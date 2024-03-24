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Фунчоза с курицей

На чтение: 13 минут
Фунчоза с курицей

Фунчоза с курицей – это очень вкусное, аппетитное и яркое блюдо азиатской кухни. Есть много вариантов кулинарного исполнения такого привлекательного угощения. Лучшие идеи смотрите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Фунчоза с курицей и овощами в домашних условиях

Фунчоза с курицей и овощами в домашних условиях – это несложное в исполнении и очень яркое кулинарное решение для домашнего обеда или перекуса. Аппетитное азиатское блюдо каждый сможет приготовить на своей кухни. Побалуйте себя интересным сочетанием вкусов.

Фунчоза с курицей

Ингредиенты –+4 порц.

  • Куриное филе 1 шт.
  • Фунчоза 150 гр.
  • Лук порей 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Лук зелёный 2 пера
  • Укроп 2 ветки
  • Кунжут 2 ст.л.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Имбирь 20 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 25 мин.

  1. Фунчоза с курицей

    Как приготовить фунчозу с курицей в домашних условиях? Берем все продукты, которые указаны в списке и выкладываем на рабочий стол.

  2. Фунчоза с курицей

    Фунчозу готовить очень легко. Просто кладем ее в глубокую миску и заливаем холодной водой на 30 минут. Также вы можете использовать способ, который указан на упаковке продукта.

  3. Фунчоза с курицей

    Спустя указанное время достаем фунчозу из воды и немного обсушиваем ее. Можно разрезать ее на отрезки покороче.

  4. Фунчоза с курицей

    Сладкий перец необходимо очистить и разделать тонкой соломкой. Морковку мы так же режем тонкой соломкой или для удобства используем специальную терку для корейской моркови.

  5. Фунчоза с курицей

    Измельчаем лук-порей, зеленый лук и зубчики чеснока.

  6. Фунчоза с курицей

    Хорошо промытое филе курицы разделываем на полосы.

  7. Фунчоза с курицей

    Измельчаем укроп и имбирь. Имбирь лучше всего использовать в свежем виде.

  8. Фунчоза с курицей

    Прогреваем сковородку с растительным маслом и две минуты жарим на нем лук-порей с чесноком.

  9. Фунчоза с курицей

    На ароматное масло с зеленью выкладываем курицу и подрумяниваем ее.

  10. Фунчоза с курицей

    Дополняем курицу морковью и болгарским перцем. Размешиваем содержимое сковороды и готовим еще 15 минут.

  11. Фунчоза с курицей

    Также в наше блюдо отправляем остальные измельченные продукты. Добавляем соль, кунжут и жарим еще пару минут. Далее наше блюдо можно убирать с плиты и раскладывать по тарелкам.

  12. Фунчоза с курицей

    Фунчоза с курицей и овощами в домашних условиях готова. Дополняйте свежей зеленью!

Как приготовить фунчозу с курицей и соевым соусом на сковороде

Как приготовить фунчозу с курицей и соевым соусом на сковороде, мы рассказываем в нашем пошаговом рецепте. Запоминайте интересную кулинарную идею и радуйте себя аппетитным обедом, ужином или перекусом. Угощение выйдет насыщенным по вкусу и достаточно питательным.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 гр.
  • Фунчоза – 100 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Соус соевый – 5 ст.л.
  • Уксус бальзамический – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Филе птицы разделываем соломкой или другими небольшими кусочками. Выкладываем в сковородку и готовим до изменения цвета. Далее к курице отправляем измельченный чеснок.

    Фунчоза с курицей

  2. Дополняем мясо птицы тертой морковью. Овощ рекомендуется пропустить через специальную терку для корейской моркови.

    Фунчоза с курицей

  3. Далее сюда выкладываем соломку сладкого болгарского перца.

    Фунчоза с курицей

  4. Когда перец немного размягчится, добавляем в сковороду соломку огурца. Размешиваем всю массу и готовим еще одну минуту.

    Фунчоза с курицей

  5. Поливаем нашу заготовку соевым соусом и бальзамическим уксусом. Добавляем сюда молотый перец и можно немного соли. Но это не обязательно, так как соевый соус и так достаточно соленый.

    Фунчоза с курицей

  6. Фунчозу готовим так, как указано производителем. После выкладываем ее в сковороду к мясу и овощам. Хорошо все размешиваем и убираем с плиты.

