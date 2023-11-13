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Рецепт сказка. Слоеное печенье на сметане: вкусные трубочки с начинкой

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Рецепт сказка. Слоеное печенье на сметане: вкусные трубочки с начинкой

Печенье — это небольшое мучное изделие родом из Персии. Именно в этой древней стране стали готовить первое печенье. Иранцы переняли рецепт, при этом усовершенствовали его. Однако, помимо Ирана, о печенье узнали и европейцы. Поэтому помимо печенья с Востока, сейчас большую популярность имеет французское или итальянское печенье.

Существует огромное количество видов печенья, например, крембо — немецкое печенье, переводится как шоколадный поцелуй или Мадлен — французское печенье.

Особое место в кулинарии занимает слоеное печенье. Расскажем, как приготовить его из простых компонентов.

Ингредиенты для слоеного печенья:

  • Яйцо — 1 шт.;
  • Сметана — 150 г;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Растительное масло — 50 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Экстракт ванили — 1 ч.л.;
  • Соль — ¼ ч.л.;
  • Разрыхлитель — 6 г;
  • Мука — 400 г.

Ингредиенты для начинки:

  • Кокосовая стружка — 120 г;
  • Джем абрикосовый — 100 г.

Ингредиенты для смазки:

  • Яичный желток — 1 шт.;
  • Молоко — 1 ст.л.

Приготовление слоеного печенья:

В миску со сливочным маслом высыпаем сахарный песок и соль, перемешиваем до растворения компонентов. В смесь разбиваем яйцо, выкладываем сметану, вливаем растительное масло и перемешиваем.

Вливаем в смесь экстракт ванилина, перемешиваем. Соединяем муку с разрыхлителем, частями просеиваем в сливочную массу.

Замешиваем эластичное тесто, а потом вымешиваем руками и собираем в колобок.

Оставляем тесто под пищевой пленкой отдыхать. В это время делаем начинку, смешиваем джем с кокосовой стружкой до состояния пасты.

Рецепт сказка. Слоеное печенье на сметане: вкусные трубочки с начинкой

Делим тесто на небольшие кусочки, которые раскатываем в небольшие лепешки.

Рецепт сказка. Слоеное печенье на сметане: вкусные трубочки с начинкой

На одной части каждой лепешки делаем небольшие надрезы, на вторую выкладываем начинку.

Рецепт сказка. Слоеное печенье на сметане: вкусные трубочки с начинкой

Заворачиваем начинку внутрь теста так, чтобы  надрезы были видны.

Выкладываем трубочки на противень, застеленный пергаментом. Смазываем трубочки смесью желтка и молока.

Рецепт сказка. Слоеное печенье на сметане: вкусные трубочки с начинкой

Выпекаем печенье при 180 градусах 18-20 минут.

Рецепт сказка. Слоеное печенье на сметане: вкусные трубочки с начинкой

После остывания печенье можно посыпать сахарной пудрой. Помимо абрикосового джема используется другое варенье или джем. 

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