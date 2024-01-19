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Рецепт: Салат с сухариками — С ветчиной и горошком, салат за 5 минут из того, что под рукой.

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Рецепт: Салат с сухариками — С ветчиной и горошком, салат за 5 минут из того, что под рукой.

Ингредиенты:
ветчина варено-копченая — 400 г;
лук репчатый (крупный) — 1 шт.;
соль — по вкусу;
майонез оливковый — 2-3 ст.л.;
хлеб черный бородинский — 250 г;
горошек зеленый консервированный — 1 банка;
зелень — для украшения
Способ приготовления: Рецепт самого простого салата, который я, например, могу хоть каждый день готовить и есть, ингредиенты в нем можно менять, неизменным остаётся только одно — сухарики. Получается вкусно и сытно.

В качестве мясного ингредиента у меня варено-копченая ветчина, подойдёт и любое отварное мясо, и любая колбаса.

Рецепт: Салат с сухариками - С ветчиной и горошком, салат за 5 минут из того, что под рукой.

Репчатый лук можно использовать в свежем виде, нарезаем его тонкими четвертинками колец. Иногда я делаю такой салат с жареным луком, тоже очень вкусно получается, жарить лук нужно на сливочном масле до красивого коричневого цвета.

Рецепт: Салат с сухариками - С ветчиной и горошком, салат за 5 минут из того, что под рукой.

Сухарики делаем из черного бородинского хлеба, обжариваем слегка на растительном масле или просто подсушиваем на сковороде.

Рецепт: Салат с сухариками - С ветчиной и горошком, салат за 5 минут из того, что под рукой.

С горошка сливаем жидкость и добавляем к остальным ингредиентам. Горошек можно заменить на фасоль или кукурузу.

Рецепт: Салат с сухариками - С ветчиной и горошком, салат за 5 минут из того, что под рукой.

Заправляем салат майонезом, я предпочитаю оливковый. Соль по вкусу. Можно и не солить, т. к. есть майонез.

Рецепт: Салат с сухариками - С ветчиной и горошком, салат за 5 минут из того, что под рукой.

Перемешиваем и все — салат готов. Очень быстро и просто.

Рецепт: Салат с сухариками - С ветчиной и горошком, салат за 5 минут из того, что под рукой.

Перед подачей можно посыпать зеленью.

Время приготовления: 5 мин.

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