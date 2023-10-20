Даже будучи на диете, не стоит себя полностью ограничивать в сладком. Отказываться от десертов не придется, особенно если вы знаете, как приготовить яркий морковный торт без выпечки. Никаких яиц и сливочного масла использовать не нужно.

Даже сахар во время приготовления этого аппетитного десерта не используется. Мы советуем взять вместо него эритрит или стевию. Эти натуральные подсластители смогут заменить сахар и сделают это так, что вы даже не заметите разницу.

Как приготовить ароматный морковный торт без выпечки

Количество многих ингредиентов в рецепте указано в стаканах. Готовя этот морковный десерт, мы использовали кружку объемом 200 мл. Что же касается моркови, то в тертом виде ее должно быть приблизительно 2,5 стакана.

Ингредиенты

Морковь5 шт. Корица0,5 шт. Молотый имбирь2 щеп. Мускатный орех1 щеп. Кокосовая стружка1 стак. Финики1 стак. Грецкие орехи1 стак. Йогурт300 мл Стевия по вкусу Рисовая мука3 ч. л.

Приготовление

Очищаем морковь. Натираем ее на терке с мелкими отверстиями. Отжимаем морковь от лишней влаги. Помещаем ее в глубокую емкость.Измельчаем грецкие орехи до состояния мелкой крошки, используя блендер. Замачиваем финики на 10 минут в теплой воде. Удаляем косточки. Выкладываем финики в чашу блендера к орехам. Перебиваем всё до однородной массы. Орехово-финиковую кашицу добавляем к натертой моркови. Всыпаем кокосовую стружку и молотую корицу. Добавляем имбирный порошок и мускатный орех. Перемешиваем все ингредиенты. Затем перебиваем их погружным блендером до однородности.Готовим крем. В отдельной глубокой емкости соединяем густой йогурт с рисовой мукой и подсластителем. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Формируем торт. Выкладываем на блюдо первый слой из морковной массы, формируя круглый корж. Смазываем его кремом.Затем формируем такой же корж из моркови (только делаем это на рабочей поверхности, застеленной пищевой пленкой). Аккуратно переносим корж и выкладываем его на крем. Собираем торт, чередуя таким образом слои. Сверху выкладываем крем. Отправляем его на полчаса в холодильник.

Также советуем украсить верх торта грецкими орешками, пройдясь ими по кругу. Тогда готовый десерт будет иметь и вовсе роскошный вид. Кстати, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенный пирог без духовки. Ознакомьтесь с этим интересным рецептом.