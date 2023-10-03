Блюда из говядины – это огромный список вкусных и ароматных кушаний, среди которых мы выбрали самые лучшие и проверенные, собрали их в единой статье и представляем вашему вниманию. Например, если вы любите тушеное мясо, то вам придутся по вкусу такие рецепты, как гуляш либо бефстроганов. А когда вы отдаете предпочтение горячим и наваристым супам, то остановитесь на сытном харчо, который готовится по традиционному грузинскому рецепту.

Классический гуляш из говядины на сковороде

Классический гуляш из говядины на сковороде – это сытное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного ужина либо обеда. Говядину не так просто приготовить, однако, мясо по этому рецепту, всегда получается невероятно нежным и тающим во рту.

Ингредиенты –+6 порц.

Говядина 1 кг

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Чеснок 2 зуб.

Бульон мясной 2 ст.

Томатная паста 1 ст.л.

Мука 1 ст.л.

Лавровый лист 1 шт.

Масло растительное 50 мл.

Перец красный молотый 1 ч.л.

Перец чёрный молотый 1 ч.л.

Соль по вкусу

Шаги 120 мин.

Как приготовить вкусное блюдо из говядины? Мясо промываем и обсушиваем любым удобным способом, крупно нарезаем и выкладываем в казан с раскаленным растительным маслом. Жарим под крышкой на среднем нагреве около получаса, вся влага должна испариться. В это время очищаем овощи, нарезаем лук полукольцами, чеснок – пластинами, а морковку натираем на терке. К подрумяненной говядине забрасываем овощную нарезку, томим до мягкости и посыпаем черным перцем и солью. К полуготовым ингредиентам выливаем смесь томатной пасты и бульона, перемешиваем и тушим под закрытой крышкой 40-45 минут. На сухую сковородку высыпаем муку и при постоянном помешивании обжариваем до золотистости. По истечении указанного времени, к говядине отправляем муку и лавр – мешаем и готовим в течение 10 минут. Ароматный гуляш раскладываем по чашам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Сочный стейк из говядины

Сочный стейк из говядины можно запросто приготовить в домашних условиях, при этом потратив менее 15 минут свободного времени. И уж поверьте, перед ломтиком сочного мяса с румяной и хрустящей корочкой, не устоит даже самый заядлый вегетарианец – гарантируем!

Время готовки – 12 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Стейк говяжий – 300 гр.

Масло оливковое – 1 ч.л.

Соль – 4 гр.

Перец черный молотый – 4 гр.

Салатные листья – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все необходимое.

Шаг 2. За час до начала процесса извлекаем мясо из холодильной камеры, кусок не должен быть толще трех сантиметров.

Шаг 3. Одну сторону стейка солим и перчим, параллельно раскаляем толстостенную сковородку-гриль с оливковым маслом.

Шаг 4. Кладем на сковороду говядину, приправленной стороной вниз. Готовим на максимальном пламени 1-2 минуты, наклоняя посуду, чтобы масло равномерно распределялось.

Шаг 5. Затем приправляем вторую сторону полуфабриката и переворачиваем при помощи кухонных щипцов. Время обжаривание второй стороны зависит от желаемой степени прожарки. Для средней прожарки готовим стейк по 1-2 минуты на сильном огне, 5 минут на медленном огне. Для получения мяса с кровью: по одной минуте на максимальном пламени и по 2 минуты на умеренном.

Шаг 6. Готовый стейк оборачиваем в фольгу и оставляем на время, равное тепловой обработке.

Шаг 7. Выкладываем говядину на подушку из зелени и принимаемся за дегустацию. Приятного аппетита!

Классический бефстроганов из говядины

Классический бефстроганов из говядины – это один из самых удачный и простых рецептов из вкусного и полезного мяса красного сорта. Для того чтобы смягчить тонко нарезанную говядину, ее следует долго томить с такими добавками, как сметана, репчатый лук и томатная паста.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 600 гр.

Сметана – 120 гр.

Лук – 1 шт.

Масло растительное – 60 мл.

Паста томатная – 50 гр.

Вода горячая/бульон – 2 ст.

