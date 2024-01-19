Рецепт: Салат с сухариками — С ветчиной и горошком, салат за 5 минут из того, что под рукой.

Ингредиенты:

ветчина варено-копченая — 400 г;

лук репчатый (крупный) — 1 шт.;

соль — по вкусу;

майонез оливковый — 2-3 ст.л.;

хлеб черный бородинский — 250 г;

горошек зеленый консервированный — 1 банка;

зелень — для украшения

Способ приготовления: Рецепт самого простого салата, который я, например, могу хоть каждый день готовить и есть, ингредиенты в нем можно менять, неизменным остаётся только одно — сухарики. Получается вкусно и сытно.

В качестве мясного ингредиента у меня варено-копченая ветчина, подойдёт и любое отварное мясо, и любая колбаса.

Репчатый лук можно использовать в свежем виде, нарезаем его тонкими четвертинками колец. Иногда я делаю такой салат с жареным луком, тоже очень вкусно получается, жарить лук нужно на сливочном масле до красивого коричневого цвета.

Сухарики делаем из черного бородинского хлеба, обжариваем слегка на растительном масле или просто подсушиваем на сковороде.

С горошка сливаем жидкость и добавляем к остальным ингредиентам. Горошек можно заменить на фасоль или кукурузу.

Заправляем салат майонезом, я предпочитаю оливковый. Соль по вкусу. Можно и не солить, т. к. есть майонез.

Перемешиваем и все — салат готов. Очень быстро и просто.

Перед подачей можно посыпать зеленью.

Время приготовления: 5 мин.