Идеальное решение в жаркую погоду: легкий рецепт лимонада из клубники

Лимонад – это настоящий хит, когда наступает жаркая пора. А когда есть возможность приготовить его из клубники, то это настоящий джекпот!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Нет ничего проще, чем сделать клубничный лимонад. Это настоящее спасение в жаркую погоду, который не только освежает, но и дает мощный заряд энергии.

Читайте также Вкуснее, чем с майонезом: как посоветовали мариновать мясо шеф-повара из Франции

Рецепт клубничного лимонада

Время: 10 минут

Порций: 5

Ингредиенты:

– несколько лимонов;

– соковыжималка для цитрусовых;

– немного сахара или меда;

– вода (регулировать по густоте и концентрации);

– 500 грамм клубники;

– несколько кубиков льда.

Приготовление:

Выжимаем сок из лимонов. Берем втрое больше воды, чем есть сока. Добавляем сахар или мед. Клубнику моем, удаляем плодоножки и перебиваем в блендере до состояния пюре. Мякоть клубники перетираем через сито. Добавляем к клубнике лимонный сок и сладкую воду. Регулируем на сладость и густоту. Ставим в холодильник, при подаче добавляем несколько кубиков льда.

Приятного аппетита!

Его обожают все: легкий рецепт пирога с яйцом и зеленью.