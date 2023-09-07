Торт Муравейник — классический рецепт знаменитого десерта советского времени. Кто не помнит торт Муравейник из детства? Его рецепт был записан у каждой хозяйки в тетрадке: песочное тесто, вкусный сладкий крем, чаще всего на основе сгущенки. Предлагаем рассмотреть 10 наиболее актуальных рецептов этого лакомства.

Классический рецепт торта Муравейник со сгущенкой

Обязательно стоит попробовать приготовить этот торт дома самостоятельно от начала и до конца, не использовать покупное печенье за основу. Торт получится ароматным и тающим во рту. Прослаивается он кремом на базе сливочного масла и обычной белой сгущенки.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука пшеничная 500 гр.

Масло сливочное 1 пачка (200 гр.)

Сахар-песок 220 гр.

Сметана 15% 200 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Ванилин 1 пачка

Уксус 9% 1 ст.л.

Сода пищевая ½ ч.л.

Сгущенка 400 мл.

Масло сливочное 200 гр. (82,5% жирности)

На порцию Калории: 384 ккал Белки: 6.4 г Жиры: 20.2 г Углеводы: 45 г Шаги 120 мин.

Торт Муравейник легко готовится по классическому рецепту в домашних условиях. При желании маргарин можно заменить сливочным маслом, так будет полезнее. Маргарин порезать крупно кубиками и растопить импульсами по 10 сек. в микроволновой печи. Следить за тем, чтобы маргарин не перегревался, иначе он будет выстреливать из миски. Добавить к маргарину сахар и ванилин, тщательно все размешать, чтобы кристаллы сахара растворились. Добавить к смеси сметану комнатной температуры и размешать до однородности. Вбить к ингредиентам в миске куриное яйцо, размешать до объединения. В смесь влить соду, которую предварительно нужно погасить уксусом. Снова все размешать. Когда поверхность теста слегка покроется пузырьками, начать понемногу добавлять муку, заранее просеянную через сито. Должно получиться плотное, но эластичное тесто. Тесто скатать в шар, сплюснуть рукой, завернуть в пищевую пленку и положить в морозильную камеру на 30 мин. Это делается для того, чтобы тесто быстрее и равномернее охладилось, и чтобы с ним было легко работать. Противень застелить пищевым пергаментом. Подмороженное тесто достать из морозилки и порвать на мелкие кусочки размером с черешню. Разложить эти кусочки на расстоянии в 1 см друг от друга, чтобы они не слиплись при выпечке. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 15 мин., пока тесто не станет слегка золотистым. Достать из духовки, высыпать печенье в большую миску и дать остыть. Для крема сливочное масло растопить импульсами в микроволновке или на паровой бане. Масло желательно взять максимальной жирности, оно наиболее вкусное. Ни в коем случае не использовать для крема маргарин или спред. Смешать растопленное масло со сгущенным молоком. В данном случае используется обычная белая сгущенка, не вареная. После того как тесто остыло, разломать руками шарики теста на маленькие кусочки и высыпать их в глубокую посуду.В ту же миску вылить весь крем и перемешать его с песочной крошкой. Переложить массу на плоскую тарелку и вручную придать ей форму горки, которая напоминает муравейник. Унести торт в холодное место пропитаться (держать в холодильнике или на балконе около 5-6 часов). Торт Муравейник готов! При желании можно сверху полить молочным или белым шоколадом, а можно оставить и без глазури.

Приятного аппетита!

Рецепт Муравейника без выпечки с печеньем и сгущенкой в домашних условиях

Когда нет времени и желания возиться с тестом, можно приготовить Муравейник на покупном печенье. Понадобится любое песочное печенье без добавок и ярко выраженного вкуса. Глазурь для торта готовится на основе кефира.

Время готовки: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Для торта:

Печенье – 500 г;

Орехи грецкие – 150 г;

Масло сливочное – 100 г;

Вареная сгущенка – 500 г.

Для глазури:

Молоко – 50 мл;

Порошок какао – 2 ст. л.;

Сахарный песок – 2 ст. л.;

Масло сливочное – 60 г.

Процесс приготовления:

1. Поломать руками печенье небольшими кусочками по 0,5-1 см. А можно сложить все печенье в плотный пакет и несколько раз провести по нему скалкой.

