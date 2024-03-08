Описание приготовления:

Вариантов приготовления блюда очень много, в него добавляют и каперсы и другие овощи. А вот добавление в блюдо оливок обязательно, причем предпочтение отдается оливкам с начинкой из острого перца пимента. Овощи при приготовлении не должны разваливаться, а остаться целыми. Говядину лучше всего взять с жирком, тогда блюдо не получится суховатым. Лучший гарнир к Ропа вьеха, конечно же, будет рис, но и с другими прекрасно будет сочетаться.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Кубинская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 450 Грамм

Лук репчатый 50 Грамм (в бульон)

Морковь 50 Грамм

Лавровый лист 1 Штука

Перец горошек черный 2 Штуки

Вода 2 Литра

Соль 1/2 Чайных ложки

Лук репчатый 1 Штука

Перец болгарский 100 Грамм

Помидоры в собственном соку 150 Грамм

Оливки 50 Грамм

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Специи 1/2 Чайных ложки

Перец черный По вкусу

Соль По вкусу

Сахар По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

211 ккал

Калорийность

12 г

Белки

21 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ропа вьеха»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления Ропа вьеха.

Говядину сполосните и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте очищенную морковь, репчатый лук, перец горошком, лавровый лист.

Все посолите, налейте холодную воду и поставьте на средний огонь. После закипания удалите пену, убавьте огонь и готовьте без крышки, пока мясо не начнет распадаться на волокна. У меня ушло почти 2.5 часа. После этого снимите кастрюлю с огня, закройте крышкой и дайте мясу полностью остыть в бульоне.

В сковороду с толстым дном налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите в сковороду репчатый лук порезанный полукольцами и болгарский перец соломкой. Обжаривайте все в течение 5-8 минут, перемешивая.

Говядину разберите на волокна и добавьте к овощам.

Добавьте в сковороду помидоры в собственном соку и влейте бульон. Убавьте огонь до среднего и тушите все еще 5 минут.

Оливки разрежьте пополам или на кольца и вместе со специями добавьте в сковороду к мясу с овощами. При необходимости все посолите и добавьте немного сахара.

Готовьте все еще 5 минут, снимите и подавайте.

Приятного аппетита!