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Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

На чтение: 4 минуты
Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Котлеты являются одним из любимых угощений украинцев. Однако готовить их не так уж просто, а малейшее отклонение от классического рецепта может обернуться разочарованием.

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В создании котлет существует немало нюансов, которые влияют на конечный результат, информирует 24 Канал. Именно поэтому, не зная об особенностях этого процесса, в финале можно получить блюдо, которое не оправдает ожиданий.

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Если у вас такой неудачный опыт, это вовсе не повод отказываться от любимой пищи. Стоит только ознакомиться с наиболее распространенными ошибками, которые часто допускаются при приготовлении котлет, и учесть эту информацию в ходе будущих кулинарных экспериментов.

Почему котлеты могут не удаться

Чаще всего люди сталкиваются с проблемой, что котлеты получаются жесткими, прилипают к сковороде во время жарки или вообще не нравяться по вкусу. Чтобы избежать таких инцидентов, при приготовлении этого блюда следует учитывать несколько важных моментов:

  • Чем больше вы размешиваете фарш, тем выше вероятность, что котлеты будут жесткими. Поэтому не слишком увлекайтесь этим процессом, если хотите получить сочное и нежное блюдо.

  • Если фарш слишком сухой, котлеты могут получиться безвкусными. Поэтому добавьте влагу в виде яйца или молока, чтобы сохранить сочность и мягкость.

  • Слишком толстые котлеты после обжаривания могут остаться сырыми внутри, в то время как слишком тонкие высохнут на сковороде. Поэтому выбирайте средний размер, чтобы получить идеальный результат.

  • Для того чтобы ваши котлеты не пригорали во время обжаривания, необходимо дать сковороде хорошо прогреться вместе с маслом.

  • В некоторых случаях котлеты в процессе приготовления могут прилипать ко дну сковороды. Чтобы этого не произошло, лучше выбирать чугунную посуду или с антипригарным покрытием.

Как приготовить идеальные куриные котлеты?

Технические моменты, конечно, очень важны. Но прежде всего секрет идеальных котлет скрывается в удачно подобранных ингредиентах, в частности, в фарше. Его приготовление может заставить беспокоиться даже кулинара с опытом.

Однако есть вариант, который позволит сэкономить время и сохранить хорошее настроение. Ведь можно выбрать уже готовые к жарке куриные котлеты, например ТМ «Наша Ряба Аппетитная». Производитель взял на себя большую часть работы: свежее филе и филе бедра перемолены в сочный фарш и сформированы в идеальные овалы, которые при приготовлении получат золотистую корочку. Вам остается только достать из упаковки котлетки и отправить их на сковороду.

Нежные и сочные котлетки от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» быстро готовятся и идеально подходят для семейного обеда и ужина. Они могут стать отличным дополнением или основой для многих блюд. А как можно приготовить этот продукт, рассказываем в пошаговых рецептах.

Куриные котлеты в томатном соусе

  • Время: 25 минут

  • Порций: 4

Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Куриные котлеты в томатном соусе / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 1 банка томатного соуса;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 лук;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– базилик по вкусу.

Приготовление:

  1. Наливаем на дно глубокой сковороды масло и разогреваем на среднем огне. Выкладываем куриные котлеты и поджариваем до золотистого цвета. Далее временно перемещаем их в другой сосуд.

  2. В ту же сковороду выкладываем нарезанный лук и 1 – 2 минуты.

  3. Заливаем лук и чеснок томатным соусом. Сдабриваем солью и перцем.

  4. Убавляем огонь и доводим соус до кипения. Готовим все еще около 5 – 7 минут.

  5. Возвращаем котлеты обратно в сковороду. Все вместе оставляем на умеренном огне еще на 5 – 10 минут, пока мясо не прогреется и не впитает вкус томатного соуса.

  6. Подаем куриные котлеты в томатном соусе горячими, украсив по желанию зеленью.

Куриные котлеты с овощами на гриле

  • Время: 25 минут

  • Порций: 4

Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Котлеты с овощами – идеальное блюдо на обед или ужин / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 2 кабачки;
– 2 красных перца;
– 2 моркови;
– 2 – 3 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– соль и перец по вкусу;

Приготовление:

  1. Разогреваем сковороду-гриль на среднем огне и добавляем растительное масло.

  2. Обжариваем котлеты по 5 – 7 минут с каждой стороны до золотой корочки.

  3. Нарезаем морковь, кабачки и красный перец полосками, сдабриваем специями, одной ложкой оливкового масла и соевым соусом.

  4. Выкладываем овощи на разогретую сковороду-гриль и готовим, часто переворачивая, пока они не поджарятся и без грилированных полос (в течение 10 – 15 минут).

  5. Подаем куриные котлеты вместе с запеченными овощами.

Куриные котлеты с салатом из свежих овощей

  • Время: 20 минут

  • Порций: 4

Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Салат со свежими овощами будет идеально смаковать с котлетами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– куриные котлеты ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;
– 100 граммов шпината;
– 4 помидора;
– 80 граммов сухарей для панировки;
– 1 красный лук;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла;
– черный перец по вкусу;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Уже сформированные и готовые к приготовлению куриные котлеты панируем в муке, далее – в яйце и сухарях.

  2. На сковороду наливаем немного растительного масла и даем прогреться.

  3. Выкладываем котлеты на сковороду и обжариваем до золотистой корочки (примерно 15 минут).

  4. На тарелку высыпаем промытый шпинат, нарезанные помидоры и лук. Сбрызгиваем салат оливковым маслом и посыпаем по вкусу.

  5. Подаем куриные котлеты вместе с салатом.

Приятного аппетита!

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