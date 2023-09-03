Описание приготовления:
Соленый огурец придаст салату пикантную нотку, но если он очень водянистый, лучше после нарезания его откинуть на сито или отжать. Солить и заправлять его лучше всего перед подачей, чтобы овощи не пустили сок, и салат не стал мокрым. Отварную говядину можно заменить на отварной язык, баранину или индейку.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Овощи Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Огурец 1 Штука (свежий)
- Огурец соленый 1 Штука (или маринованный)
- Редис 50 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Говядина 100 Грамм (отварная)
- Капуста пекинская 80 Грамм
- Лук зеленый 30 Грамм
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
161 ккал
Калорийность
6 г
Белки
14 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Когда хочу удивить гостей"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Когда хочу удивить гостей". Овощи сполосните и обсушите.
Свежий огурец порежьте соломкой, редис порежьте дольками и выложите в салатник.
Зеленый лук мелко порежьте, мясо порежьте соломкой и добавьте к огурцу и редису.
Соленый огурец и яйцо порежьте соломкой и выложите в салатник.
Пекинскую капусту порежьте тонкой соломкой и добавьте в салат.
Зелень мелко порежьте, выложите в салат и перемешайте. Переложите его в салатник, заправьте майонезом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!