Описание приготовления:

Ягоды лучше всего собирать в конце осени, когда они полностью созрели. Если ягоды жесткие их можно заморозить или залить на пару минут кипятком. Такое сырое варенье из рябины нужно хранить в холодильнике.

Основной ингредиент: Ягоды / Рябина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Рябина черноплодная 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

228 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

57 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рябина с сахаром на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рябины с сахаром. Ягоды снимите с веточек, переберите, удаляя порченные. Рябину вымойте и дайте ей полностью высохнуть.

Измельчите черноплодную рябину при помощи мясорубки или блендера.

Всыпьте в пюре сахар и перемешайте. Поставьте варенье на средний огонь и варите до полного растворения, снимите. Разложите варенье по сухим, стерилизованным банкам и плотно закройте.

Хороших заготовок!