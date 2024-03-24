Фунчоза с курицей – это очень вкусное, аппетитное и яркое блюдо азиатской кухни. Есть много вариантов кулинарного исполнения такого привлекательного угощения. Лучшие идеи смотрите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Фунчоза с курицей и овощами в домашних условиях

Фунчоза с курицей и овощами в домашних условиях – это несложное в исполнении и очень яркое кулинарное решение для домашнего обеда или перекуса. Аппетитное азиатское блюдо каждый сможет приготовить на своей кухни. Побалуйте себя интересным сочетанием вкусов.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриное филе 1 шт.

Фунчоза 150 гр.

Лук порей 1 шт.

Морковь 1 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Лук зелёный 2 пера

Укроп 2 ветки

Кунжут 2 ст.л.

Чеснок 2 зуб.

Имбирь 20 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 25 мин.

Как приготовить фунчозу с курицей в домашних условиях? Берем все продукты, которые указаны в списке и выкладываем на рабочий стол. Фунчозу готовить очень легко. Просто кладем ее в глубокую миску и заливаем холодной водой на 30 минут. Также вы можете использовать способ, который указан на упаковке продукта. Спустя указанное время достаем фунчозу из воды и немного обсушиваем ее. Можно разрезать ее на отрезки покороче. Сладкий перец необходимо очистить и разделать тонкой соломкой. Морковку мы так же режем тонкой соломкой или для удобства используем специальную терку для корейской моркови. Измельчаем лук-порей, зеленый лук и зубчики чеснока. Хорошо промытое филе курицы разделываем на полосы. Измельчаем укроп и имбирь. Имбирь лучше всего использовать в свежем виде. Прогреваем сковородку с растительным маслом и две минуты жарим на нем лук-порей с чесноком. На ароматное масло с зеленью выкладываем курицу и подрумяниваем ее. Дополняем курицу морковью и болгарским перцем. Размешиваем содержимое сковороды и готовим еще 15 минут. Также в наше блюдо отправляем остальные измельченные продукты. Добавляем соль, кунжут и жарим еще пару минут. Далее наше блюдо можно убирать с плиты и раскладывать по тарелкам. Фунчоза с курицей и овощами в домашних условиях готова. Дополняйте свежей зеленью!

Как приготовить фунчозу с курицей и соевым соусом на сковороде

Как приготовить фунчозу с курицей и соевым соусом на сковороде, мы рассказываем в нашем пошаговом рецепте. Запоминайте интересную кулинарную идею и радуйте себя аппетитным обедом, ужином или перекусом. Угощение выйдет насыщенным по вкусу и достаточно питательным.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Фунчоза – 100 гр.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Огурец свежий – 1 шт.

Соус соевый – 5 ст.л.

Уксус бальзамический – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Филе птицы разделываем соломкой или другими небольшими кусочками. Выкладываем в сковородку и готовим до изменения цвета. Далее к курице отправляем измельченный чеснок. Дополняем мясо птицы тертой морковью. Овощ рекомендуется пропустить через специальную терку для корейской моркови. Далее сюда выкладываем соломку сладкого болгарского перца. Когда перец немного размягчится, добавляем в сковороду соломку огурца. Размешиваем всю массу и готовим еще одну минуту. Поливаем нашу заготовку соевым соусом и бальзамическим уксусом. Добавляем сюда молотый перец и можно немного соли. Но это не обязательно, так как соевый соус и так достаточно соленый. Фунчозу готовим так, как указано производителем. После выкладываем ее в сковороду к мясу и овощам. Хорошо все размешиваем и убираем с плиты. Теперь вы знаете, как приготовить фунчозу с курицей и соевым соусом на сковороде. Берите на заметку!

Фунчоза с курицей и соусом терияки

Фунчоза с курицей и соусом терияки порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Приготовить такое блюдо очень просто. Готовое угощение послужит интересным обедом, ужином или перекусом. Порадуйте себя вкусными и питательными азиатскими мотивами.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе куриное – 200 гр.

Фунчоза – 170 гр.

Огурец свежий – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Соус терияки – 180 гр.

Кунжут белый – для украшения.

