Описание приготовления:
Ягоды лучше всего собирать в конце осени, когда они полностью созрели. Если ягоды жесткие их можно заморозить или залить на пару минут кипятком. Такое сырое варенье из рябины нужно хранить в холодильнике.
Основной ингредиент: Ягоды / Рябина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Рябина черноплодная 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
228 ккал
Калорийность
0 г
Белки
1 г
Жиры
57 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рябина с сахаром на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рябины с сахаром. Ягоды снимите с веточек, переберите, удаляя порченные. Рябину вымойте и дайте ей полностью высохнуть.
Измельчите черноплодную рябину при помощи мясорубки или блендера.
Всыпьте в пюре сахар и перемешайте. Поставьте варенье на средний огонь и варите до полного растворения, снимите. Разложите варенье по сухим, стерилизованным банкам и плотно закройте.
Хороших заготовок!