    Фунчоза с курицей

  7. Теперь вы знаете, как приготовить фунчозу с курицей и соевым соусом на сковороде. Берите на заметку!

    Фунчоза с курицей

Фунчоза с курицей и соусом терияки

Фунчоза с курицей и соусом терияки порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Приготовить такое блюдо очень просто. Готовое угощение послужит интересным обедом, ужином или перекусом. Порадуйте себя вкусными и питательными азиатскими мотивами.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 200 гр.
  • Фунчоза – 170 гр.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Соус терияки – 180 гр.
  • Кунжут белый – для украшения.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Фунчозу заливаем кипятком на время. Точное время готовки будет указано производителем на упаковке.

    Фунчоза с курицей

  2. Морковку и огурцы необходимо нарезать очень тонкой соломкой. Если у вас есть специальная овощерезка, используйте ее. Так удобнее и быстрее.

    Фунчоза с курицей

  3. Соединяем готовую фунчозу вместе с нарезанными овощами. Сюда же выкладываем соломку болгарского перца.

    Фунчоза с курицей

  4. Прогреваем подсолнечное масло в сковороде и выкладываем на него измельченный чеснок. Необходимо получить яркий аромат.

    Фунчоза с курицей

  5. В ароматное чесночное масло погружаем кусочки куриного филе.

    Фунчоза с курицей

  6. Обжариваем курицу с обеих сторон до яркого румянца и заливаем небольшим количеством соуса терияки.

    Фунчоза с курицей

  7. На время убираем курицу из сковороды и сюда отправляем фунчозу с овощами. Также поливаем соусом терияки и размешиваем.

    Фунчоза с курицей

  8. Курицу можно нарезать ломтиками и выложить в сковороду. Размешиваем и выключаем плиту.

    Фунчоза с курицей

  9. Фунчоза с курицей и соусом терияки готова. Украшайте белым кунжутом!

    Фунчоза с курицей

Фунчоза с курицей и овощами по-корейски

Фунчоза с курицей и овощами по-корейски отличается насыщенным вкусом и интересным внешним видом. Это по-настоящему яркое угощение идеально подойдет для семейного обеда, ужина или перекуса. Сочетание аппетитной курочки, рисовой лапши и сочных овощей никого не оставит равнодушным.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 гр.
  • Фунчоза – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Кунжут – 2 ч.л.
  • Масло растительное/кунжутное – для жарки.
  • Кинза/петрушка – 1 пучок.

Для заправки:

  • Паприка молотая – 1 ст.л.
  • Соус соевый – 4 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 1,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Кориандр молотый – 3 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все продукты, которые указаны в нашем списке и выкладываем на рабочий стол.
  2. Фунчозу выкладываем в глубокую емкость и заливаем кипятком.

    Фунчоза с курицей

  3. Оставляем продукт в кипятке для разбухания на 8-10 минут. Точную инструкцию читайте на вашей упаковке.
  4. Далее стеклянную лапшу отбрасываем на сито, чтобы удалить всю воду.

    Фунчоза с курицей

  5. Приступаем к нарезке овощей. Их все желательно нарезать соломкой. Для морковки удобно использовать специальную терку для корейской моркови.
  6. Также соломкой разделываем и мясо курицы.

    Фунчоза с курицей

  7. Подготовленное нарезанное филе заливаем соевым соусом, размешиваем и даем немного промариноваться.
  8. Прогреваем сковородку с растительным маслом, лучше с кунжутным и выкладываем сюда сперва морковь. Готовим ее пару минут до мягкости.

    Фунчоза с курицей

  9. Морковь отправляем в миску с фунчозой.
  10. На этой же сковороде теперь обжариваем болгарский перец, так же готовим до мягкости.

    Фунчоза с курицей

  11. Размягченный болгарский перец перекладываем в общую миску.
  12. В сковороду опускаем тонкие ломтики огурца.

    Фунчоза с курицей

  13. После огурца быстро обжариваем кусочки помидора.
  14. Огурец и помидор отправляем в посуду к остальным продуктам.

    Фунчоза с курицей

  15. В сковороду доливаем подсолнечное масло. Готовим на нем лук до румянца.
  16. К луку отправляем промаринованную куриную соломку. Жарим до готовности птицы.

