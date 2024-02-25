Торт «Калейдоскоп»: рецепт яркого и очень простого десерта, от которого никто не устоит

Вкусный десерт не обязательно готовить сложно и долго. Попробуйте воспользоваться этим рецептом торта «Калейдоскоп». ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такой десерт будет очень нежным. Сочетание молочного и фруктового желе нравится многим. Будет вкусно Всего 2 ингредиента: готовим домашние леденцы, как в детстве Торт «Калейдоскоп» Время : 2 часа + 3 часа на стабилизацию

: 2 часа + 3 часа на стабилизацию Порций: 10 Ингредиенты для бисквита:

– 2 желтка;

– щепотка соли;

– 2 белка;

– 60 граммов сахара;

– пачка ванильного сахара;

– 20 миллилитров молока;

– 20 миллилитров растительного масла;

– 60 граммов муки;

– 3 грамма разрыхлителя. Желейный слой:

– 4 пачки желе;

– 600 граммов сметаны;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 2 – 3 капли ванильного аромата;

– 25 граммов желатина. Приготовление: ️ Отделите желтки от белков. В желтки добавьте щепотку соли и перемешайте. К белкам тоже добавьте щепотку соли и взбейте миксером до образования пены. Сахар соедините с ванильным сахаром и постепенно всыпьте в белки, не прекращая взбивать. Взбивайте на максимальной скорости до устойчивых пиков. Добавьте растертые желтки. Скорость миксера уменьшите до минимальной. В масло добавьте молоко и 2 – 3 столовые ложки яичной массы. Размешайте и добавьте к общей массе. Взбейте. Постепенно добавьте муку и разрыхлитель, не прекращая взбивать. Перелейте в форму, застеленную пергаментом. Несколько раз постучите ее об стол. Выпекайте при температуре 170 градусов примерно 45 – 50 минут, после чего полностью остудите. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на несколько часов. ️ Желе разных вкусов и цветов залейте водой – по 200 граммов на каждую порцию желе. Перемешайте до однородности и оставьте до полного застывания. после этого нарежьте на кубики и перемешайте все вместе. ️ Желатин залейте 125 граммами холодной воды. Перемешайте и оставьте, чтобы набух. ️ К сметане комнатной температуры добавьте сахарную пудру и ванилин. Взбейте миксером. ️ Растопите в микроволновке желатин короткими импульсами, чтобы не закипел. Вылейте к сметане и перемешайте. Желе добавьте к сметане и перемешайте. ️ Положите в форму бисквит. Залейте сметанную массу и поставьте в холодильник до полного застывания. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить идеальные шоколадные маффины с вишнями.