Чеснок – 1 зуб.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Фунчозу заливаем кипятком на время. Точное время готовки будет указано производителем на упаковке. Морковку и огурцы необходимо нарезать очень тонкой соломкой. Если у вас есть специальная овощерезка, используйте ее. Так удобнее и быстрее. Соединяем готовую фунчозу вместе с нарезанными овощами. Сюда же выкладываем соломку болгарского перца. Прогреваем подсолнечное масло в сковороде и выкладываем на него измельченный чеснок. Необходимо получить яркий аромат. В ароматное чесночное масло погружаем кусочки куриного филе. Обжариваем курицу с обеих сторон до яркого румянца и заливаем небольшим количеством соуса терияки. На время убираем курицу из сковороды и сюда отправляем фунчозу с овощами. Также поливаем соусом терияки и размешиваем. Курицу можно нарезать ломтиками и выложить в сковороду. Размешиваем и выключаем плиту. Фунчоза с курицей и соусом терияки готова. Украшайте белым кунжутом!

Фунчоза с курицей и овощами по-корейски

Фунчоза с курицей и овощами по-корейски отличается насыщенным вкусом и интересным внешним видом. Это по-настоящему яркое угощение идеально подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Сочетание аппетитной курочки, рисовой лапши и сочных овощей никого не оставит равнодушным.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Фунчоза – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Чеснок – 5 зуб.

Кунжут – 2 ч.л.

Масло растительное/кунжутное – для жарки.

Кинза/петрушка – 1 пучок.

Для заправки:

Паприка молотая – 1 ст.л.

Соус соевый – 4 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Кориандр молотый – 3 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Достаем все продукты, которые указаны в нашем списке и выкладываем на рабочий стол. Фунчозу выкладываем в глубокую емкость и заливаем кипятком. Оставляем продукт в кипятке для разбухания на 8-10 минут. Точную инструкцию читайте на вашей упаковке. Далее стеклянную лапшу отбрасываем на сито, чтобы удалить всю воду. Приступаем к нарезке овощей. Их все желательно нарезать соломкой. Для морковки удобно использовать специальную терку для корейской моркови. Также соломкой разделываем и мясо курицы. Подготовленное нарезанное филе заливаем соевым соусом, размешиваем и даем немного промариноваться. Прогреваем сковородку с растительным маслом, лучше с кунжутным и выкладываем сюда сперва морковь. Готовим ее пару минут до мягкости. Морковь отправляем в миску с фунчозой. На этой же сковороде теперь обжариваем болгарский перец, так же готовим до мягкости. Размягченный болгарский перец перекладываем в общую миску. В сковороду опускаем тонкие ломтики огурца. После огурца быстро обжариваем кусочки помидора. Огурец и помидор отправляем в посуду к остальным продуктам. В сковороду доливаем подсолнечное масло. Готовим на нем лук до румянца. К луку отправляем промаринованную куриную соломку. Жарим до готовности птицы. Выкладываем обжаренное филе с луком в общую миску. Теперь подготовим сухую сковороду, хорошо прогреваем ее и пару минут жарим кунжут. Он должен приобрести легкий коричневый оттенок и дать приятный ореховый аромат. Продукты в миске дополняем зеленью, измельченным чесноком и кунжутом. Теперь сюда отправляем соль, специи, вливаем уксус и соевый соус. Хорошо все размешиваем. Фунчоза с курицей и овощами по-корейски готова. Угощайтесь!

Фунчоза с курицей, овощами и кунжутом

Фунчоза с курицей, овощами и кунжутом – это несложное в исполнении и очень интересное кулинарное решение для домашнего обеда или перекуса. Аппетитное азиатское блюдо каждый сможет приготовить на своей кухне. Побалуйте себя насыщенным сочетанием вкусов и привлекательной подачей.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 0,5 кг.

Фунчоза – 300 гр.

Масло растительное – для жарки.

Лук репчатый – 200 гр.

Морковь – 300 гр.

Болгарский перец сладкий – 300 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Корень имбиря – 20 гр.

Соус соевый – 120 мл.

