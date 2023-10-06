Самый вкусный пирог с яблоками. Идеальная «Шарлотка» — ем и не могу остановиться

История яблочных пирогов началась с незапамятных времен. Дело в том, что этот фрукт является одним из самых распространенных на Земле. Поэтому его первым стали использовать при приготовлении сладкой выпечки. Конечно, пироги с фруктами древних людей интересовали меньше всего. При этом, все же яблочные пироги были первопроходцами среди сладких начинок.

В каждой стране есть свой традиционный рецепт яблочного пирога. Это говорит о том, что выпечка не теряла никогда своей актуальности.

Приготовим нежный яблочный пирог, который тает во рту.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яблоки — 700 г;

цедра лимона;

сок лимона;

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 200 г;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Приготовление яблочного пирога:

Удаляем у яблок семенные коробочки и очищаем от кожуры, нарезаем яблоки тонкими дольками. Натираем к яблочным долькам цедру лимона. Важно натирать только желтую часть.

Отжимаем сок из лимона, поливаем им яблочные дольки.

Далее в чаше блендера смешиваем яйца с солью и сахарным песком. По желанию добавляем ванильный сахар. Взбиваем до растворения песчинок, осветления и пышности.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь.

Замешиваем тесто венчиком аккуратно, чтобы не было комков.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, на дно выкладываем ⅓ часть теста. На верхушку теста кладем ½ часть яблочных долек.

Покрываем слой из яблок второй частью теста.

На тесто снова выкладываем яблочные дольки. Покрываем яблоки оставшимся тестом.

Можно просто выложить все яблоки в тесте и пару раз хорошенько перемешать.

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 55 минут.

Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой — она должна выходить из пирога сухой.

Если вы не любите лимонный вкус в выпечке, замените цитрусовое на корицу.