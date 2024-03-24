Рецепт за 5 минут: на каждый день или праздник. Хрустящий салат с пекинской капустой

Капустные салаты — это одни из самых полезных салатов, которые можно найти. Дело в том, что в таких салатах содержится много клетчатки и витаминов. Не важно, будет этот салат из белокочанной или пекинской капусты, его все равно можно считать диетическим.
Раньше в салаты не добавляли капусту. Основными ингредиентами салатов являлись зелень и лук. Лишь спустя время капусту начали рвать в салаты. К слову, есть предположение, что капусту начали добавлять сразу после лука и зелени. Капуста по своему строению и виду сильно напоминала зелень. Поэтому сделать капустный салат было не дорого и быстро.
Сейчас капустные салаты можно увидеть везде, в любом магазине. Но, лучше приготовить капустный салат самостоятельно.
Ингредиенты для капустного салата:
- Тунец в масле — 180 г;
- Яйца вареные — 3 шт.;
- Сыр твердый — 150 г;
- Кукуруза консервированная — 180 г;
- Капуста пекинская — 300 г;
- Майонез — ст.л.;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление капустного салата:
Делим пекинскую капусту на две части и тонко шинкуем. Натираем на крупной терке сыр и нарезаем маленьким кубиком вареные яйца.
Выкладываем яйца и сыр к капусте вместе с кукурузой и тунцом. Перемешиваем продукты в салате.
Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.
Получается простой и быстрый капустный салат.
Он подходит и на повседневность, и на праздник.