Мука – 20 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем говядину, обрезаем пленки и промакиваем бумажными полотенцами. Нарезаем тонкими слайсами поперек волокон.

Шаг 2. Раскладываем ломтики на разделочной доске, накрываем пищевой пленкой и отбиваем с двух сторон кухонным молоточком.

Шаг 3. Затем пластины укладываем друг на друга и разрезаем на бруски.

Шаг 4. Мясо присыпаем мукой и черным перцем, хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Высыпаем полуфабрикат в сковороду с горячим растительным маслом и подрумяниваем на сильном огне.

Шаг 6. Не теряя времени, снимаем шелуху с луковицы, головку мелко рубим.

Шаг 7. В другой сковороде пассеруем луковую нарезку.

Шаг 8. К румяным луковым кусочкам добавляем пасту из протертых томатов и два стакана горячей воды либо бульона.

Шаг 9. Соус доводим до кипения на умеренном огне.

Шаг 10. Заливаем томатной смесью говядину и тушим под крышкой до мягкости.

Шаг 11. Примерно через полчаса вводим сметану и соль.

Шаг 12. При частом помешивании, тушим бефстроганов еще около 3-5 минут.

Шаг 13. Дополняем мясным блюдом гарнир и трапезничаем. Приятного аппетита!

Быстрый и вкусный плов с говядиной

Быстрый и вкусный плов с говядиной – это идеальный вариант для тех, кто не переносит специфический вкус баранины в классическом блюде. В остальном рецепты схожи, как в процессе готовки, так и по своему составу. Рекомендуется для готовки использовать чугунный казан, хорошо сохраняющий тепло.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Говядина – 0,8 кг.

Рис – 1,5 ст.

Вода – 3 ст.

Лук – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Масло подсолнечное – 30 мл.

Паста томатная/кетчуп – 2 ст.л.

Лист лавра – 1 шт.

Кориандр молотый – по вкусу.

Барбарис – по вкусу.

Петрушка сушеная – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытый и обсушенный кусок говядины нарезаем продолговатыми брусочками.

Шаг 2. В казан наливаем подсолнечное масло и нагреваем, забрасываем мясо и жарим на среднем пламени до образования корочки.

Шаг 3. Добавляем полукольца репчатого лука и соль.

Шаг 4. Следом всыпаем соломку моркови, перемешиваем и томим до мягкости овощей.

Шаг 5. Теперь в состав вводим неочищенные зубцы чеснока, кориандр и барбарис.

Шаг 6. Засыпаем зирвак тщательно промытым рисом до прозрачной воды, крупу разравниваем лопаткой.

Шаг 7. Заливаем ингредиенты горячей водой, закрываем крышкой и тушим до готовности риса.

Шаг 8. Примерно за 10 минут до снятия с огня, дополняем плов томатной пастой и оставшимися специями. После окончания тепловой обработки, настаиваем под крышкой еще 10-15 минут.

Шаг 9. Раскладываем рассыпчатый плов по порционным тарелкам и незамедлительно приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Азу из говядины с солеными огурцами

Азу из говядины с солеными огурцами – это классика татарской кухни, которую обязан попробовать абсолютно каждый! Такого удивительного сочетания ингредиентов вы больше не встретите нигде, поэтому предлагаем вам побаловать и удивить себя, а также членов своей семьи.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Огурцы соленые – 2-3 шт.

Лук крупный – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зуб.

Паста томатная – 1 ст.л.

Аджика – 1-2 ч.л.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Смесь перцем молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем лук и чеснок, промываем мясо, подготавливаем специи.

Шаг 2. Говядину и соленые огурцы нарезаем соломкой, лук мелко измельчаем.

Шаг 3. На горячем растительном масле подрумяниваем мясо, забрасываем лук и доводим до прозрачности.

Шаг 4. Далее в жаропрочную посуду добавляем аджику, томатную пасту, соленые огурцы, рубленый чеснок. Перемешиваем и заливаем смесью из воды и муки.

Шаг 5. Солим и перчим, смешиваем все составляющие и тушим под крышкой на медленном огне до мягкости говядины.

Шаг 6. Не дожидаясь остывания, подаем к столу. Приятного аппетита!

