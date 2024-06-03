Рецепт пирога с ревенем: что такое ревень и как его готовить

Ревень сразу можно узнать по багряным стеблям. Из него готовят множество блюд и особенно хороши пироги с такой начинкой.

Ревень необычайно популярен в Европе, где из него готовят пироги, компоты и даже добавляют в запеканки. В Украине этот овощ сначала был популярен, потом про него подзабыли, а теперь он снова возвращается в моду. Фокус расскажет что такое ревень и какой вкусный пирог можно из него приготовить.

Ревень — многолетний близкий родственник гречихи, однако в пищу идут не зерна, а черешки этого растения. Его латинское название Rheum rhabarberum имеет греческое происхождение.

Дикий ревень и сейчас растет во многих регионах, а его культурная версия очень популярна в США, Британии и странах Балтии, где из него готовят джемы.

С чем ревень лучше всего сочетается в пирогах?

Ревень прекрасно сочетается с другими фруктами и ягодами, в особенности с клубникой и земляникой, а также с яблоками.

Как правильно готовить начинку для пирогов из ревеня

Перемешайте нарезанные куски черешков ревеня с сахаром и оставьте начинку на полчаса. Выделившийся сок слейте и используйте для приготовления компота, соуса или джема. На каждые 500 г черешков достаточно взять примерно 150 г сахара.

Чтобы начинка была более плотной – используют яблоки в которых есть природный пектин. Также можно обсыпать ревень кукурузным крахмалом.

Ревень для начинки также можно предварительно запечь в духовке. Ревень нужно очистить и нарезать на куски длиной 7–8 см. Выложить в жаропрочную форму или на противень в один слой, посыпать небольшим количеством сахара (на 500 г ревеня 1–1,5 ст. л. сахара), накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 150 °С духовку на 5–6 мин. Сок сливаем, а ревень нарезаем для начинки.

Песочный пирог с ревенем

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 160 г;

сахар — 100 г;

охлажденное сливочное масло — 110 г + для формы.

Для начинки:

два яйца;

сахар — 180 г;

соль — на кончике ножа;

мука — 40 г;

ревень — 4–5 черешков;

сахарная пудра и молотая корица для посыпки.

Духовку разогрейте до 180 °C. Застелите форму диаметром 20 см бумагой для выпечки. Бумагу можно слегка смазать сливочным маслом.

Для теста в чашу комбайна поместите все ингредиенты: муку, сахар и сливочное масло, нарезанное кубиками. Измельчите до состояния крошки и выложите в форму. Разровняйте и выпекайте 15 мин.

Для начинки из ревеня для пирога взбейте миксером в миске яйца с сахаром и солью до получения пышной массы. Сверху просейте через мелкое сито муку и перемешайте.

Черешки ревеня вымойте и очистите. Нарежьте маленькими кубиками. Пересыпьте подготовленный ревень в миску с яичной смесью и перемешайте.

Вылейте получившуюся начинку на основу пирога в форме и выпекайте 40–45 мин. После достаньте пирог с ревенем из духовки и дайте остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и корицей.

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