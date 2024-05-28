ГлавнаяРецептыИдеальное решение в жаркую погоду: легкий рецепт лимонада из клубники Идеальное решение в жаркую погоду: легкий рецепт лимонада из клубники На чтение: 1 минута Лимонад – это настоящий хит, когда наступает жаркая пора. А когда есть возможность приготовить его из клубники, то это настоящий джекпот! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Нет ничего проще, чем сделать клубничный лимонад. Это настоящее спасение в жаркую погоду, который не только освежает, но и дает мощный заряд энергии. Читайте также Вкуснее, чем с майонезом: как посоветовали мариновать мясо шеф-повара из Франции Рецепт клубничного лимонада Время: 10 минут Порций: 5 Ингредиенты: – несколько лимонов; – соковыжималка для цитрусовых; – немного сахара или меда; – вода (регулировать по густоте и концентрации); – 500 грамм клубники; – несколько кубиков льда. Приготовление: Выжимаем сок из лимонов. Берем втрое больше воды, чем есть сока. Добавляем сахар или мед. Клубнику моем, удаляем плодоножки и перебиваем в блендере до состояния пюре. Мякоть клубники перетираем через сито. Добавляем к клубнике лимонный сок и сладкую воду. Регулируем на сладость и густоту. Ставим в холодильник, при подаче добавляем несколько кубиков льда. Приятного аппетита! Его обожают все: легкий рецепт пирога с яйцом и зеленью. Поделитесь с друзьями