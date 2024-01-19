Драники с ветчиной и сыром: рецепт знакомого блюда по-новому

Готовые блинчики выложить на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир. Подавайте их со сметаной.

Драники с ветчиной и сыром – отличный вариант блюда на ужин. Оно сытное, очень вкусное и хорошо утоляет голод. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Рецепты каждый день». Рекомендуем взять этот рецепт на вооружение, поскольку ваши близкие оценят его по достоинству.

Драники с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

картофель – 6 шт;

лук – 1 шт;

ветчина – 200 гр;

сыр твердый – 200 гр;

яйцо – 2 шт;

укроп – 2 веточки;

мука – 4-5 ст. л;

соль, перец – по вкусу;

масло рафинированное – для жарки.

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Способ приготовления:

Очистить картофель, лук, порезать мелко укроп. Натереть на крупной терке все ингредиенты: картофель, сыр, ветчину, лук. Добавить по вкусу соль и черный перец молотый. Добавить яйца, укроп, муку, перемешать.

Разогреть масло на сковороде. В горячее масло ложкой выложить картофельную массу, жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые блинчики выложить на бумажное полотенце, чтобы с них ушел лишний жир.

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