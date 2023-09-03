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Салат «Когда хочу удивить гостей»

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Салат «Когда хочу удивить гостей»

Описание приготовления:

Соленый огурец придаст салату пикантную нотку, но если он очень водянистый, лучше после нарезания его откинуть на сито или отжать. Солить и заправлять его лучше всего перед подачей, чтобы овощи не пустили сок, и салат не стал мокрым. Отварную говядину можно заменить на отварной язык, баранину или индейку.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Овощи Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Огурец 1 Штука (свежий)
  • Огурец соленый 1 Штука (или маринованный)
  • Редис 50 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Говядина 100 Грамм (отварная)
  • Капуста пекинская 80 Грамм
  • Лук зеленый 30 Грамм
  • Майонез По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

161 ккал

Калорийность

6 г

Белки

14 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Когда хочу удивить гостей"»

Салат "Когда хочу удивить гостей"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Когда хочу удивить гостей". Овощи сполосните и обсушите.

Салат "Когда хочу удивить гостей"

Свежий огурец порежьте соломкой, редис порежьте дольками и выложите в салатник.

Салат "Когда хочу удивить гостей"

Зеленый лук мелко порежьте, мясо порежьте соломкой и добавьте к огурцу и редису.

Салат "Когда хочу удивить гостей"

Соленый огурец и яйцо порежьте соломкой и выложите в салатник.

Салат "Когда хочу удивить гостей"

Пекинскую капусту порежьте тонкой соломкой и добавьте в салат.

Салат "Когда хочу удивить гостей"

Зелень мелко порежьте, выложите в салат и перемешайте. Переложите его в салатник, заправьте майонезом и подавайте к столу.

Салат "Когда хочу удивить гостей"

Приятного аппетита!

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