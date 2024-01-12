Классический плов готовят с бараниной. Но часто хозяйки заменяют этот вид мяса свининой или говядиной. Ну а курицу для плова берут очень редко, так как она недостаточно жирная. Сегодня же мы расскажем, как приготовить максимально необычную вариацию плова, очень далекую от традиционной, — рис с куриными сердечками.

Это кушанье действительно имеет сходство с популярным блюдом восточной кухни. Но, в отличие от своего оригинала, готовится оно с субпродуктами (без добавления куркумы). Благодаря этому рис с сердечками выходит значительно бюджетнее традиционного плова, но по вкусу ему не уступает.

Как приготовить ароматный рис с куриными сердечками

Обратите внимание, что в рецепте указано количество уже пропаренного риса. Именно столько крупы вам понадобится для приготовления целой сковороды сытного и питательного ужина с куриными сердечками.

Ингредиенты

Рис200 г Куриное сердце600 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Подсолнечное масло по вкусу Чеснок4 зуб. Кориандр0,25 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем рис. Помещаем его в кастрюлю. Заливаем крупу водой, соблюдая соотношение 1 : 2. Подсаливаем ее. Доводим всё до кипения. Варим рис в течение 20 минут. Затем оставляем его под крышкой до полного остывания.Промываем куриные сердечки. Обрезаем жир и сосуды. Разделяем сердечки на 2 части. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем куриные сердечки на среднем огне в течение 20 минут.Очищаем крупную морковь. Нарезаем ее соломкой. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Добавляем морковь и луковицу к куриным сердечкам на сковороде. Хорошенько перемешиваем ингредиенты. Обжариваем всё еще в течение 3–4 минут.Очищаем чеснок. Выкладываем его и пропаренный рис на сковороду. Всыпаем соль, молотый кориандр и черный перец. Вливаем 500 мл воды. Аккуратно всё перемешиваем. Доводим содержимое сковороды до кипения. Убавляем огонь. Тушим рис с сердечками под крышкой в течение 30–40 минут.

Во время приготовления блюда на сковороде перемешивать его не надо. Так можно повредить зёрна риса, в результате чего всё превратится в кашу. Ни рассыпчатости, ни аппетитного внешнего вида блюда тогда не удастся получить.