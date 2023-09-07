Роскачество представило лучшие отечественные товары ушедшего лета

Наступил сентябрь, а значит, пришло время для подведения итогов. Роскачество составило рейтинг самых качественных товаров лета 2023 года.

В телеграм-канале ведомства опубликовали список брендов, которые были удостоены российского Знака качества в июне, июле и августе. Среди лучших товаров — продукция из разных регионов страны и разных категорий, но их объединяет высокое качество и полное соотвествеие стандартам Роскачества.

Среди лучших оказались: ультрапастеризованное молоко «Ополье», молоко «Сударыня», сушки Clever, пищевая соль «Илецкая» — эти продукты получили высшую оценку от экспертов Роскачества.

Пшеничная мука брендов «Бело-нежная» и «Старооскольская», овсяные хлопья «Гудвилл», жевательный мармелад «Левушка детям» и вафли «Коровка» также прошли все проверки и заслужили места в рейтинге.

«Выбирая их, вы поддерживаете ответственных производителей и покупаете самое лучшее для себя и своей семьи», — напомнили в ведомстве.