Зачем хозяйки с опытом ставят в холодильник стакан с овсянкой?

Некоторые опытные хозяйки регулярно проводят одну необычную процедуру. Издание «Белновости» поделилось простым способом, который устранит неприятный запах в холодильнике за пару часов.

Избавиться от запахов в холодильнике можно разными способами. Кто-то ставит внутрь миску с солью или содой, кто-то предпочитает просто как следует вымыть с бытовой химией полки и отсеки для хранения.

Найден еще один эффективный способ борьбы со «зловонием»: в этом деле поможет овсянка, которая всегда есть на кухне. Цельную или дробленую крупу нужно пересыпать в стакан, а после поставить его на одну из полок холодильника. Достаточно пары часов, чтобы процедура дала результат, но лучше оставить овсянку на ночь — так результат будет заметнее.

Ранее аллерголог-иммунолог Андрей Продеус посоветовал хозяйкам избавляться от чесночного запаха с помощью жирного молока. Эксперт объяснил, что чеснок содержит вещество аллицин, которое в считанные секунды растворяется в молоке — соответственно, следом уходит и едкий запах.