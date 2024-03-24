Фунчоза с курицей – это очень вкусное, аппетитное и яркое блюдо азиатской кухни. Есть много вариантов кулинарного исполнения такого привлекательного угощения. Лучшие идеи смотрите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.
Фунчоза с курицей и овощами в домашних условиях
Фунчоза с курицей и овощами в домашних условиях – это несложное в исполнении и очень яркое кулинарное решение для домашнего обеда или перекуса. Аппетитное азиатское блюдо каждый сможет приготовить на своей кухни. Побалуйте себя интересным сочетанием вкусов.
Ингредиенты –+4 порц.
- Куриное филе 1 шт.
- Фунчоза 150 гр.
- Лук порей 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Перец болгарский 1 шт.
- Лук зелёный 2 пера
- Укроп 2 ветки
- Кунжут 2 ст.л.
- Чеснок 2 зуб.
- Имбирь 20 гр.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Масло растительное для жарки
Шаги 25 мин.
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Как приготовить фунчозу с курицей в домашних условиях? Берем все продукты, которые указаны в списке и выкладываем на рабочий стол.
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Фунчозу готовить очень легко. Просто кладем ее в глубокую миску и заливаем холодной водой на 30 минут. Также вы можете использовать способ, который указан на упаковке продукта.
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Спустя указанное время достаем фунчозу из воды и немного обсушиваем ее. Можно разрезать ее на отрезки покороче.
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Сладкий перец необходимо очистить и разделать тонкой соломкой. Морковку мы так же режем тонкой соломкой или для удобства используем специальную терку для корейской моркови.
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Измельчаем лук-порей, зеленый лук и зубчики чеснока.
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Хорошо промытое филе курицы разделываем на полосы.
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Измельчаем укроп и имбирь. Имбирь лучше всего использовать в свежем виде.
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Прогреваем сковородку с растительным маслом и две минуты жарим на нем лук-порей с чесноком.
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На ароматное масло с зеленью выкладываем курицу и подрумяниваем ее.
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Дополняем курицу морковью и болгарским перцем. Размешиваем содержимое сковороды и готовим еще 15 минут.
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Также в наше блюдо отправляем остальные измельченные продукты. Добавляем соль, кунжут и жарим еще пару минут. Далее наше блюдо можно убирать с плиты и раскладывать по тарелкам.
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Фунчоза с курицей и овощами в домашних условиях готова. Дополняйте свежей зеленью!
Как приготовить фунчозу с курицей и соевым соусом на сковороде
Как приготовить фунчозу с курицей и соевым соусом на сковороде, мы рассказываем в нашем пошаговом рецепте. Запоминайте интересную кулинарную идею и радуйте себя аппетитным обедом, ужином или перекусом. Угощение выйдет насыщенным по вкусу и достаточно питательным.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Филе куриное – 300 гр.
- Фунчоза – 100 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Соус соевый – 5 ст.л.
- Уксус бальзамический – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Филе птицы разделываем соломкой или другими небольшими кусочками. Выкладываем в сковородку и готовим до изменения цвета. Далее к курице отправляем измельченный чеснок.
- Дополняем мясо птицы тертой морковью. Овощ рекомендуется пропустить через специальную терку для корейской моркови.
- Далее сюда выкладываем соломку сладкого болгарского перца.
- Когда перец немного размягчится, добавляем в сковороду соломку огурца. Размешиваем всю массу и готовим еще одну минуту.
- Поливаем нашу заготовку соевым соусом и бальзамическим уксусом. Добавляем сюда молотый перец и можно немного соли. Но это не обязательно, так как соевый соус и так достаточно соленый.
- Фунчозу готовим так, как указано производителем. После выкладываем ее в сковороду к мясу и овощам. Хорошо все размешиваем и убираем с плиты.
- Теперь вы знаете, как приготовить фунчозу с курицей и соевым соусом на сковороде. Берите на заметку!
Фунчоза с курицей и соусом терияки
Фунчоза с курицей и соусом терияки порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Приготовить такое блюдо очень просто. Готовое угощение послужит интересным обедом, ужином или перекусом. Порадуйте себя вкусными и питательными азиатскими мотивами.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Филе куриное – 200 гр.
- Фунчоза – 170 гр.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Соус терияки – 180 гр.
- Кунжут белый – для украшения.
- Чеснок – 1 зуб.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Фунчозу заливаем кипятком на время. Точное время готовки будет указано производителем на упаковке.
- Морковку и огурцы необходимо нарезать очень тонкой соломкой. Если у вас есть специальная овощерезка, используйте ее. Так удобнее и быстрее.
