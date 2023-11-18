Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Куриные котлеты в томатном соусе / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 1 банка томатного соуса;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 лук;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– базилик по вкусу.
Приготовление:
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Наливаем на дно глубокой сковороды масло и разогреваем на среднем огне. Выкладываем куриные котлеты и поджариваем до золотистого цвета. Далее временно перемещаем их в другой сосуд.
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В ту же сковороду выкладываем нарезанный лук и 1 – 2 минуты.
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Заливаем лук и чеснок томатным соусом. Сдабриваем солью и перцем.
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Убавляем огонь и доводим соус до кипения. Готовим все еще около 5 – 7 минут.
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Возвращаем котлеты обратно в сковороду. Все вместе оставляем на умеренном огне еще на 5 – 10 минут, пока мясо не прогреется и не впитает вкус томатного соуса.
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Подаем куриные котлеты в томатном соусе горячими, украсив по желанию зеленью.
Куриные котлеты с овощами на гриле
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Время: 25 минут
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Порций: 4
Котлеты с овощами – идеальное блюдо на обед или ужин / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 2 кабачки;
– 2 красных перца;
– 2 моркови;
– 2 – 3 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– соль и перец по вкусу;
Приготовление:
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Разогреваем сковороду-гриль на среднем огне и добавляем растительное масло.
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Обжариваем котлеты по 5 – 7 минут с каждой стороны до золотой корочки.
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Нарезаем морковь, кабачки и красный перец полосками, сдабриваем специями, одной ложкой оливкового масла и соевым соусом.
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Выкладываем овощи на разогретую сковороду-гриль и готовим, часто переворачивая, пока они не поджарятся и без грилированных полос (в течение 10 – 15 минут).
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Подаем куриные котлеты вместе с запеченными овощами.
Куриные котлеты с салатом из свежих овощей
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Время: 20 минут
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Порций: 4
Салат со свежими овощами будет идеально смаковать с котлетами / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 100 граммов шпината;
– 4 помидора;
– 80 граммов сухарей для панировки;
– 1 красный лук;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла;
– черный перец по вкусу;
– соль по вкусу.
Приготовление:
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Уже сформированные и готовые к приготовлению куриные котлеты панируем в муке, далее – в яйце и сухарях.
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На сковороду наливаем немного растительного масла и даем прогреться.
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Выкладываем котлеты на сковороду и обжариваем до золотистой корочки (примерно 15 минут).
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На тарелку высыпаем промытый шпинат, нарезанные помидоры и лук. Сбрызгиваем салат оливковым маслом и посыпаем по вкусу.
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Подаем куриные котлеты вместе с салатом.
Приятного аппетита!