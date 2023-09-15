Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суп с древесными грибами. Вместо воды можно варить суп на овощном бульоне. Из овощей также можно добавить стручковую фасоль и сладкий перец. Древесные грибы не имеют ярко выраженного вкуса, после варки остаются хрустящим и упругими по текстуре. Такой суп вкусно подавать со свежей зеленью и заправить сметаной или майонезом.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Грибы древесные сушеные 25 Грамм
- Вода 1,2 Литра
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Картофель 3 Штуки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Лавровый лист 1 Штука
- Масло растительное 15 Миллилитров (для жарки)
Количество порций 4
Калорийность
20 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп с древесными грибами»
Подготовьте все ингредиенты.
Сушеные древесные грибы замочите в чистой воде на 2-3 часа. После тщательно промойте, отрежьте жесткую ножку и порежьте на кусочки среднего размера.
Переложите грибы в кастрюлю. Влейте чистую воду и доведите до кипения. Варите 10-15 минут на среднем огне.
Репчатый лук нарежьте полукольцами и обжарьте в сковороде до мягкости.
Добавьте очищенную и натертую морковь. Жарьте до золотистого цвета в сковороде.
Картофель помойте, очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Добавьте в кастрюлю.
Следом добавьте овощную зажарку, лавровый лист. Посолите и поперчите суп. Варите на небольшом огне до мягкости картофеля.
Суп с древесными грибами готов, приятного вам аппетита!