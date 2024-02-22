ГлавнаяРецептыГотовим идеальные шоколадные маффины с вишнями: простой рецепт с секретом Готовим идеальные шоколадные маффины с вишнями: простой рецепт с секретом На чтение: 1 минута Приготовьте вкусные шоколадные маффины дома. Сочные вишни их только дополнят. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Добавьте к маффинам секретный ингредиент – немного растворимого кофе. Он придаст выпечке глубокий и богатый привкус. Будет вкусно Как эклеры, но лучше: готовим жареные заварные пирожные Чуррос Шоколадные маффины Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 100 миллилитров горячей воды; – 5 граммов растворимого кофе; – 180 граммов сахара; – 2 яйца; – 100 миллилитров растительного масла; – 100 граммов сметаны; – 180 граммов муки; – 40 граммов какао; – 7 граммов разрыхлителя; – 150 граммов вишен; – 1 чайная ложка крахмала. Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. Тем временем в миске смешайте сахар, соль и яйца. Взбейте все миксером на слабой мощности или венчиком. Добавьте масло, сметану и перемешайте до однородности. Сделайте растворимый кофе, дайте ему остыть и влейте в смесь. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и какао. Перемешайте все до однородности. Вишни без косточек перемешайте с крахмалом. Формочки для кексов на 2 трети наполните тестом. Выложите сверху по 3 – 5 вишен и закройте тестом. Выпекайте 25 – 30 минут. Готовые маффины украсьте сахарной пудрой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить простые и вкусные слойки с вишнями. Поделитесь с друзьями