Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рис басмати с шафраном. По желанию можно добавить чеснок при жарке. Вместо кинзы можно добавить петрушку или зеленый лук. Рис получается рассыпчатым, на вкус слегка ореховым и сливочным, а шафран делает вкус блюда сложнее и ярче.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Рис / Басмати / Шафран / Специи, пряности, приправы Блюдо: Гарниры Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Рис басмати 120 Грамм
- Вода 240 Миллилитров (+ 2 ст.л. воды, чтобы замочить шафран)
- Шафран 3 Щепотки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 15 Миллилитров
- Морковь 1/2 Штуки
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Кинза 5 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
108 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рис басмати с шафраном»
Подготовьте все ингредиенты.
Шафран залейте водой и дайте настояться. Морковь натрите на терке, а лук нарежьте тонкими полукольцами.
Разогрейте кастрюлю на среднем огне с растительным маслом и добавьте подготовленные овощи. Обжарьте их до золотистого цвета несколько минут.
Рис промойте несколько раз в воде до прозрачности. Добавьте рис басмати и обжарьте его вместе с овощами 3-5 минут.
Добавьте замоченный шафран.
Влейте воду так, чтобы она покрывала рис выше на 1-2 см. Посолите по вкусу и поперчите. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на слабом огне 15 минут.
После дайте постоять рису под крышкой 5 минут, затем добавьте мелко порезанную кинзу и перемешайте.
Рис басмати с шафраном готов, приятного вам аппетита!