Быстрая капуста за 1 сутки. Муж просит готовить только по этому рецепту

Маринованной капустой называют блюдо, которое готовится из белокочанной капусты. Ее в банке консервирую в особом маринаде. Таким образом, капуста сохраняет множество своих полезных свойств и витаминов.

У каждой домохозяйки есть свой способ приготовления маринованной капусты. Помимо этого существуют ГОСТы и прочие рецепты готовки маринованной капусты от профессиональных поваров.

Маринованная капуста входит в состав начинок для пирогов, супов и салатов.

Приготовим в домашних условиях довольно быструю маринованную капусту.

Ингредиенты для маринованной капусты:

капуста — кг;

морковь — 2 шт.;

вода — 500 мл;

соль — 1 ст.л.;

сахар — 100 г;

9% уксус — 100 г;

растительное масло — 100 г;

лавровые листья — 3 шт.;

черный перец — 5 горошин;

душистый перец — 5 горошин.

Приготовление маринованной капусты:

Шинкуем довольно мелко капусту, избавляем от внешних листьев и кочерыжки. Натираем на терке по-корейски морковь, выкладываем к капусте и перемешиваем.

Кладем капусту в банку и слегка утрамбовываем. Для маринада доводим до кипения воду в кастрюле, высыпаем в нее сахар и соль.

Вливаем в воду уксус и растительное масло, добавляем лавровые листья, черный и душистый перцы. После закипания выливаем маринад в банку с капустой, накрываем крышкой.

Оставляем капусту на 24 часа в теплом месте. Далее хранить капусту можно в холодильнике.

Получается обычная быстрая маринованная капуста. Хороший вариант для тех, кто не хочет ждать неделями квашения капусты.