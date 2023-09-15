Роскачество сказало, в какую магазинную пиццу «Маргарита» добавляют фальсификат

В Роскачестве проверили пиццу «Маргарита» от 20 сетевых пиццерий и магазинов. Эксперты обратили особое внимание на качество сыра, который использовался для приготовления продукции. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

В результате проверки выяснилось, что в половине всех образцов, приготовленных в пиццериях и купленных в виде полуфабриката, использовали не сыр, а фальсификат — более дешевый, сделанный на основе растительного жира сырный продукт. При этом производители не сообщали потребителю о его содержании через этикетку.

Фальсификат обнаружен в девяти пиццах: Pizza Hut, «Шеф-Перекресток», «Цезарь», «Сыроварня», Dostaевский, La Trattoria, «Империя пиццы», «Многолосося» и PizzasSushiWok.

Настоящий сыр и молочная продукция присутствуют в пиццах от «ВкусВилл», «Самокат», Spar, Papa John’s, «Алло! Пицца», Ozon fresh, «Додо Пицца», Domino’s и Il Patio. Эти бренды больше всего соответствуют требованиям ГОСТ.

Ранее стали известны лучшие бренды творожного сыра по версии Роскачества.