2. Грецкие орехи прокалить на сковороде, снять коричневую шелуху, перетерев орехи между руками. Порезать ножом на кусочки среднего размера, подмешать к кусочкам печенья.

3. Сливочное масло заранее вытащить из холодильника и оставить на столе на 1-1,5 часа, чтобы оно размякло. Если времени мало, можно порезать кусок масла на мелкие кусочки и разложить по широкой тарелке, так оно быстрее растает.

4. Вареную сгущенку также достать из холодильника минимум за 1 час до приготовления, иначе масло в креме может схватиться комочками из-за разницы температур.

5. Взбить масло и сгущенку миксером до однородности. Добавить к смеси печенья и орехов и очень хорошо все перемешать ложкой, чтобы крем равномерно распределился.

6. Полученную массу выложить на блюдо, сформировать из нее руками горку в виде муравейника.

7. Для глазури влить в сотейник молоко, всыпать туда же какао, сахарный песок, положить масло и перемешать. Нагревать смесь на слабом огне, постоянно помешивая, до растворения масла и крупинок сахара.

8. Данную глазурь убрать в холод на 15-20 мин., и затем полить ею уже сформованный торт. Равномерно посыпать сверху кокосовой стружкой или маком.

9. Убрать готовый торт в холод на 11-12 часов, чтобы он пропитался и крем застыл.

Приятного аппетита!

Рецепт Муравейника советского времени с вареной сгущенкой

Здесь придется немного повозиться с тестом, но оно того стоит. Получится хрустящее печенье за счет отсутствия в тесте яиц. Его можно формовать руками, а можно перекрутить через мясорубку.

Время готовки: 1 час 30 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 460 г;

Сахарный песок – 110 г;

Сметана – 160 г;

Масло сливочное – 400 г;

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

Вареная сгущенка – 1 банка;

Шоколад молочный или черный – 45 г.

Процесс приготовления:

1. Масло достать заранее из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры и размягчилось. Масло нельзя заменять спредом или маргарином, также нежелательно покупать продукт жирностью ниже 82,5 %. Из самого жирного масла получится максимально вкусное тесто со сливочным послевкусием.

2. В отдельной миске соединить 200 г растопленного и охлажденного сливочного масла (остальное останется для крема) и сахар. Перемешать активно вилкой, чтобы сахар соединился с маслом. Не нужно ждать растворения сахара, он не может раствориться в жирах.

3. Выложить к продуктам жирную сметану и размешать до однородности.

4. В другую посуду просеять муку с разрыхлителем и перемешать их.

5. Подмешивая понемногу мучную смесь к масляной смеси, замесить мягкое пластичное тесто. Завернуть его в пакет или пищевую пленку, придавить рукой в лепешку и оставить охлаждаться в холодильнике на 1 час.

6. Прокрутить тесто через мясорубку, отрывая от него кусочки размером с небольшое яблоко.

7. Равномерно разложить прокрученное тесто по противню, застеленному пергаментом для выпечки. Духовку поставить разогреваться до 180 градусов. Выпекать печенье около 20 минут до золотистого цвета.

8. Остудить печенье и поломать его руками на небольшие кусочки.

9. Мягкое сливочное масло (200 г) соединить с вареной сгущенкой и взбить до однородности миксером.

10. Всыпать в крем кусочки печенья, размешать, чтобы крем равномерно распределился по массе.

11. На блюдо выложить массу из печенья с кремом, сформовать из нее горку.

12. На мелкой терке потереть шоколад из холодильника прямо на торт.

Приятного аппетита!

Очень вкусный торт Муравейник без сгущенки

Не всем нравится жирный крем на основе целой пачки масла и сгущенки, поэтому предлагаем вариант приготовления Муравейника с шоколадным заварным кремом на молоке.

Время готовки: 1 час.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная – 170 г;

Масло сливочное 82,5 % ‑ 110 г;

Сметана – 110 г;

Сахарный песок – 60 г;

Сода – 0,25 ч. л.;

Соль – 0,3 ч. л.

Для крема:

Молоко 3,2 % ‑ 300 мл;

Сахарный песок – 110 г;

Масло сливочное 82,5 % ‑ 70 г;

Какао-порошок – 1 ст. л.;

Крахмал кукурузный – 1 ст. л.

Процесс приготовления:

1. Муку просеять в глубокую миску. Добавить соль, соду (гасить ничем не нужно), сахарный песок, перемешать.