Кунжут – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарезаем мясо птицы небольшими ломтиками. Жарим их на растительном масле до румянца. Далее овощ выкладываем в глубокую емкость, закрываем крышкой и оставляем на время. Фунчозу запариваем в крутом кипятке на протяжении 6-8 минут, после чего отжимаем от влаги. Прогреваем сковородку с растительным маслом. Погружаем сюда соломку моркови, болгарского перца и лука. Жарим около 6 минут. Перекладываем овощи к курице. В небольшой глубокой миске соединяем измельченный чеснок, имбирь и соевый соус. Размешиваем. Фунчозу соединяем с курицей и овощами, поливаем подготовленным соусом, дополняем перцем. Соль добавляем по желанию. Учитывайте, что соевый соус достаточно соленый. Хорошо размешиваем продукт и раскладываем по тарелкам. Обязательно обильно посыпаем кунжутом. Фунчоза с курицей, овощами и кунжутом готова. Подавайте к столу!

Фунчоза с копченой курицей и овощами

Фунчоза с копченой курицей и овощами – это оригинальное решение для домашнего стола. Такое угощение можно приготовить, если у вас совсем нет времени на продолжительную готовку. Кулинарный процесс пройдет быстро и увлекательно, а интересный вкус азиатского блюда точно поднимет настроение.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Грудка куриная копченая – 1 шт.

Фунчоза – 100 гр.

Огурец – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Приправа для фунчозы – 1 пачка.

Процесс приготовления:

Откладываем нужное количество стеклянной рисовой лапши – фунчозы. Обдаем под водой огурец и нарезаем его тонкой соломкой. Для ускорения процесса используйте специальную овощерезку или корейскую терку. Также разделываем соломкой сладкий перец. Копченое куриное мясо отделяем от косточки, нарезаем небольшими брусочками. Рисовую лапшу поливаем крутым кипятком. Настаиваем около 5 минут до готовности (читайте инструкцию на упаковке). Далее с готовой фунчозы сливаем жидкость. Дополняем продукт огурцом. Дополняем ингредиенты соломкой перца. Присоединяем нарезанную копченую курицу. Поливаем это все специальной приправой для фунчозы. Если такой не нашлось, замените ее вашими любимыми специями и азиатскими соусами. Хорошенько размешиваем угощение. Фунчоза с копченой курицей и овощами готова. Скорее пробуйте!

Домашняя фунчоза с курицей и грибами

Домашняя фунчоза с курицей и грибами – это удивительно вкусное, сочное и аппетитное кулинарное решение для вашего стола. В этом угощение есть все: питательные продукты, насыщенные вкусы и привлекательная яркая подача. Идеально для быстрого обеда, ужина или перекуса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе куриное – 140 гр.

Фунчоза – 40 гр.

Грибы шампиньоны – 100 гр.

Лук репчатый – 60 гр.

Морковь – 60 гр.

Болгарский перец сладкий – 60 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – 4 гр.

Перец черный молотый – 2 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Хорошо очищаем шампиньоны от загрязнений под водой. Далее грибы нужно нарезать небольшими ломтиками. Очищенный болгарский перец разделываем аккуратной тонкой соломкой. Морковку можно разделать на полукруги или небольшие квадраты. Обдаем филе птицы под водой, нарезаем небольшими тонкими ломтиками. Прогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Погружаем сюда курицу и овощи, готовим в течение 15 минут. В конце процесса присоединяем измельченный чеснок. Фунчозу запариваем кипятком на 7-10 минут. Отжимаем ингредиент от влаги и присоединяем ее к остальным продуктам в сковороде. Размешиваем все компоненты, солим и перчим их. Можно убирать заготовку с плиты. Домашняя фунчоза с курицей и грибами готова. Угощайтесь!

Фунчоза с курицей и болгарским перцем

Фунчоза с курицей и болгарским перцем порадует вас не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Присутствие ярких разноцветных сладких перцев сделает подачу невероятно аппетитной. Перенесите оригинальные азиатские мотивы на свою кухню.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Филе куриное – 250 гр.

Фунчоза – 100 гр.

Кабачок – 100 гр.

Болгарский перец сладкий красный – 0,5 шт.

Болгарский перец сладкий желтый – 0,5 шт.