- Соединяем готовую фунчозу вместе с нарезанными овощами. Сюда же выкладываем соломку болгарского перца.
- Прогреваем подсолнечное масло в сковороде и выкладываем на него измельченный чеснок. Необходимо получить яркий аромат.
- В ароматное чесночное масло погружаем кусочки куриного филе.
- Обжариваем курицу с обеих сторон до яркого румянца и заливаем небольшим количеством соуса терияки.
- На время убираем курицу из сковороды и сюда отправляем фунчозу с овощами. Также поливаем соусом терияки и размешиваем.
- Курицу можно нарезать ломтиками и выложить в сковороду. Размешиваем и выключаем плиту.
- Фунчоза с курицей и соусом терияки готова. Украшайте белым кунжутом!
Фунчоза с курицей и овощами по-корейски
Фунчоза с курицей и овощами по-корейски отличается насыщенным вкусом и интересным внешним видом. Это по-настоящему яркое угощение идеально подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Сочетание аппетитной курочки, рисовой лапши и сочных овощей никого не оставит равнодушным.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Филе куриное – 300 гр.
- Фунчоза – 150 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Чеснок – 5 зуб.
- Кунжут – 2 ч.л.
- Масло растительное/кунжутное – для жарки.
- Кинза/петрушка – 1 пучок.
Для заправки:
- Паприка молотая – 1 ст.л.
- Соус соевый – 4 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 1,5 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Перец красный молотый – по вкусу.
- Кориандр молотый – 3 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Достаем все продукты, которые указаны в нашем списке и выкладываем на рабочий стол.
- Фунчозу выкладываем в глубокую емкость и заливаем кипятком.
- Оставляем продукт в кипятке для разбухания на 8-10 минут. Точную инструкцию читайте на вашей упаковке.
- Далее стеклянную лапшу отбрасываем на сито, чтобы удалить всю воду.
- Приступаем к нарезке овощей. Их все желательно нарезать соломкой. Для морковки удобно использовать специальную терку для корейской моркови.
- Также соломкой разделываем и мясо курицы.
- Подготовленное нарезанное филе заливаем соевым соусом, размешиваем и даем немного промариноваться.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом, лучше с кунжутным и выкладываем сюда сперва морковь. Готовим ее пару минут до мягкости.
- Морковь отправляем в миску с фунчозой.
- На этой же сковороде теперь обжариваем болгарский перец, так же готовим до мягкости.
- Размягченный болгарский перец перекладываем в общую миску.
- В сковороду опускаем тонкие ломтики огурца.
- После огурца быстро обжариваем кусочки помидора.
- Огурец и помидор отправляем в посуду к остальным продуктам.
- В сковороду доливаем подсолнечное масло. Готовим на нем лук до румянца.
- К луку отправляем промаринованную куриную соломку. Жарим до готовности птицы.
- Выкладываем обжаренное филе с луком в общую миску.
- Теперь подготовим сухую сковороду, хорошо прогреваем ее и пару минут жарим кунжут. Он должен приобрести легкий коричневый оттенок и дать приятный ореховый аромат.
- Продукты в миске дополняем зеленью, измельченным чесноком и кунжутом.
- Теперь сюда отправляем соль, специи, вливаем уксус и соевый соус. Хорошо все размешиваем.
- Фунчоза с курицей и овощами по-корейски готова. Угощайтесь!
Фунчоза с курицей, овощами и кунжутом
Фунчоза с курицей, овощами и кунжутом – это несложное в исполнении и очень интересное кулинарное решение для домашнего обеда или перекуса. Аппетитное азиатское блюдо каждый сможет приготовить на своей кухне. Побалуйте себя насыщенным сочетанием вкусов и привлекательной подачей.
Время готовки – 60 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Филе куриное – 0,5 кг.
- Фунчоза – 300 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Лук репчатый – 200 гр.
- Морковь – 300 гр.
- Болгарский перец сладкий – 300 гр.
- Чеснок – 3 зуб.
- Корень имбиря – 20 гр.
- Соус соевый – 120 мл.
- Кунжут – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Нарезаем мясо птицы небольшими ломтиками. Жарим их на растительном масле до румянца. Далее овощ выкладываем в глубокую емкость, закрываем крышкой и оставляем на время.
- Фунчозу запариваем в крутом кипятке на протяжении 6-8 минут, после чего отжимаем от влаги.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом. Погружаем сюда соломку моркови, болгарского перца и лука. Жарим около 6 минут. Перекладываем овощи к курице.
