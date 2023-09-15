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Суп с древесными грибами

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Суп с древесными грибами

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суп с древесными грибами. Вместо воды можно варить суп на овощном бульоне. Из овощей также можно добавить стручковую фасоль и сладкий перец. Древесные грибы не имеют ярко выраженного вкуса, после варки остаются хрустящим и упругими по текстуре. Такой суп вкусно подавать со свежей зеленью и заправить сметаной или майонезом.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Грибы древесные сушеные 25 Грамм
  • Вода 1,2 Литра
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Картофель 3 Штуки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Масло растительное 15 Миллилитров (для жарки)

Количество порций 4

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп с древесными грибами»

Суп с древесными грибами

Подготовьте все ингредиенты.

Суп с древесными грибами

Сушеные древесные грибы замочите в чистой воде на 2-3 часа. После тщательно промойте, отрежьте жесткую ножку и порежьте на кусочки среднего размера.

Суп с древесными грибами

Переложите грибы в кастрюлю. Влейте чистую воду и доведите до кипения. Варите 10-15 минут на среднем огне.

Суп с древесными грибами

Репчатый лук нарежьте полукольцами и обжарьте в сковороде до мягкости.

Суп с древесными грибами

Добавьте очищенную и натертую морковь. Жарьте до золотистого цвета в сковороде.

Суп с древесными грибами

Картофель помойте, очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Добавьте в кастрюлю.

Суп с древесными грибами

Следом добавьте овощную зажарку, лавровый лист. Посолите и поперчите суп. Варите на небольшом огне до мягкости картофеля.

Суп с древесными грибами

Суп с древесными грибами готов, приятного вам аппетита!

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