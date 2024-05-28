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Идеальное решение в жаркую погоду: легкий рецепт лимонада из клубники

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Идеальное решение в жаркую погоду: легкий рецепт лимонада из клубники

Лимонад – это настоящий хит, когда наступает жаркая пора. А когда есть возможность приготовить его из клубники, то это настоящий джекпот!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Нет ничего проще, чем сделать клубничный лимонад. Это настоящее спасение в жаркую погоду, который не только освежает, но и дает мощный заряд энергии.

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Рецепт клубничного лимонада

Время: 10 минут

Порций: 5

Ингредиенты:
– несколько лимонов;
– соковыжималка для цитрусовых;
– немного сахара или меда;
– вода (регулировать по густоте и концентрации);
– 500 грамм клубники;
– несколько кубиков льда.

Приготовление:

  1. Выжимаем сок из лимонов.
  2. Берем втрое больше воды, чем есть сока. Добавляем сахар или мед.
  3. Клубнику моем, удаляем плодоножки и перебиваем в блендере до состояния пюре.
  4. Мякоть клубники перетираем через сито.
  5. Добавляем к клубнике лимонный сок и сладкую воду.
  6. Регулируем на сладость и густоту.
  7. Ставим в холодильник, при подаче добавляем несколько кубиков льда.

Приятного аппетита!

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