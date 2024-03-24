Рецепт за 5 минут: на каждый день или праздник. Хрустящий салат с пекинской капустой

Капустные салаты — это одни из самых полезных салатов, которые можно найти. Дело в том, что в таких салатах содержится много клетчатки и витаминов. Не важно, будет этот салат из белокочанной или пекинской капусты, его все равно можно считать диетическим.

Раньше в салаты не добавляли капусту. Основными ингредиентами салатов являлись зелень и лук. Лишь спустя время капусту начали рвать в салаты. К слову, есть предположение, что капусту начали добавлять сразу после лука и зелени. Капуста по своему строению и виду сильно напоминала зелень. Поэтому сделать капустный салат было не дорого и быстро.

Сейчас капустные салаты можно увидеть везде, в любом магазине. Но, лучше приготовить капустный салат самостоятельно.

Ингредиенты для капустного салата:

Тунец в масле — 180 г;

Яйца вареные — 3 шт.;

Сыр твердый — 150 г;

Кукуруза консервированная — 180 г;

Капуста пекинская — 300 г;

Майонез — ст.л.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление капустного салата:

Делим пекинскую капусту на две части и тонко шинкуем. Натираем на крупной терке сыр и нарезаем маленьким кубиком вареные яйца.

Выкладываем яйца и сыр к капусте вместе с кукурузой и тунцом. Перемешиваем продукты в салате.

Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Получается простой и быстрый капустный салат.

Он подходит и на повседневность, и на праздник.