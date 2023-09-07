ГлавнаяРецептыЛенивая пицца за 15 минут: рецепт, покоривший ТикТок Ленивая пицца за 15 минут: рецепт, покоривший ТикТок На чтение: 2 минуты Ищете скорый, а главное легкий рецепт пиццы? У нас есть такой без дрожжевого теста и с большим количеством вкусных ингредиентов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мы знаем традиционный вид итальянской пиццы – она круглая, с рыхлыми бортиками и обилием сыра. Мы предлагаем отойти от привычных стандартов и приготовить ленивый вариант вкусности. Читайте также На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус Пицца на слойке – отличная закуска как к обыденному столу, так и к праздничному. Ингредиенты можно изменять в соответствии со вкусами и наполнениями холодильника. Рецепт ленивой пиццы на слойке Время: 15 минут Порции: 6 Ингредиенты: – слоеное-дрожжевое тесто; – 100 граммов салями; – 80 граммов хамона; – 200 граммов твердого сыра; – оливковое масло; – томатный соус; – яйцо для смазки; – руккола; – помидоры; – бальзамический крем-уксус. Приготовление: Разогреваем духовку до 200 градусов. Покрываем противень слоем пергамента для выпечки. Смазываем оливковым маслом. Выкладываем натертый сыр, сверху кусочки салями и хамона, снова салями. Смазываем все томатным соусом. Далее снова выкладываем натертый творог, закрываем все тестом. Смазываем яйцом и отправляем запекаться на 15 минут в духовку. Переворачиваем готовую выпечку, выкладываем листики рукколы, ломтики помидоров, которые (по желанию) можно чередовать с моцареллой. Обильно поливаем все бальзамиком и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить обед в час с рыбой и овощами. Поделитесь с друзьями