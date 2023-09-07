Описание приготовления:
Гарнир из риса подойдёт практически к любым блюда. А если приготовить его по этому рецепту, то даже подав его просто со свежими овощами — будет очень вкусно! Готовить рис с луком можно и в сковороде, и в кастрюле, и в сотейнике, и в небольшом казане. Куркума придаёт рису приятный золотистый оттенок, но можно использовать любые другие специи, придавая блюду различные вкусовые оттенки. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Гарниры
Состав / Ингредиенты:
- Рис 250 Грамм
- Лук 2 Штуки
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Сливочное масло 30 Грамм
- Карри 1/3 Чайных ложки (порошок)
- Соль По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
306 ккал
Калорийность
4 г
Белки
12 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рис с луком на гарнир»
Подготовьте все ингредиенты.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите нарезанный кубиками лук и обжарьте периодически помешивая до золотистого цвета.
Добавьте к луку промытый рис, сливочное масло, соль по вкусу и карри.
Помешивая, на небольшом огне, дайте каждой рисинке покрыться маслом.
Залейте рис горячей водой, она должна покрывать его не более, чем на 1,5-2 пальца. Если необходимо, воду досолите.
После того как вода закипит, рис перемешайте, накройте крышкой и варите на небольшом огне 15-20 минут. Когда вода вся впитается, снимите с плиты и не открывая дайте постоять ещё 20 минут.
Рис с луком на гарнир готов. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Если вы используете готовые смеси специй, обязательно прочитайте на упаковке состав. Часто в таких смесях уже присутствует соль, учитывайте это, иначе рискуете пересолить блюдо.