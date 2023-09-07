Ленивая пицца за 15 минут: рецепт, покоривший ТикТок

Ищете скорый, а главное легкий рецепт пиццы? У нас есть такой без дрожжевого теста и с большим количеством вкусных ингредиентов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Мы знаем традиционный вид итальянской пиццы – она круглая, с рыхлыми бортиками и обилием сыра. Мы предлагаем отойти от привычных стандартов и приготовить ленивый вариант вкусности.

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Пицца на слойке – отличная закуска как к обыденному столу, так и к праздничному. Ингредиенты можно изменять в соответствии со вкусами и наполнениями холодильника.

Рецепт ленивой пиццы на слойке

Время: 15 минут

15 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– слоеное-дрожжевое тесто;

– 100 граммов салями;

– 80 граммов хамона;

– 200 граммов твердого сыра;

– оливковое масло;

– томатный соус;

– яйцо для смазки;

– руккола;

– помидоры;

– бальзамический крем-уксус.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов.

Покрываем противень слоем пергамента для выпечки. Смазываем оливковым маслом.

Выкладываем натертый сыр, сверху кусочки салями и хамона, снова салями. Смазываем все томатным соусом.

Далее снова выкладываем натертый творог, закрываем все тестом.

Смазываем яйцом и отправляем запекаться на 15 минут в духовку.

Переворачиваем готовую выпечку, выкладываем листики рукколы, ломтики помидоров, которые (по желанию) можно чередовать с моцареллой.

Обильно поливаем все бальзамиком и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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