Готовим идеальные шоколадные маффины с вишнями: простой рецепт с секретом

Приготовьте вкусные шоколадные маффины дома. Сочные вишни их только дополнят. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Добавьте к маффинам секретный ингредиент – немного растворимого кофе. Он придаст выпечке глубокий и богатый привкус. Будет вкусно Как эклеры, но лучше: готовим жареные заварные пирожные Чуррос Шоколадные маффины Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 100 миллилитров горячей воды;

– 5 граммов растворимого кофе;

– 180 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 100 граммов сметаны;

– 180 граммов муки;

– 40 граммов какао;

– 7 граммов разрыхлителя;

– 150 граммов вишен;

– 1 чайная ложка крахмала. Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. Тем временем в миске смешайте сахар, соль и яйца. Взбейте все миксером на слабой мощности или венчиком. Добавьте масло, сметану и перемешайте до однородности. Сделайте растворимый кофе, дайте ему остыть и влейте в смесь. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и какао. Перемешайте все до однородности. Вишни без косточек перемешайте с крахмалом. Формочки для кексов на 2 трети наполните тестом. Выложите сверху по 3 – 5 вишен и закройте тестом. Выпекайте 25 – 30 минут. Готовые маффины украсьте сахарной пудрой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить простые и вкусные слойки с вишнями.