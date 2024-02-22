Описание приготовления:

Если у вас сложились такие обстоятельства, что плиты просто нет или мультиварка и все конфорки заняты, то этот рецепт придёт как раз кстати. Можно готовый рис просто заправить кусочком сливочного масла, а можно слегка перетомить лук с морковью и потом добавить в готовое блюдо. Посуду для микроволновки необходимо брать раза в 2-3 больше готовящегося продукта, чтобы для кипения оставалось место. Соотношение ингредиентов берется в объемах: на 1 часть риса — 2 части воды. Если нужен слизистый рис с большим количеством жидкости, добавьте еще примерно половину части воды сверх нормы. Рецепт максимально приближён к тому, как варить рис на плите, поэтому его очень легко запомнить. Особенно рекомендую попробовать приготовить таким способом всем начинающим кулинарам, у которых рис все время то пригорает, то превращается в кашу. Подавать рис можно хоть самостоятельно, хоть в качестве гарнира к любым блюдам.

Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Гарниры

Состав / Ингредиенты:

Рис 150 Грамм

Вода 300 Миллилитров

Соль По вкусу

Сливочное масло По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

113 ккал

Калорийность

2 г

Белки

0 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рис в микроволновке»

Подготовьте все ингредиенты. Рис подойдёт как круглозёрный, так и длиннозёрный, басмати и жасмин тоже прекрасно получается.

Рис хорошо промойте с помощью сита и большого количества проточной воды.

Переложите рис в посуду, которая подходит для микроволновой печи. Отлично подойдет стеклянная, керамическая и фарфоровая. Но ни в коем случае, не берите металлическую и посуду или с позолоченным рисунком.

Залейте рис чистой водой и добавьте соль по вкусу.

Накройте ёмкость специальной крышкой или тарелкой, поставьте в микроволновую печь и готовьте 10 минут на 800 Вт или около того. Вода почти полностью выпарится, рис нужно перемешать и готовить под крышкой ещё 10 минут на режиме «Разморозка» при мощности около 240 Вт.

В готовый рис добавьте сливочное масло по вкусу.

Перемешайте. Рис в микроволновке готов.

Особой разницы в консистенции с обычным рисом, сваренным на плите, нет. Подавайте как гарнир, самостоятельно, или используйте для салатов и выпечки. Приятного аппетита!