Перец острый чили – по вкусу.

Соус соевый – 40 мл.

Кунжут – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Подготовим продукты. В списке указаны болгарские перцы разных цветов. Это не обязательно, но с разноцветными перцами блюдо будет выглядеть ярче и интереснее. Куриное филе промываем и разбираем с помощью ножа на мелкие полоски. В глубокой сковороде (можно использовать вок) прогреваем растительное масло и выкладываем на него нарезанное куриное мясо. Готовим кусочки птицы на сильном огне три-пять минут до изменения цвета. Вливаем к мясу ложку соевого соуса. Размешиваем. Готовим на умеренном огне регулярно помешивая, до испарения жидкости около трех-пяти минут. Обжаренную курицу перекладываем на отдельную тарелку. В это же время можно заняться нарезкой овощей и подготовкой стеклянной лапши. Кабачок нарезаем тонкой соломкой. Фунчозу заливаем кипятком. Прикрываем крышкой и оставляем на пять минут. Затем отбрасываем фунчозу на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Если хотите, готовую фунчозу можно разрезать на кусочки покороче. Выкладываем в освободившуюся после курицы сковороду кабачок и готовим около трех минут при мощном нагреве, помешивая. Обжаренный кабачок отправляем к курице. Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой. В сковороду вливаем немного растительного масла, выкладываем нарезанный болгарский и острый перец чили. Размешиваем. Готовим около пяти минут на таком же сильном огне. Овощи должны лишь слегка размягчиться, при этом остаться хрустящими. Обжаренные продукты отправляем на тарелку к курице с кабачком. В сковороду доливаем растительное масло и выкладываем фунчозу. Обжариваем лапшу три минуты на умеренном огне, постоянно помешивая. Добавляем к фунчозе обжаренные овощи и куриное мясо. Вливаем остатки соевого соуса. Вымешиваем. Готовьте все компоненты еще три минуты на среднем огне, время от времени размешивая. Можно добавить немного соли по вкусу, но учитывайте, что у соевого соуса достаточно соленый вкус. Отключаем огонь и посыпаем угощение кунжутом. Фунчоза с курицей и болгарским перцем готова. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Горячая фунчоза с курицей и овощами

Горячая фунчоза с курицей и овощами послужит яркой идеей для невероятно вкусного и при этом не сложного обеда. Такое угощение порадует быстрым кулинарным процессом и аппетитной подачей. Интересное блюдо отвечает всем мотивам азиатской кухни, включая удивительную сочность и насыщенность готовых продуктов.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Фунчоза – 200 гр.

Соус соевый – 50 мл.

Лук зеленый – для подачи.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сок лимонный – по вкусу.

Корень имбиря – по желанию.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Куриное филе разделываем на тонкие, но довольно длинные ломтики. Дополняем их измельченным чесноком и несколькими столовыми ложками соевого соуса. Размешиваем и даем промариноваться на протяжении 25 минут. Промытый помидор нарезаем тонкими полукружками. Измельчаем лук, подрумяниваем его в сковороде с растительным маслом. Спустя пару минут дополняем лук стружкой моркови. Овощ можно натереть на терке для корейской моркови. Дополняем лук и морковку птицей в соевом маринаде. Все остатки маринада также вливаем в сковороду. Готовим на большом огне пять минут. Присоединяем к продуктам дольки помидора, немного понижаем огонь и готовим еще 6-8 минут. Фунчозу опускаем в кипяток на 10 минут, после отбрасываем на сито. В протушенное мясо с овощами вливаем еще немного соевого соуса. В сковороду отправляем подготовленную фунчозу. Готовим две минуты и убираем с плиты. Горячая фунчоза с курицей и овощами готова. Украшайте зеленым луком и подавайте к столу!

Фунчоза с курицей и фасолью

Фунчоза с курицей и фасолью – это очень аппетитное и привлекательное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Насыщенное и привлекательное азиатское блюдо каждый сможет приготовить на своей кухне. Побалуйте себя сочным и питательным обедом или ужином.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 0,5 кг.

Фунчоза – 1 пачка.

Фасоль стручковая – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Соус соевый – по вкусу.

Кунжут – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления: