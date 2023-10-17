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Рецепт: Каша из тыквы — с молоком

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Рецепт: Каша из тыквы — с молоком

Ингредиенты:
тыква — 550 грамм;
молоко — 500 мл;
сахар — по вкусу;
соль — по вкусу;
масло сливочное — 25 грамм;
рис — три четверти стакана
Способ приготовления: И ещё один рецепт сегодня из тыквы! Самое распространенное блюдо из тыквы — это пожалуй, каша. Она полезна, диетична и вкусна! Я думаю, что хоть раз в жизни, кашу из тыквы варила каждая хозяйка, только дополнения у каждого свои. У меня — это классика.

Итак, мой рецепт. Тыкву моем, очищаем и нарезаем кубиками.

Рецепт: Каша из тыквы - с молоком

В кастрюлю с водой отправляем тыкву. Воды должно быть, чтоб чуть покрыла тыкву.

Рецепт: Каша из тыквы - с молоком

Варим после закипания на маленьком огне почти до полного разваривания тыквы. Периодически перемешиваем содержимое кастрюли.

Когда тыква примет вот такой вид, то можно добавлять молоко, сливочное масло.

Рецепт: Каша из тыквы - с молоком

Далее кладём сахар и соль по вкусу.

Рецепт: Каша из тыквы - с молоком

Рис моем и добавляем тут же в кастрюлю. Тщательно перемешиваем и даём дойти рису до полной готовности, периодически помешивая кашу, чтобы не пригорела.

Рецепт: Каша из тыквы - с молоком

Когда рис будет наполовину готов, то каша примет вот такой вид.

Рецепт: Каша из тыквы - с молоком

Теперь далеко от кастрюли не отходим, помешиваем, и пробуем ещё на сахар и соль. Доводим кашу до вкуса и готовности. Каша должна получится и не жидкая, и не сухая, рис должен быть мягкий, но не переваренный. Вообщем, нужно за кашей следить, чтобы все получилось вкусно.

Рецепт: Каша из тыквы - с молоком

По итогу, кашу можно употреблять и в горячем, и в холодном виде! Получается вкусно, питательно и не дорого относительно. Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.

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