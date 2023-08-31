ГлавнаяРецептыКак рис, а на самом деле макароны: рецепт пасты орзо с грибами Как рис, а на самом деле макароны: рецепт пасты орзо с грибами На чтение: 1 минута Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Попробуйте приготовить макароны орзо с шампиньонами в нежном сливочном соусе. Благодаря орзо, блюдо будет похоже на ризото, но будет смаковать как итальянская паста. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Орзо – разновидность итальянской пасты, которая внешне похожа на длиннозернистый рис. Вкус и состав продукта – обычные макароны. Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать Она быстрая в приготовлении, вкусная и комбинируется с разными ингредиентами: томаты, грибы, сыр или сливки. Попробуйте такую разновидность макарон и вы будете приятно удивлены результатом. Макароны орзо с грибами Время: 30 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 20 граммов сливочного масла; – 3 зубчика чеснока; – 200 граммов шампиньонов; – макароны орзо; – пучок петрушки; – 200 граммов сливок; – 1 – 2 ложки муки; – 30 граммов твердого сыра; – соль; – сухие прованские травы. Приготовление: На сливочном масле обжариваем измельченный чеснок и шампиньоны до золотистой корочки. В кипящей воде отвариваем макароны орзо в течение 5 минут. Нарезанные ломтиками шампиньоны заливаем сливками и добавляем мелко нарезанную петрушку, соль, специи и муку. Перемешиваем и загущаем соус на низком огне. Добавляем готовые макароны и творог, перемешиваем. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить салат из цветной капусты по нашему рецепту. Поделитесь с друзьями