ГлавнаяРецептыОдин в один с оригиналом – раскрыли секреты известной выпечки с вишнями Один в один с оригиналом – раскрыли секреты известной выпечки с вишнями На чтение: 2 минуты Обожаете домашнюю выпечку? А как насчет жареных пирожков с вишнями, которые точно станут любимыми. Кстати, они очень похожи на популярный макпирог. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пирожка с вишнями – популярный десерт из фастфудной сети, но их также можно приготовить дома. У нас есть проверенный рецепт. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Пирожки с вишнями Время: 4 часа Порции: 8 – 10 штук Ингредиенты для теста: – 500 граммов муки; – 5 граммов соли; – 240 граммов воды; – 40 граммов подсолнечного масла; – 20 грамм водки. Для вишневой начинки: – 600 граммов вишни – 40 г кукурузного крахмала (2 ст. л. без горки) – 150 г сахара; – масло для жарки. Приготовление: Смешиваем соль с мукой, добавляем воду (окроп), водку и растительное масло. Замешиваем тесто силиконовой лопаткой, затем руками, 3 – 4 минуты. Вращаем тесто пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут. Снимаем пленку и вымешиваем еще 2-3 минуты. Вращаем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа. Для начинки смешиваем в сотейнике все ингредиенты: вишню, сахар, кукурузный крахмал. Ставим на плиту и постоянно помешивая завариваем начинку. Она должна прокипеть 1 минуту. Снимаем сотейник с плиты и перекладываем начинку в другую миску и оставляем охлаждаться. Раскатываем тесто в пласт толщиной 3 миллиметра. Выкладываем вишневую начинку. Смачиваем водичкой промежутки между тестом. Накрываем начинку тестом и разрезаем на кусочки. Берем один пирожок и вилкой защелкиваем краешки. Жарим пирожки с двух сторон на хорошо разогретом масле. Готовые пирожки перекладываем на бумажное полотенце. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочно-карамельный пирог. Поделитесь с друзьями