- В небольшой глубокой миске соединяем измельченный чеснок, имбирь и соевый соус. Размешиваем.
- Фунчозу соединяем с курицей и овощами, поливаем подготовленным соусом, дополняем перцем. Соль добавляем по желанию. Учитывайте, что соевый соус достаточно соленый.
- Хорошо размешиваем продукт и раскладываем по тарелкам. Обязательно обильно посыпаем кунжутом.
- Фунчоза с курицей, овощами и кунжутом готова. Подавайте к столу!
Фунчоза с копченой курицей и овощами
Фунчоза с копченой курицей и овощами – это оригинальное решение для домашнего стола. Такое угощение можно приготовить, если у вас совсем нет времени на продолжительную готовку. Кулинарный процесс пройдет быстро и увлекательно, а интересный вкус азиатского блюда точно поднимет настроение.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Грудка куриная копченая – 1 шт.
- Фунчоза – 100 гр.
- Огурец – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Приправа для фунчозы – 1 пачка.
Процесс приготовления:
- Откладываем нужное количество стеклянной рисовой лапши – фунчозы.
- Обдаем под водой огурец и нарезаем его тонкой соломкой. Для ускорения процесса используйте специальную овощерезку или корейскую терку.
- Также разделываем соломкой сладкий перец.
- Копченое куриное мясо отделяем от косточки, нарезаем небольшими брусочками.
- Рисовую лапшу поливаем крутым кипятком. Настаиваем около 5 минут до готовности (читайте инструкцию на упаковке).
- Далее с готовой фунчозы сливаем жидкость. Дополняем продукт огурцом.
- Дополняем ингредиенты соломкой перца.
- Присоединяем нарезанную копченую курицу.
- Поливаем это все специальной приправой для фунчозы. Если такой не нашлось, замените ее вашими любимыми специями и азиатскими соусами.
- Хорошенько размешиваем угощение.
- Фунчоза с копченой курицей и овощами готова. Скорее пробуйте!
Домашняя фунчоза с курицей и грибами
Домашняя фунчоза с курицей и грибами – это удивительно вкусное, сочное и аппетитное кулинарное решение для вашего стола. В этом угощение есть все: питательные продукты, насыщенные вкусы и привлекательная яркая подача. Идеально для быстрого обеда, ужина или перекуса.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Филе куриное – 140 гр.
- Фунчоза – 40 гр.
- Грибы шампиньоны – 100 гр.
- Лук репчатый – 60 гр.
- Морковь – 60 гр.
- Болгарский перец сладкий – 60 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль – 4 гр.
- Перец черный молотый – 2 гр.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Хорошо очищаем шампиньоны от загрязнений под водой. Далее грибы нужно нарезать небольшими ломтиками.
- Очищенный болгарский перец разделываем аккуратной тонкой соломкой.
- Морковку можно разделать на полукруги или небольшие квадраты.
- Обдаем филе птицы под водой, нарезаем небольшими тонкими ломтиками.
- Прогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Погружаем сюда курицу и овощи, готовим в течение 15 минут. В конце процесса присоединяем измельченный чеснок.
- Фунчозу запариваем кипятком на 7-10 минут. Отжимаем ингредиент от влаги и присоединяем ее к остальным продуктам в сковороде.
- Размешиваем все компоненты, солим и перчим их. Можно убирать заготовку с плиты.
- Домашняя фунчоза с курицей и грибами готова. Угощайтесь!
Фунчоза с курицей и болгарским перцем
Фунчоза с курицей и болгарским перцем порадует вас не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Присутствие ярких разноцветных сладких перцев сделает подачу невероятно аппетитной. Перенесите оригинальные азиатские мотивы на свою кухню.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Филе куриное – 250 гр.
- Фунчоза – 100 гр.
- Кабачок – 100 гр.
- Болгарский перец сладкий красный – 0,5 шт.
- Болгарский перец сладкий желтый – 0,5 шт.
- Перец острый чили – по вкусу.
- Соус соевый – 40 мл.
- Кунжут – 10 гр.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Подготовим продукты. В списке указаны болгарские перцы разных цветов. Это не обязательно, но с разноцветными перцами блюдо будет выглядеть ярче и интереснее.
- Куриное филе промываем и разбираем с помощью ножа на мелкие полоски.
- В глубокой сковороде (можно использовать вок) прогреваем растительное масло и выкладываем на него нарезанное куриное мясо.
- Готовим кусочки птицы на сильном огне три-пять минут до изменения цвета.
