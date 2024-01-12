Суп, чтобы дожить до 100 лет: самая долгоживущая семья в мире ела его ежедневно – рецепт от диетолога

Вкусный, сытный и максимально полезный суп, который и голод утолит, и согреет.

С приготовлением этого блюда справятся даже те люди, которые редко стоят у плиты.

Внимание на этот суп обратили журналисты, когда изучали особенность людей, живущих в «голубых зонах» Земли.

Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 12.01.2024 17:02СодержаниеРецепт Комментарий диетолога

Это регионы, где средняя продолжительность жизни человека в разы выше, чем во многих благополучных странах.

Выделяют 5 таких зон: Окинава (Япония), Икария (Греция), провинция Нуоро (Италия), полуостров Никоя (Коста-Рика) и Лома-Линда (Калифорния, США).

Издание Express обратило внимание на рецепт супа, который ежедневно ела самая долгоживущая семья в мире. О ней рассказывали в документальном фильме «Голубые зоны».

Рецепт

Чтобы приготовить суп долгожителей, вам понадобится картофель, морковь, лук, сельдерей, чеснок, помидоры, сельдерей, овощной бульон, банка фасоли или нута, макароны или перловка, базилик, петрушка или другая зелень по вкусу.

Овощи нарежьте кубиками. Кастрюлю поставьте на огонь и обжарьте в ней 3 мин. чеснок и лук с добавлением 2 ст. л. воды.

Далее добавьте сельдерей, морковь, картошку, соль. Тушите примерно 5-6 мин., пока картофель и морковь не станут слегка мягкими.

Затем влейте овощной бульон, добавьте помидоры, фасоль (нут) и макароны (перловку). Доведите блюдо до кипения, а затем уменьшите огонь и варите еще 12-15 мин.

В конце посыпьте зеленью и наслаждайтесь невероятно полезным блюдом.

Комментарий диетолога

Этим рецептом поделился доктор Тим Тиутан. Эксперт отметил, что овощи богаты клетчаткой.

Благодаря ей можно взять под контроль уровень сахара, снизить «плохой» холестерин, улучшить здоровье ЖКТ и снизит риск развития рака.

Доктор указал, что этот суп состоит из удачной комбинации продуктов, которые дают организму все необходимое.

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