ГлавнаяРецептыЗапеканка, как в детском саду – рецепт с изюмом и творогом Запеканка, как в детском саду – рецепт с изюмом и творогом На чтение: 1 минута Пожалуй, каждый посещавший садик помнит эту творожную запеканку с макаронами и изюмом. Ее нарезали порционными кусками и подавали каждому ребенку. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Почему бы снова не погрузиться в детство и не попробовать это блюдо, ведь в то беззаботное время все было по-другому. Запеканка, как в детском саду станет настоящим открытием не только для вас, но и для семьи. Читайте также Часть Италии на вашем столе: главные секреты сочного и нежного чикен пармезана Ее можно подавать как горячей, так и холодной. Попробуйте с домашним компотом или молоком – объедение! Рецепт творожной запеканки с макаронами. Время: 60 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 350 граммов домашнего творога; – 1 яйцо; – 2 ложки сметаны; – 3 ложки сахара; – 1 чайная ложка ванилина; – 50 граммов изюма; – 100 граммов макарон вермишель. Приготовление: В сыр добавляем яйцо, сметану, сахар, ванилин и с помощью блендера перебиваем все ингредиенты до однородности. Далее подготовим вермишель из жестких сортов пшеницы. Отвариваем в кипящей воде 4 минутки. К творожной массе добавляем изюм (предварительно заливаем их кипятком, хорошо промываем и просушиваем полотенцем) и готовую вермишель. Перемешиваем все ингредиенты до однородности. Переводим в форму для запекания и отправляем в разогретую духовку на 25 – 30 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить самое древнее блюдо украинской кухни. Поделитесь с друзьями