- Вливаем к мясу ложку соевого соуса. Размешиваем.
- Готовим на умеренном огне регулярно помешивая, до испарения жидкости около трех-пяти минут.
- Обжаренную курицу перекладываем на отдельную тарелку.
- В это же время можно заняться нарезкой овощей и подготовкой стеклянной лапши. Кабачок нарезаем тонкой соломкой.
- Фунчозу заливаем кипятком. Прикрываем крышкой и оставляем на пять минут.
- Затем отбрасываем фунчозу на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Если хотите, готовую фунчозу можно разрезать на кусочки покороче.
- Выкладываем в освободившуюся после курицы сковороду кабачок и готовим около трех минут при мощном нагреве, помешивая. Обжаренный кабачок отправляем к курице.
- Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой.
- В сковороду вливаем немного растительного масла, выкладываем нарезанный болгарский и острый перец чили. Размешиваем. Готовим около пяти минут на таком же сильном огне. Овощи должны лишь слегка размягчиться, при этом остаться хрустящими. Обжаренные продукты отправляем на тарелку к курице с кабачком.
- В сковороду доливаем растительное масло и выкладываем фунчозу. Обжариваем лапшу три минуты на умеренном огне, постоянно помешивая.
- Добавляем к фунчозе обжаренные овощи и куриное мясо. Вливаем остатки соевого соуса. Вымешиваем. Готовьте все компоненты еще три минуты на среднем огне, время от времени размешивая. Можно добавить немного соли по вкусу, но учитывайте, что у соевого соуса достаточно соленый вкус.
- Отключаем огонь и посыпаем угощение кунжутом.
- Фунчоза с курицей и болгарским перцем готова. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!
Горячая фунчоза с курицей и овощами
Горячая фунчоза с курицей и овощами послужит яркой идеей для невероятно вкусного и при этом не сложного обеда. Такое угощение порадует быстрым кулинарным процессом и аппетитной подачей. Интересное блюдо отвечает всем мотивам азиатской кухни, включая удивительную сочность и насыщенность готовых продуктов.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 5
Ингредиенты:
- Филе куриное – 2 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Фунчоза – 200 гр.
- Соус соевый – 50 мл.
- Лук зеленый – для подачи.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сок лимонный – по вкусу.
- Корень имбиря – по желанию.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Куриное филе разделываем на тонкие, но довольно длинные ломтики. Дополняем их измельченным чесноком и несколькими столовыми ложками соевого соуса. Размешиваем и даем промариноваться на протяжении 25 минут.
- Промытый помидор нарезаем тонкими полукружками.
- Измельчаем лук, подрумяниваем его в сковороде с растительным маслом. Спустя пару минут дополняем лук стружкой моркови. Овощ можно натереть на терке для корейской моркови.
- Дополняем лук и морковку птицей в соевом маринаде. Все остатки маринада также вливаем в сковороду. Готовим на большом огне пять минут.
- Присоединяем к продуктам дольки помидора, немного понижаем огонь и готовим еще 6-8 минут.
- Фунчозу опускаем в кипяток на 10 минут, после отбрасываем на сито.
- В протушенное мясо с овощами вливаем еще немного соевого соуса.
- В сковороду отправляем подготовленную фунчозу. Готовим две минуты и убираем с плиты.
- Горячая фунчоза с курицей и овощами готова. Украшайте зеленым луком и подавайте к столу!
Фунчоза с курицей и фасолью
Фунчоза с курицей и фасолью – это очень аппетитное и привлекательное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Насыщенное и привлекательное азиатское блюдо каждый сможет приготовить на своей кухне. Побалуйте себя сочным и питательным обедом или ужином.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Филе куриное – 0,5 кг.
- Фунчоза – 1 пачка.
- Фасоль стручковая – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Соус соевый – по вкусу.
- Кунжут – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Запариваем фунчозу в кипятке на 10 минут, далее всю жидкость сливаем.
- Измельчаем лук с чесноком. Жарим овощи в течение пары минут в сковороде с растительным маслом.
- Дополняем овощи курицей, которую разделываем на небольшие ломтики. Готовим около 8 минут. Посыпаем солью и специями.
- Присоединяем к заготовке соломку сладкого перца.
- Сразу же в сковородку отправляем стручковую фасоль. Размешиваем и хорошо прогреваем все продукты.
- Заливаем угощение соевым соусом.
- Выкладываем в массу фунчозу. Снова размешиваем и готовим еще пару минут. Убираем с плиты.
- Фунчоза с курицей и фасолью готова. Подавайте к столу, дополнив кунжутом.