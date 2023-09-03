Роскачество сообщило, в каких продуктах есть опасные микотоксины

Эксперты Роскачества рассказали, в каких продуктах есть опасные отравляющие соединения и как минимизировать возможный вред от их употребления.

По данным специалистов, микотоксины — продукты жизнедеятельности плесневых грибков — присутствуют в ряде круп, орехов, овощей и фруктов. Опасность таких соединений состоит в том, что они не устраняются даже в ходе термической обработки.

Эксперты посоветовали не есть даже минимально подгнившие фрукты (особенно это касается яблок), затхлые на вкус и запах или плесневые продукты. Мицелий в овощах и фруктах встречается, к счастью, не так часто.

В ходе лабораторных исследований грибок обнаружили в гречневой крупе и сухих завтраках, однако это единичные случаи. Большинство производителей следит за качеством сырья и безопасностью на производстве, но специалисты все равно советуют покупать мучные продукты и крупы от разных брендов. Это снизит шансы употребления зараженного продукта.

Ранее Роспотребнадзор перечислил крупы, которые нужно исключить из рациона. Эксперты поставили под сомнение пользу рафинированных круп (кукурузной и манной), а также белого риса.