2. Порезать в смесь холодное сливочное масло кубиками. Порубить смесь в мелкую крошку при помощи кухонного комбайна или ножом.

3. Добавить сметану, размешать. Собрать тесто в плотный шар и завернуть в целлофановый пакет. Убрать тесто в морозильник, приплюснув его рукой, на 20 мин.

4. Противень застелить ковриком для выпекания или пергаментом. Духовку разогреть до 180 градусов.

5. Потереть тесто на крупную терку и распределить равномерно по противню.

6. Выпекать заготовку около 20 мин. до золотистой румяности.

7. В сотейник с толстым дном и стенками влить молоко, всыпать кукурузный крахмал, сахар, какао-порошок. Взбить миксером или венчиком, чтобы предотвратить появление комочков. Кукурузный крахмал можно заменить картофельным, однако в таком случае возможно появление привкуса.

8. Поставить сотейник на небольшой огонь и варить до закипания, постоянно помешивая. После закипания варить около 30 сек. Снять смесь с огня и добавить сливочное масло, размешать.

9. В крем всыпать крошку печенья, разломанную руками, и тщательно перемешать.

10. Выложить массу на блюдо невысокой горкой и убрать в холод на 3-4 часа.

11. Подавать порезанный кусочками Муравейник к горячему чаю или кофе.

Приятного аппетита!

Рецепт песочного Муравейника через мясорубку

Если дома имеется мясорубка, можно прокрутить тесто для торта через решетку с крупными отверстиями. В таком случае при выпекании получатся тонкие полоски песочного теста, которые быстро пропекутся. Торт поливается растопленным шоколадом.

Время готовки: 1 час.

Порций: 10.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 4 стакана;

Масло сливочное – 1 пачка + полпачки для крема;

Сметана 20 % жирности – 0,5 стакана;

Сахар – 0,5 стакана;

Вареная сгущенка – 1 банка;

Сода – 0,5 ч. л.;

Шоколад молочный – 1 плитка;

Кунжут – 1 пачка.

Процесс приготовления:

1. Масло сливочное растопить в микроволновой печи импульсами по 10 сек. Добавить к нему сахарный песок.

2. Соду в миске перемешать со сметаной.

3. Соединить масляную и сметанную смеси, добавить порциями просеянную муку. Замесить руками тесто, сформировать из него шар.

4. Установить на мясорубку решетку с крупными дырочками, прокрутить тесто. Периодически отрезать тесто от мясорубки ножом, чтобы получались ленточки около 3 см длиной.

5. Противень устелить пищевым пергаментом и выложить по нему песочное печенье.

6. Предварительно разогреть духовку до 200 градусов. Убрать противень с заготовкой в духовку на 20 мин. и выпекать тесто до золотистого румяного цвета.

7. Печенье остудить и поломать руками в небольшую крошку.

8. Выложить сгущенку в миску, добавить к ней полпачки размягченного сливочного масла и взбить миксером до объединения.

9. Добавить к крему кусочки печенья, перемешать. Выложить из массы горку на тарелке. Убрать в холодильник.

10. Шоколад растопить на водяной бане, но аккуратно, чтобы в него не попала вода, иначе шоколад свернется. Полить Муравейник растопленным шоколадом и посыпать семенами кунжута.

Приятного аппетита!

Домашний торт Муравейник из кукурузных палочек

Знакомый с детства вкус торта из кукурузных палочек никого не оставит равнодушным. Муравейник быстро готовится и так же молниеносно съедается.

Время готовки: 20 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Палочки кукурузные – 130 г;

Масло сливочное – 100 г;

Вареная сгущенка – 150 г;

Арахис или грецкие орехи – 60 г.

Процесс приготовления:

1. Большую часть палочек порезать при помощи острого ножа небольшими колечками, остальные оставить в том же виде, что и были.

2. Арахис или грецкие орехи прокалить на сковородке, перетереть между пальцев, чтобы очистить от тонкой коричневой шелухи.

3. Порезать орехи на небольшие кусочки при помощи ножа или положить их в плотный целлофановый мешок и побить кухонным молотком (сильно не увлекаться, иначе орехи превратятся в мелкую крошку). Либо можно по пакету покатать тяжелую скалку для этих же целей. Добавить орехи к палочкам.

4. Сливочное масло растопить на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи. Ни в коем случае нельзя заменять сливочное масло на спред и тем более на маргарин.

