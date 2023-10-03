Рыба по-Еврейски: так вкусно, что словами не описать. Попробуйте приготовить, точно понравится!

Что вы больше предпочитаете — рыбу или мясо? Трудно дать однозначный ответ на данный вопрос, так как и рыбные и мясные продукты бывают разными. Все зависит от предлагаемых продуктов. Например, мало кто сможет устоять перед филе лосося.

Однако, даже если не готовить блюда из дорогой рыбы, может получиться весьма вкусно. Главное — знать правильные рецепты приготовления. Тогда любое мясо рыбы будет сочным и вкусным.

Дадим рецепт готовки сочной рыбы в сковороде.

Ингредиенты для жареной рыбы:

растительное масло — 2 ст.л.;

сливочное масло — 50 г;

лук репчатый — 400 г;

сода — на кончике ч.л.;

филе рыбы — 600 г;

соль — по вкусу;

сметана — 4 ст.л.

Приготовление жареной рыбы:

Очищаем рыбу от костей, внутренностей, головы и хвоста. Делим филе на небольшие кусочки, солим, посыпаем по вкусу черным молотым перцем и приправой для рыбы.

В сковороде разогреваем растительное и растапливаем сливочное масла. Нарезаем четверть кольцами репчатый лук, выкладываем в сковороду. Обжариваем лук до прозрачности и золотистого цвета.

К луку высыпаем соду, тщательно перемешиваем. Превращаем лук в кашицу, выкладываем в луковое пюре рыбу. На минимальном нагреве обжариваем рыбу под крышкой 10 минут.

Переворачиваем филе на вторую сторону, вливаем к рыбе сметану. Можно заменить сметану сливками.

По желанию рыбу посыпаем измельченным укропом или петрушкой. Накрываем крышкой и продолжаем готовить 15 минут.

Подавать жареную рыбу рекомендуем с картофельным пюре и маринованными овощами.

Можно использовать для готовки минтай или хек.