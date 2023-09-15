Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суп с древесными грибами. Вместо воды можно варить суп на овощном бульоне. Из овощей также можно добавить стручковую фасоль и сладкий перец. Древесные грибы не имеют ярко выраженного вкуса, после варки остаются хрустящим и упругими по текстуре. Такой суп вкусно подавать со свежей зеленью и заправить сметаной или майонезом.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Грибы древесные сушеные 25 Грамм

Вода 1,2 Литра

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Картофель 3 Штуки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Лавровый лист 1 Штука

Масло растительное 15 Миллилитров (для жарки)

Количество порций 4

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп с древесными грибами»

Подготовьте все ингредиенты.

Сушеные древесные грибы замочите в чистой воде на 2-3 часа. После тщательно промойте, отрежьте жесткую ножку и порежьте на кусочки среднего размера.

Переложите грибы в кастрюлю. Влейте чистую воду и доведите до кипения. Варите 10-15 минут на среднем огне.

Репчатый лук нарежьте полукольцами и обжарьте в сковороде до мягкости.

Добавьте очищенную и натертую морковь. Жарьте до золотистого цвета в сковороде.

Картофель помойте, очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Добавьте в кастрюлю.

Следом добавьте овощную зажарку, лавровый лист. Посолите и поперчите суп. Варите на небольшом огне до мягкости картофеля.

Суп с древесными грибами готов, приятного вам аппетита!