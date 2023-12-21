Дифавтомат чи автоматичний вимикач? В чому різниця

Відмінності ПЗВ від диференціального автомата

У сучасних електричних системах використовуються різні пристрої для забезпечення безпеки, серед яких особливе місце займають дифавтомати та пристрої захисного відключення (ПЗВ). Головна відмінність між ними полягає в принципі дії та функціональності.

Дифавтомат, або диференційний вимикач, поєднує в собі функції автоматичного вимикача та ПЗВ. Він захищає електричну мережу від перевантажень та коротких замикань, а також відключає живлення у випадку витоку струму на землю.

ПЗВ, у свою чергу, призначений виключно для захисту від витоків струму. Він не реагує на перевантаження або короткі замикання, але ефективно відключає мережу при виявленні витоку струму.

Що вибрати – дифавтомат чи ПЗВ?

Вибір між дифавтоматом та ПЗВ залежить від конкретних потреб та умов експлуатації електричної мережі. Дифавтомат є більш універсальним рішенням, оскільки він забезпечує комплексний захист від різних видів електричних несправностей. Це робить його ідеальним вибором для більшості домашніх та комерційних установок.

1. УЗО автомат (Устройство Защитного Отключения):

· Функція: Основна функція УЗО — захист від витоків струму на землю. Воно моніторить різницю між струмом, що йде по фазному проводу, та струмом, що повертається по нульовому проводу. Якщо виявляється розбіжність (витік струму), УЗО швидко відключає електроенергію, забезпечуючи захист від ураження електричним струмом.

· Обмеження: УЗО не захищає від перевантажень або коротких замикань. Його основна мета — реагувати на витоки струму.

2. Дифавтомат (Диференціальний Автомат):

· Функція: Дифавтомат комбінує в собі функції УЗО та автоматичного вимикача. Він не тільки захищає від витоків струму, але й від перевантажень та коротких замикань. Це робить його більш універсальним у використанні.

· Переваги: Дифавтомат забезпечує комплексний захист електричної мережі, що робить його ідеальним для використання в домашніх та комерційних установках, де потрібен захист від різних видів електричних несправностей.

Основна різниця між УЗО та дифавтоматом полягає в тому, що УЗО забезпечує захист тільки від витоків струму, тоді як дифавтомат надає більш комплексний захист, включаючи захист від перевантажень та коротких замикань. Вибір між ними залежить від конкретних потреб та умов експлуатації електричної системи.

ПЗВ рекомендується використовувати у місцях, де основним ризиком є витік струму, наприклад, у вологих приміщеннях. Він може бути встановлений разом з автоматичними вимикачами для забезпечення повного захисту електричної мережі.

При виборі між дифавтоматом та ПЗВ важливо враховувати не тільки їх функціональність, але й вимоги до електричної безпеки у вашому домі чи офісі. Щоб Купити дифавтомат можна звернутися до спеціалізованих магазинів, таких як КАРАТ ЛТД.