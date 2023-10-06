Самый вкусный пирог с яблоками. Идеальная «Шарлотка» — ем и не могу остановиться

История яблочных пирогов началась с незапамятных времен. Дело в том, что этот фрукт является одним из самых распространенных на Земле. Поэтому его первым стали использовать при приготовлении сладкой выпечки. Конечно, пироги с фруктами древних людей интересовали меньше всего. При этом, все же яблочные пироги были первопроходцами среди сладких начинок.
В каждой стране есть свой традиционный рецепт яблочного пирога. Это говорит о том, что выпечка не теряла никогда своей актуальности.
Приготовим нежный яблочный пирог, который тает во рту.
Ингредиенты для яблочного пирога:
- яблоки — 700 г;
- цедра лимона;
- сок лимона;
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 200 г;
- мука — 160 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч.л.
Приготовление яблочного пирога:
Удаляем у яблок семенные коробочки и очищаем от кожуры, нарезаем яблоки тонкими дольками. Натираем к яблочным долькам цедру лимона. Важно натирать только желтую часть.
Отжимаем сок из лимона, поливаем им яблочные дольки.
Далее в чаше блендера смешиваем яйца с солью и сахарным песком. По желанию добавляем ванильный сахар. Взбиваем до растворения песчинок, осветления и пышности.
Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь.
Замешиваем тесто венчиком аккуратно, чтобы не было комков.
Застилаем форму для выпечки пергаментом, на дно выкладываем ⅓ часть теста. На верхушку теста кладем ½ часть яблочных долек.
Покрываем слой из яблок второй частью теста.
На тесто снова выкладываем яблочные дольки. Покрываем яблоки оставшимся тестом.
Можно просто выложить все яблоки в тесте и пару раз хорошенько перемешать.
Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 55 минут.
Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой — она должна выходить из пирога сухой.
Если вы не любите лимонный вкус в выпечке, замените цитрусовое на корицу.