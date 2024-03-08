Описание приготовления:
Вариантов приготовления блюда очень много, в него добавляют и каперсы и другие овощи. А вот добавление в блюдо оливок обязательно, причем предпочтение отдается оливкам с начинкой из острого перца пимента. Овощи при приготовлении не должны разваливаться, а остаться целыми. Говядину лучше всего взять с жирком, тогда блюдо не получится суховатым. Лучший гарнир к Ропа вьеха, конечно же, будет рис, но и с другими прекрасно будет сочетаться.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Кубинская
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 450 Грамм
- Лук репчатый 50 Грамм (в бульон)
- Морковь 50 Грамм
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец горошек черный 2 Штуки
- Вода 2 Литра
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Лук репчатый 1 Штука
- Перец болгарский 100 Грамм
- Помидоры в собственном соку 150 Грамм
- Оливки 50 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Специи 1/2 Чайных ложки
- Перец черный По вкусу
- Соль По вкусу
- Сахар По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
211 ккал
Калорийность
12 г
Белки
21 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ропа вьеха»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления Ропа вьеха.
Говядину сполосните и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте очищенную морковь, репчатый лук, перец горошком, лавровый лист.
Все посолите, налейте холодную воду и поставьте на средний огонь. После закипания удалите пену, убавьте огонь и готовьте без крышки, пока мясо не начнет распадаться на волокна. У меня ушло почти 2.5 часа. После этого снимите кастрюлю с огня, закройте крышкой и дайте мясу полностью остыть в бульоне.
В сковороду с толстым дном налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите в сковороду репчатый лук порезанный полукольцами и болгарский перец соломкой. Обжаривайте все в течение 5-8 минут, перемешивая.
Говядину разберите на волокна и добавьте к овощам.
Добавьте в сковороду помидоры в собственном соку и влейте бульон. Убавьте огонь до среднего и тушите все еще 5 минут.
Оливки разрежьте пополам или на кольца и вместе со специями добавьте в сковороду к мясу с овощами. При необходимости все посолите и добавьте немного сахара.
Готовьте все еще 5 минут, снимите и подавайте.
Приятного аппетита!