотка;

цедра апельсина.

Приготовление творожного кекса:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок и взбиваем до пышности и растворения песчинок. Мягкое сливочное масло выкладываем в пышную массу, продолжаем взбивать миксером.

Выкладываем в смесь творог, перемешиваем. Высыпаем часть муки и разрыхлитель. Добавляем в смесь соль, соду и ванилин, замешиваем миксером однородное тесто.

Высыпаем в тесто остатки муки и цедру апельсина, продолжаем вымешивать лопаткой или руками. Густое тесто кладем в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

Выпекаем кекс при 180 градусах 40-45 минут.

После приготовления советуем посыпать кекс сахарной пудрой.

Вместо цедры апельсина можно использовать цедру лимона.