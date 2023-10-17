Быстрая капуста за 1 сутки. Муж просит готовить только по этому рецепту

Маринованной капустой называют блюдо, которое готовится из белокочанной капусты. Ее в банке консервирую в особом маринаде. Таким образом, капуста сохраняет множество своих полезных свойств и витаминов.
У каждой домохозяйки есть свой способ приготовления маринованной капусты. Помимо этого существуют ГОСТы и прочие рецепты готовки маринованной капусты от профессиональных поваров.
Маринованная капуста входит в состав начинок для пирогов, супов и салатов.
Приготовим в домашних условиях довольно быструю маринованную капусту.
Ингредиенты для маринованной капусты:
- капуста — кг;
- морковь — 2 шт.;
- вода — 500 мл;
- соль — 1 ст.л.;
- сахар — 100 г;
- 9% уксус — 100 г;
- растительное масло — 100 г;
- лавровые листья — 3 шт.;
- черный перец — 5 горошин;
- душистый перец — 5 горошин.
Приготовление маринованной капусты:
Шинкуем довольно мелко капусту, избавляем от внешних листьев и кочерыжки. Натираем на терке по-корейски морковь, выкладываем к капусте и перемешиваем.
Кладем капусту в банку и слегка утрамбовываем. Для маринада доводим до кипения воду в кастрюле, высыпаем в нее сахар и соль.
Вливаем в воду уксус и растительное масло, добавляем лавровые листья, черный и душистый перцы. После закипания выливаем маринад в банку с капустой, накрываем крышкой.
Оставляем капусту на 24 часа в теплом месте. Далее хранить капусту можно в холодильнике.
Получается обычная быстрая маринованная капуста. Хороший вариант для тех, кто не хочет ждать неделями квашения капусты.