Описание приготовления:

Соленый огурец придаст салату пикантную нотку, но если он очень водянистый, лучше после нарезания его откинуть на сито или отжать. Солить и заправлять его лучше всего перед подачей, чтобы овощи не пустили сок, и салат не стал мокрым. Отварную говядину можно заменить на отварной язык, баранину или индейку.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Овощи Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Огурец 1 Штука (свежий)

Огурец соленый 1 Штука (или маринованный)

Редис 50 Грамм

Яйцо 1 Штука

Говядина 100 Грамм (отварная)

Капуста пекинская 80 Грамм

Лук зеленый 30 Грамм

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

161 ккал

Калорийность

6 г

Белки

14 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Когда хочу удивить гостей"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Когда хочу удивить гостей". Овощи сполосните и обсушите.

Свежий огурец порежьте соломкой, редис порежьте дольками и выложите в салатник.

Зеленый лук мелко порежьте, мясо порежьте соломкой и добавьте к огурцу и редису.

Соленый огурец и яйцо порежьте соломкой и выложите в салатник.

Пекинскую капусту порежьте тонкой соломкой и добавьте в салат.

Зелень мелко порежьте, выложите в салат и перемешайте. Переложите его в салатник, заправьте майонезом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!