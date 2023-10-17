Рецепт: Каша из тыквы — с молоком

Ингредиенты:

тыква — 550 грамм;

молоко — 500 мл;

сахар — по вкусу;

соль — по вкусу;

масло сливочное — 25 грамм;

рис — три четверти стакана

Способ приготовления: И ещё один рецепт сегодня из тыквы! Самое распространенное блюдо из тыквы — это пожалуй, каша. Она полезна, диетична и вкусна! Я думаю, что хоть раз в жизни, кашу из тыквы варила каждая хозяйка, только дополнения у каждого свои. У меня — это классика.

Итак, мой рецепт. Тыкву моем, очищаем и нарезаем кубиками.

В кастрюлю с водой отправляем тыкву. Воды должно быть, чтоб чуть покрыла тыкву.

Варим после закипания на маленьком огне почти до полного разваривания тыквы. Периодически перемешиваем содержимое кастрюли.

Когда тыква примет вот такой вид, то можно добавлять молоко, сливочное масло.

Далее кладём сахар и соль по вкусу.

Рис моем и добавляем тут же в кастрюлю. Тщательно перемешиваем и даём дойти рису до полной готовности, периодически помешивая кашу, чтобы не пригорела.

Когда рис будет наполовину готов, то каша примет вот такой вид.

Теперь далеко от кастрюли не отходим, помешиваем, и пробуем ещё на сахар и соль. Доводим кашу до вкуса и готовности. Каша должна получится и не жидкая, и не сухая, рис должен быть мягкий, но не переваренный. Вообщем, нужно за кашей следить, чтобы все получилось вкусно.

По итогу, кашу можно употреблять и в горячем, и в холодном виде! Получается вкусно, питательно и не дорого относительно. Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.