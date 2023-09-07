Описание приготовления:

Гарнир из риса подойдёт практически к любым блюда. А если приготовить его по этому рецепту, то даже подав его просто со свежими овощами — будет очень вкусно! Готовить рис с луком можно и в сковороде, и в кастрюле, и в сотейнике, и в небольшом казане. Куркума придаёт рису приятный золотистый оттенок, но можно использовать любые другие специи, придавая блюду различные вкусовые оттенки. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Гарниры

Состав / Ингредиенты:

Рис 250 Грамм

Лук 2 Штуки

Растительное масло 30 Миллилитров

Сливочное масло 30 Грамм

Карри 1/3 Чайных ложки (порошок)

Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

306 ккал

Калорийность

4 г

Белки

12 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рис с луком на гарнир»

Подготовьте все ингредиенты.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите нарезанный кубиками лук и обжарьте периодически помешивая до золотистого цвета.

Добавьте к луку промытый рис, сливочное масло, соль по вкусу и карри.

Помешивая, на небольшом огне, дайте каждой рисинке покрыться маслом.

Залейте рис горячей водой, она должна покрывать его не более, чем на 1,5-2 пальца. Если необходимо, воду досолите.

После того как вода закипит, рис перемешайте, накройте крышкой и варите на небольшом огне 15-20 минут. Когда вода вся впитается, снимите с плиты и не открывая дайте постоять ещё 20 минут.

Рис с луком на гарнир готов. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Если вы используете готовые смеси специй, обязательно прочитайте на упаковке состав. Часто в таких смесях уже присутствует соль, учитывайте это, иначе рискуете пересолить блюдо.