    Фунчоза с курицей

  17. Выкладываем обжаренное филе с луком в общую миску.
  18. Теперь подготовим сухую сковороду, хорошо прогреваем ее и пару минут жарим кунжут. Он должен приобрести легкий коричневый оттенок и дать приятный ореховый аромат.

    Фунчоза с курицей

  19. Продукты в миске дополняем зеленью, измельченным чесноком и кунжутом.
  20. Теперь сюда отправляем соль, специи, вливаем уксус и соевый соус. Хорошо все размешиваем.

    Фунчоза с курицей

  21. Фунчоза с курицей и овощами по-корейски готова. Угощайтесь!

    Фунчоза с курицей

Фунчоза с курицей, овощами и кунжутом

Фунчоза с курицей, овощами и кунжутом – это несложное в исполнении и очень интересное кулинарное решение для домашнего обеда или перекуса. Аппетитное азиатское блюдо каждый сможет приготовить на своей кухне. Побалуйте себя насыщенным сочетанием вкусов и привлекательной подачей.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 0,5 кг.
  • Фунчоза – 300 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Морковь – 300 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 300 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Корень имбиря – 20 гр.
  • Соус соевый – 120 мл.
  • Кунжут – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Нарезаем мясо птицы небольшими ломтиками. Жарим их на растительном масле до румянца. Далее овощ выкладываем в глубокую емкость, закрываем крышкой и оставляем на время.

    Фунчоза с курицей

  2. Фунчозу запариваем в крутом кипятке на протяжении 6-8 минут, после чего отжимаем от влаги.

    Фунчоза с курицей

  3. Прогреваем сковородку с растительным маслом. Погружаем сюда соломку моркови, болгарского перца и лука. Жарим около 6 минут. Перекладываем овощи к курице.

    Фунчоза с курицей

  4. В небольшой глубокой миске соединяем измельченный чеснок, имбирь и соевый соус. Размешиваем.

    Фунчоза с курицей

  5. Фунчозу соединяем с курицей и овощами, поливаем подготовленным соусом, дополняем перцем. Соль добавляем по желанию. Учитывайте, что соевый соус достаточно соленый.

    Фунчоза с курицей

  6. Хорошо размешиваем продукт и раскладываем по тарелкам. Обязательно обильно посыпаем кунжутом.

    Фунчоза с курицей

  7. Фунчоза с курицей, овощами и кунжутом готова. Подавайте к столу!

    Фунчоза с курицей

Фунчоза с копченой курицей и овощами

Фунчоза с копченой курицей и овощами – это оригинальное решение для домашнего стола. Такое угощение можно приготовить, если у вас совсем нет времени на продолжительную готовку. Кулинарный процесс пройдет быстро и увлекательно, а интересный вкус азиатского блюда точно поднимет настроение.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Грудка куриная копченая – 1 шт.
  • Фунчоза – 100 гр.
  • Огурец – 1 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Приправа для фунчозы – 1 пачка.

Процесс приготовления:

  1. Откладываем нужное количество стеклянной рисовой лапши – фунчозы.

    Фунчоза с курицей

  2. Обдаем под водой огурец и нарезаем его тонкой соломкой. Для ускорения процесса используйте специальную овощерезку или корейскую терку.

    Фунчоза с курицей

  3. Также разделываем соломкой сладкий перец.

    Фунчоза с курицей

  4. Копченое куриное мясо отделяем от косточки, нарезаем небольшими брусочками.

    Фунчоза с курицей

  5. Рисовую лапшу поливаем крутым кипятком. Настаиваем около 5 минут до готовности (читайте инструкцию на упаковке).

    Фунчоза с курицей

  6. Далее с готовой фунчозы сливаем жидкость. Дополняем продукт огурцом.

    Фунчоза с курицей

  7. Дополняем ингредиенты соломкой перца.

    Фунчоза с курицей

  8. Присоединяем нарезанную копченую курицу.

    Фунчоза с курицей

  9. Поливаем это все специальной приправой для фунчозы. Если такой не нашлось, замените ее вашими любимыми специями и азиатскими соусами.

    Фунчоза с курицей

  10. Хорошенько размешиваем угощение.

