Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Котлеты являются одним из любимых угощений украинцев. Однако готовить их не так уж просто, а малейшее отклонение от классического рецепта может обернуться разочарованием.

НОВОСТИ ВКУСНО

В создании котлет существует немало нюансов, которые влияют на конечный результат, информирует 24 Канал. Именно поэтому, не зная об особенностях этого процесса, в финале можно получить блюдо, которое не оправдает ожиданий.

Читайте также Возвращающий вкус в детство: готовим топовое блюдо с «Куркой по-домашнему»

Если у вас такой неудачный опыт, это вовсе не повод отказываться от любимой пищи. Стоит только ознакомиться с наиболее распространенными ошибками, которые часто допускаются при приготовлении котлет, и учесть эту информацию в ходе будущих кулинарных экспериментов.

Почему котлеты могут не удаться

Чаще всего люди сталкиваются с проблемой, что котлеты получаются жесткими, прилипают к сковороде во время жарки или вообще не нравяться по вкусу. Чтобы избежать таких инцидентов, при приготовлении этого блюда следует учитывать несколько важных моментов:

Чем больше вы размешиваете фарш, тем выше вероятность, что котлеты будут жесткими. Поэтому не слишком увлекайтесь этим процессом, если хотите получить сочное и нежное блюдо.

Если фарш слишком сухой, котлеты могут получиться безвкусными. Поэтому добавьте влагу в виде яйца или молока, чтобы сохранить сочность и мягкость.

Слишком толстые котлеты после обжаривания могут остаться сырыми внутри, в то время как слишком тонкие высохнут на сковороде. Поэтому выбирайте средний размер, чтобы получить идеальный результат.

Для того чтобы ваши котлеты не пригорали во время обжаривания, необходимо дать сковороде хорошо прогреться вместе с маслом.

В некоторых случаях котлеты в процессе приготовления могут прилипать ко дну сковороды. Чтобы этого не произошло, лучше выбирать чугунную посуду или с антипригарным покрытием.

Как приготовить идеальные куриные котлеты?

Технические моменты, конечно, очень важны. Но прежде всего секрет идеальных котлет скрывается в удачно подобранных ингредиентах, в частности, в фарше. Его приготовление может заставить беспокоиться даже кулинара с опытом.

Однако есть вариант, который позволит сэкономить время и сохранить хорошее настроение. Ведь можно выбрать уже готовые к жарке куриные котлеты, например ТМ «Наша Ряба Аппетитная». Производитель взял на себя большую часть работы: свежее филе и филе бедра перемолены в сочный фарш и сформированы в идеальные овалы, которые при приготовлении получат золотистую корочку. Вам остается только достать из упаковки котлетки и отправить их на сковороду.

Нежные и сочные котлетки от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» быстро готовятся и идеально подходят для семейного обеда и ужина. Они могут стать отличным дополнением или основой для многих блюд. А как можно приготовить этот продукт, рассказываем в пошаговых рецептах.

Куриные котлеты в томатном соусе