5. Добавить к сливочному маслу вареную сгущенку и взбить миксером или блендером до гладкой однородной эмульсии.

6. Выложить кукурузные палочки в глубокую миску, вылить на них крем. Тщательно перемешать массу, чтобы все палочки покрылись кремом.

7. Выложить массу в форму для выпечки, предварительно выстеленную пищевой пленкой.

8. Убрать в холодильник на 3-4 часа или на ночь для застывания.9. Порезать Муравейник на порционные кусочки и подавать к холодному молоку или горячему какао.

Приятного аппетита!

Вкусный рецепт Муравейника со сметаной

Для тех, кому приелся тяжелый и сладкий крем со сгущенкой и маслом, существует рецепт Муравейника со сметанным кремом. Его легкая кислинка создает баланс сладости теста.

Время готовки: 1 час.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Для теста:

Масло сливочное – 200 г;

Мука – 3 стакана;

Сахар – 130 г;

Сметана – 130 г;

Разрыхлитель – 15 г.

Для крема:

Жирная сметана – 750 г;

Сахар – 300 г;

Какао-порошок – 3 ст. л.

Процесс приготовления:

1. Сливочное масло подержать около 1 часа при комнатной температуре. Смешать сливочное масло, сахарный песок и сметану, взбить миксером.

2. Муку просеять, всыпать в нее разрыхлитель и перемешать.

3. Подсыпая порциями, ввести всю муку в масляную смесь. Замесить пластичное тесто, скатать его в шар, приплюснуть, завернуть его в пищевую пленку и убрать в морозилку на 20 мин.

4. Охлажденное тесто перекрутить через мясорубку, выложить ровным слоем на застеленный пергаментом противень.

5. Выпекать в заранее разогретом духовом шкафу при температуре 200 градусов около 15-20 мин., пока тесто не приобретет золотистый цвет.

6. Охладить печенье и разломать его на небольшие кусочки диаметром до 0,5 см.

7. Для крема соединить сметану с сахаром, дать смеси постоять 15 мин. до растворения сахара.

8. Всыпать порошок какао к смеси и взбить все миксером.

9. В крем всыпать кусочки печенья, перемешать.

10. Выложить массу на тарелку горкой и поставить в холодильник на 2-3 часа.

Приятного аппетита!

Ароматный торт Муравейник с орехами

В торт Муравейник можно добавлять различные добавки. Здесь крем обогащен медом, а также добавлены орехи и изюм. Торт получается с необычным вкусом, а орехи приятно хрустят во рту.

Время готовки: 1 час.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца куриные – 3 шт.;

Мука пшеничная – 20 ст. л.;

Сахарный песок – 1 стакан;

Молоко – 6 ст. л.;

Сливочное масло растопленное – 5-6 ст. л.;

Сода, гашенная уксусом, ‑ 1 ч. л.

Для крема:

Масло сливочное – 120 г;

Вареная сгущенка – 1 банка;

Мед жидкий – 6 ст. л.;

Орехи – 0,5 стакана;

Изюм – 0,5 стакана.

Процесс приготовления:

1. Смешать яйца с сахаром и взбить их до хорошей крепкой пены.

2. Влить в яичную смесь молоко и растопленное сливочное масло, перемешать до однородности.

3. Соду погасить уксусом и влить в смесь.

4. Постепенно порциями добавить просеянную муку. Хорошо вымесить тесто. Разорвать тесто руками на много небольших кусочков и выложить на разделочную доску.

5. Убрать кусочки теста в морозильную камеру примерно на 1 час.

6. Противень застелить пергаментом или ковриком для выпечки, духовку разогреть до 180 градусов.

7. Доставать из морозилки по 1 кусочку теста, натирать на крупной терке и выкладывать равномерно крупную стружку на противень. То же самое проделать со всеми остальными кусочками теста.

8. Запекать тесто в духовке около 7-10 мин. до румяного состояния.

9. Слегка остудить готовое печенье и еще теплым, разломать его до состояния крупной крошки.

10. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить туда же вареную сгущенку и продолжать нагревать.

11. Влить в массу мед и постоянно помешивать, чтобы не пригорало (не доводить до кипения). Варить около 30 сек. на слабом огне.

12. Орехи обжарить на сковороде и крупно порубить ножом.