    Фунчоза с курицей

  11. Фунчоза с копченой курицей и овощами готова. Скорее пробуйте!

    Фунчоза с курицей

Домашняя фунчоза с курицей и грибами

Домашняя фунчоза с курицей и грибами – это удивительно вкусное, сочное и аппетитное кулинарное решение для вашего стола. В этом угощение есть все: питательные продукты, насыщенные вкусы и привлекательная яркая подача. Идеально для быстрого обеда, ужина или перекуса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 140 гр.
  • Фунчоза – 40 гр.
  • Грибы шампиньоны – 100 гр.
  • Лук репчатый – 60 гр.
  • Морковь – 60 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 60 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль – 4 гр.
  • Перец черный молотый – 2 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Хорошо очищаем шампиньоны от загрязнений под водой. Далее грибы нужно нарезать небольшими ломтиками.

    Фунчоза с курицей

  2. Очищенный болгарский перец разделываем аккуратной тонкой соломкой.

    Фунчоза с курицей

  3. Морковку можно разделать на полукруги или небольшие квадраты.

    Фунчоза с курицей

  4. Обдаем филе птицы под водой, нарезаем небольшими тонкими ломтиками.

    Фунчоза с курицей

  5. Прогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Погружаем сюда курицу и овощи, готовим в течение 15 минут. В конце процесса присоединяем измельченный чеснок.

    Фунчоза с курицей

  6. Фунчозу запариваем кипятком на 7-10 минут. Отжимаем ингредиент от влаги и присоединяем ее к остальным продуктам в сковороде.

    Фунчоза с курицей

  7. Размешиваем все компоненты, солим и перчим их. Можно убирать заготовку с плиты.

    Фунчоза с курицей

  8. Домашняя фунчоза с курицей и грибами готова. Угощайтесь!

    Фунчоза с курицей

Фунчоза с курицей и болгарским перцем

Фунчоза с курицей и болгарским перцем порадует вас не только интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Присутствие ярких разноцветных сладких перцев сделает подачу невероятно аппетитной. Перенесите оригинальные азиатские мотивы на свою кухню.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 250 гр.
  • Фунчоза – 100 гр.
  • Кабачок – 100 гр.
  • Болгарский перец сладкий красный – 0,5 шт.
  • Болгарский перец сладкий желтый – 0,5 шт.
  • Перец острый чили – по вкусу.
  • Соус соевый – 40 мл.
  • Кунжут – 10 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Подготовим продукты. В списке указаны болгарские перцы разных цветов. Это не обязательно, но с разноцветными перцами блюдо будет выглядеть ярче и интереснее.
  2. Куриное филе промываем и разбираем с помощью ножа на мелкие полоски.

    Фунчоза с курицей

  3. В глубокой сковороде (можно использовать вок) прогреваем растительное масло и выкладываем на него нарезанное куриное мясо.

    Фунчоза с курицей

  4. Готовим кусочки птицы на сильном огне три-пять минут до изменения цвета.

    Фунчоза с курицей

  5. Вливаем к мясу ложку соевого соуса. Размешиваем.

    Фунчоза с курицей

  6. Готовим на умеренном огне регулярно помешивая, до испарения жидкости около трех-пяти минут.

    Фунчоза с курицей

  7. Обжаренную курицу перекладываем на отдельную тарелку.

    Фунчоза с курицей

  8. В это же время можно заняться нарезкой овощей и подготовкой стеклянной лапши. Кабачок нарезаем тонкой соломкой.

    Фунчоза с курицей

  9. Фунчозу заливаем кипятком. Прикрываем крышкой и оставляем на пять минут.

    Фунчоза с курицей

  10. Затем отбрасываем фунчозу на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Если хотите, готовую фунчозу можно разрезать на кусочки покороче.

    Фунчоза с курицей

  11. Выкладываем в освободившуюся после курицы сковороду кабачок и готовим около трех минут при мощном нагреве, помешивая. Обжаренный кабачок отправляем к курице.

    Фунчоза с курицей

  12. Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой.

    Фунчоза с курицей

  13. В сковороду вливаем немного растительного масла, выкладываем нарезанный болгарский и острый перец чили. Размешиваем. Готовим около пяти минут на таком же сильном огне. Овощи должны лишь слегка размягчиться, при этом остаться хрустящими. Обжаренные продукты отправляем на тарелку к курице с кабачком.

