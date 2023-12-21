Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рис басмати с шафраном. По желанию можно добавить чеснок при жарке. Вместо кинзы можно добавить петрушку или зеленый лук. Рис получается рассыпчатым, на вкус слегка ореховым и сливочным, а шафран делает вкус блюда сложнее и ярче.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Рис / Басмати / Шафран / Специи, пряности, приправы Блюдо: Гарниры Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Рис басмати 120 Грамм

Вода 240 Миллилитров (+ 2 ст.л. воды, чтобы замочить шафран)

Шафран 3 Щепотки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 15 Миллилитров

Морковь 1/2 Штуки

Лук репчатый 1/2 Штуки

Кинза 5 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

108 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рис басмати с шафраном»

Подготовьте все ингредиенты.

Шафран залейте водой и дайте настояться. Морковь натрите на терке, а лук нарежьте тонкими полукольцами.

Разогрейте кастрюлю на среднем огне с растительным маслом и добавьте подготовленные овощи. Обжарьте их до золотистого цвета несколько минут.

Рис промойте несколько раз в воде до прозрачности. Добавьте рис басмати и обжарьте его вместе с овощами 3-5 минут.

Добавьте замоченный шафран.

Влейте воду так, чтобы она покрывала рис выше на 1-2 см. Посолите по вкусу и поперчите. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на слабом огне 15 минут.

После дайте постоять рису под крышкой 5 минут, затем добавьте мелко порезанную кинзу и перемешайте.

Рис басмати с шафраном готов, приятного вам аппетита!