13. Изюм залить кипятком, перемешать и дать постоять около 1 мин., сполоснуть холодной водой и отжать.

14. Смешать изюм, орехи и песочную крошку. Добавить крем и мокрыми руками тщательно перемешать всю массу, чтобы крем равномерно распределился.

15. Мокрыми руками сформировать на блюде из массы горку.

16. Убрать в холодное место для застывания и пропитки на 4-5 часов или на ночь.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт классического Муравейника с медом

Очень необычный торт: здесь тесто не печется в духовом шкафу, а обжаривается на сковороде, в него не добавляется сахар. Сдабривается все кремом-соусом на основе меда.

Время готовки: 1 час.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.;

Вода – 200 мл;

Сода – 1 неполная ч. л.;

Мука пшеничная – сколько возьмет тесто;

Мед – 1 стакан;

Сахар – 0,5 стакана;

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Соль растворить в стакане воды, вбить яйца, размешать.

2. Всыпать несколько стаканов просеянной муки, чтобы получить крутое тесто, как для вареников или пельменей.

3. Оторвать небольшой кусок теста, раскатать его очень тонко.

4. Разрезать раскатанное тесто квадратиками.

5. Обжарить квадратики теста, налив в сковороду много растительного масла без запаха. Сковорода должна быть чугунной, тяжелой и глубокой.

6. Доставать квадратики из сковороды шумовкой или вилкой и выкладывать их на бумажные полотенца, чтобы они впитали остаток жира.

7. В сотейник вылить мед, всыпать сахарный песок. Поставить сотейник на слабый огонь и растопить массу до растворения сахара. Когда смесь начнет закипать, кастрюлю следует снять с огня.

8. Кусочки теста сложить в глубокую посуду, залить их соусом из меда.

9. Тщательным образом все перемешать, чтобы каждая печенька покрылась слоем соуса.

10. Выложить на плоское блюдо горкой, дать остыть и порезать на кусочки.

Приятного аппетита!

Нежный Муравейник с заварным кремом

Торт Муравейник, пропитанный заварным кремом, получается не таким хрустящим, но более нежным, обладает приятным сливочным послевкусием.

Время готовки: 1 час 20 мин.

Порций: 7.

Ингредиенты:

Для теста:

Сахар ‑ 0,5 стакана;

Сметана жирная ‑ 0,5 стакана;

Сливочное масло от 72,5 % ‑ 240 г;

Сода, гашенная уксусом, ‑ 0,5 ч. л.;

Мука пшеничная ‑ 4 стакана;

Ванильный сахар – 10 г.

Для крема:

Молоко жирное ‑ 1 л;

Сахарный песок ‑ 2 стакана;

Ванильный сахар ‑ 1 пакетик;

Яйца куриные ‑ 4 шт.;

Мука пшеничная ‑ 6 ст. л.;

Сливочное масло – 280 г.

Процесс приготовления:

1. Противень застелить ковриком или пергаментом для выпекания. Духовку разогреть до 190 градусов.

2. Смешать сливочное масло, растопленное в микроволновке, обычный и ванильный сахар, сметану и соду, погашенную уксусом. Перемешать до объединения.

3. Муку просеять и добавить в жидкую смесь порциями. Замесить пластичное тесто и разделить его на несколько частей.

4. Сформовать из теста пару шариков, выложить их на блюдо и отправить в морозильную камеру на 20 мин.

5. Натереть тесто на крупной терке и распределить равномерным слоем по противню.

6. Выпекать при указанной температуре около 15 мин. до румяного цвета и золотистости, достать, остудить. Разломать руками тесто на мелкие кусочки.

7. Для крема смешать молоко, 1,5 стакана сахара и ванильный сахар. Вылить в кастрюлю с толстым дном и стенками и поставить на медленный огонь.

8. Отдельно взбить яйца, 0,5 стакана сахара. Всыпать в массу муку и снова взбить.

9. Когда молоко начнет закипать, тонкой струйкой ввести в него яичную массу, постоянно помешивая. Варить, мешая, пока крем не станет густым. Если появились комочки, их можно пробить блендером.

10. Крем остудить до теплого состояния и ввести в него сливочное масло, перемешать.

11. Вылить крем в песочную крошку. Хорошо размешать.

12. Выложить сладкую массу горкой на блюде или разделочной доске и убрать в холодильник застыть на 4 часа.

Приятного аппетита!