Рецепт сказка. Слоеное печенье на сметане: вкусные трубочки с начинкой

Печенье — это небольшое мучное изделие родом из Персии. Именно в этой древней стране стали готовить первое печенье. Иранцы переняли рецепт, при этом усовершенствовали его. Однако, помимо Ирана, о печенье узнали и европейцы. Поэтому помимо печенья с Востока, сейчас большую популярность имеет французское или итальянское печенье.

Существует огромное количество видов печенья, например, крембо — немецкое печенье, переводится как шоколадный поцелуй или Мадлен — французское печенье.

Особое место в кулинарии занимает слоеное печенье. Расскажем, как приготовить его из простых компонентов.

Ингредиенты для слоеного печенья:

Яйцо — 1 шт.;

Сметана — 150 г;

Сливочное масло — 100 г;

Растительное масло — 50 г;

Сахар — 100 г;

Экстракт ванили — 1 ч.л.;

Соль — ¼ ч.л.;

Разрыхлитель — 6 г;

Мука — 400 г.

Ингредиенты для начинки:

Кокосовая стружка — 120 г;

Джем абрикосовый — 100 г.

Ингредиенты для смазки:

Яичный желток — 1 шт.;

Молоко — 1 ст.л.

Приготовление слоеного печенья:

В миску со сливочным маслом высыпаем сахарный песок и соль, перемешиваем до растворения компонентов. В смесь разбиваем яйцо, выкладываем сметану, вливаем растительное масло и перемешиваем.

Вливаем в смесь экстракт ванилина, перемешиваем. Соединяем муку с разрыхлителем, частями просеиваем в сливочную массу.

Замешиваем эластичное тесто, а потом вымешиваем руками и собираем в колобок.

Оставляем тесто под пищевой пленкой отдыхать. В это время делаем начинку, смешиваем джем с кокосовой стружкой до состояния пасты.

Делим тесто на небольшие кусочки, которые раскатываем в небольшие лепешки.

На одной части каждой лепешки делаем небольшие надрезы, на вторую выкладываем начинку.

Заворачиваем начинку внутрь теста так, чтобы надрезы были видны.

Выкладываем трубочки на противень, застеленный пергаментом. Смазываем трубочки смесью желтка и молока.

Выпекаем печенье при 180 градусах 18-20 минут.

После остывания печенье можно посыпать сахарной пудрой. Помимо абрикосового джема используется другое варенье или джем.