    Фунчоза с курицей

  14. В сковороду доливаем растительное масло и выкладываем фунчозу. Обжариваем лапшу три минуты на умеренном огне, постоянно помешивая.

    Фунчоза с курицей

  15. Добавляем к фунчозе обжаренные овощи и куриное мясо. Вливаем остатки соевого соуса. Вымешиваем. Готовьте все компоненты еще три минуты на среднем огне, время от времени размешивая. Можно добавить немного соли по вкусу, но учитывайте, что у соевого соуса достаточно соленый вкус.

    Фунчоза с курицей

  16. Отключаем огонь и посыпаем угощение кунжутом.

    Фунчоза с курицей

  17. Фунчоза с курицей и болгарским перцем готова. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

    Фунчоза с курицей

Горячая фунчоза с курицей и овощами

Горячая фунчоза с курицей и овощами послужит яркой идеей для невероятно вкусного и при этом не сложного обеда. Такое угощение порадует быстрым кулинарным процессом и аппетитной подачей. Интересное блюдо отвечает всем мотивам азиатской кухни, включая удивительную сочность и насыщенность готовых продуктов.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 2 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Фунчоза – 200 гр.
  • Соус соевый – 50 мл.
  • Лук зеленый – для подачи.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сок лимонный – по вкусу.
  • Корень имбиря – по желанию.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Куриное филе разделываем на тонкие, но довольно длинные ломтики. Дополняем их измельченным чесноком и несколькими столовыми ложками соевого соуса. Размешиваем и даем промариноваться на протяжении 25 минут.

    Фунчоза с курицей

  2. Промытый помидор нарезаем тонкими полукружками.

    Фунчоза с курицей

  3. Измельчаем лук, подрумяниваем его в сковороде с растительным маслом. Спустя пару минут дополняем лук стружкой моркови. Овощ можно натереть на терке для корейской моркови.

    Фунчоза с курицей

  4. Дополняем лук и морковку птицей в соевом маринаде. Все остатки маринада также вливаем в сковороду. Готовим на большом огне пять минут.

    Фунчоза с курицей

  5. Присоединяем к продуктам дольки помидора, немного понижаем огонь и готовим еще 6-8 минут.

    Фунчоза с курицей

  6. Фунчозу опускаем в кипяток на 10 минут, после отбрасываем на сито.

    Фунчоза с курицей

  7. В протушенное мясо с овощами вливаем еще немного соевого соуса.

    Фунчоза с курицей

  8. В сковороду отправляем подготовленную фунчозу. Готовим две минуты и убираем с плиты.

    Фунчоза с курицей

  9. Горячая фунчоза с курицей и овощами готова. Украшайте зеленым луком и подавайте к столу!

    Фунчоза с курицей

Фунчоза с курицей и фасолью

Фунчоза с курицей и фасолью – это очень аппетитное и привлекательное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Насыщенное и привлекательное азиатское блюдо каждый сможет приготовить на своей кухне. Побалуйте себя сочным и питательным обедом или ужином.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 0,5 кг.
  • Фунчоза – 1 пачка.
  • Фасоль стручковая – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Соус соевый – по вкусу.
  • Кунжут – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Запариваем фунчозу в кипятке на 10 минут, далее всю жидкость сливаем.

    Фунчоза с курицей

  2. Измельчаем лук с чесноком. Жарим овощи в течение пары минут в сковороде с растительным маслом.

    Фунчоза с курицей

  3. Дополняем овощи курицей, которую разделываем на небольшие ломтики. Готовим около 8 минут. Посыпаем солью и специями.

    Фунчоза с курицей

  4. Присоединяем к заготовке соломку сладкого перца.

    Фунчоза с курицей

  5. Сразу же в сковородку отправляем стручковую фасоль. Размешиваем и хорошо прогреваем все продукты.

    Фунчоза с курицей

  6. Заливаем угощение соевым соусом.

    Фунчоза с курицей

  7. Выкладываем в массу фунчозу. Снова размешиваем и готовим еще пару минут. Убираем с плиты.

    Фунчоза с курицей

  8. Фунчоза с курицей и фасолью готова. Подавайте к столу, дополнив кунжутом.

    Фунчоза с курицей

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