Запеканка, как в детском саду – рецепт с изюмом и творогом

Пожалуй, каждый посещавший садик помнит эту творожную запеканку с макаронами и изюмом. Ее нарезали порционными кусками и подавали каждому ребенку.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Почему бы снова не погрузиться в детство и не попробовать это блюдо, ведь в то беззаботное время все было по-другому. Запеканка, как в детском саду станет настоящим открытием не только для вас, но и для семьи.

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Ее можно подавать как горячей, так и холодной. Попробуйте с домашним компотом или молоком – объедение!

Рецепт творожной запеканки с макаронами.

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 350 граммов домашнего творога;

– 1 яйцо;

– 2 ложки сметаны;

– 3 ложки сахара;

– 1 чайная ложка ванилина;

– 50 граммов изюма;

– 100 граммов макарон вермишель.

Приготовление:

В сыр добавляем яйцо, сметану, сахар, ванилин и с помощью блендера перебиваем все ингредиенты до однородности.

Далее подготовим вермишель из жестких сортов пшеницы. Отвариваем в кипящей воде 4 минутки.

К творожной массе добавляем изюм (предварительно заливаем их кипятком, хорошо промываем и просушиваем полотенцем) и готовую вермишель. Перемешиваем все ингредиенты до однородности.

Переводим в форму для запекания и отправляем в разогретую духовку на 25 – 30 минут.

Приятного аппетита!

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