Тушеная говядина с черносливом

Тушеная говядина с черносливом – это блюдо, которое поражает своим оригинальным кисло-сладким вкусом и неповторимым ароматом, который невозможно перепутать с чем-то другим. Подавать такое кушанье можно не только к семейному обеду, но и к праздничному ужину.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Чернослив – 200 гр.

Луковица – 1 шт.

Паста томатная – 1-2 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу «освобождаем» от шелухи, мелко нарезаем и пассеруем на небольшом количестве растительного масла.

Шаг 2. К прозрачному луку забрасываем средние ломтики говядины, выпариваем влагу и сдабриваем томатной пастой – старательно перемешиваем.

Шаг 3. Содержимое сковороды полностью заливаем водой и доводим до кипения, далее убавляем нагрев и тушим под крышкой на протяжении 60 минут. По истечении указанного времени, добавляем промытый чернослив.

Шаг 4. Томим ингредиенты еще 10-30 минут и только после посыпаем солью и любимыми специями.

Шаг 5. Раскладываем по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Мясо по-французски из говядины

Мясо по-французски из говядины – это праздничное кушанье, которое подарит вам истинное гастрономическое удовольствие и наслаждение. Для того, чтобы мясо получилось нежным и тающим во рту, его следует старательно отбить кухонным молоточком, тогда успех вам гарантирован!

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Говядина – 200 гр.

Помидоры – 2 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Майонез – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие блюда: мясо ополаскиваем и разрезаем на порционные кусочки, очищаем чеснок.

Шаг 2. Тонкими колечками нарезаем помидоры.

Шаг 3. Говяжьи стейки отбиваем кухонным молоточком и натираем солью и перцем, смазываем соусом из майонеза и чеснока, пропущенного через пресс.

Шаг 4. Укладываем говядину в форму для запекания, выстеленную фольгой. Сверху выкладываем слайсы помидора, присыпаем сырной стружкой и наносим сеточку из майонеза.

Шаг 5. Запеканием кушанье в духовке при 200 градусах в течение 40-50 минут.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Классический суп «Харчо» с говядиной

Классический суп «Харчо» с говядиной – это первое блюдо любимое многими, благодаря его пряному вкусу, яркому аромату и согревающему эффекту. Так давайте же попробуем приготовить настоящую классику Грузии самостоятельно, главное – подготовить необходимые специи.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Вода – 3 л.

Говядина – 1 кг.

Рис – 200 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Ядра грецкого ореха – ½ ст.

Чеснок – 3 зуб.

Кинза – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Ухцо-сунели – 1 ч.л.

Кориандр – ½ ч.л.

Ткемали – 4 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Перец красный молотый – ½ ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность все ингредиенты, перечисленные в списке.

Шаг 2. Говядину разрезаем на крупные сегменты, заливаем водой и доводим до кипения. Снимаем пенку и забрасываем очищенный лук, разрезанный пополам – отвариваем до готовности мяса на умеренном огне.

Шаг 3. Не теряя времени, мелко нарезаем вторую луковицу, доводим до прозрачности на среднем огне на сковороде, предварительно разогрев растительное масло.

Шаг 4. К зажарке добавляем томатную пасту, измельченный чеснок и пряности – перемешиваем и прогреваем все вместе 2-3 минуты.

Шаг 5. Теперь в сковородку засыпаем ½ мелко нарезанной зелени и соус «ткемали» – мешаем и убираем с конфорки.

Шаг 6. В крупную крошку измельчаем грецкие орехи.

Шаг 7. Горячий бульон процеживаем, вылавливаем мясо и нарезаем либо разбираем на волокна.

Шаг 8. В бульоне до готовности отвариваем хорошенько промытую рисовую крупу.

Шаг 9. К готовому бульону добавляем зажарку и орехи – перемешиваем.

Шаг 10. Сдабриваем остатками зелени и солью, при необходимости. Отключаем нагрев и настаиваем под крышкой 15-20 минут.

Шаг 11. Также возвращаем говядину в кастрюлю, переходим к сервировке. Приятного аппетита!

Сочные отбивные из говядины

Сочные отбивные из говядины, приготовленные в кляре и обжаренные до румяности на сковороде – это простое и быстрое кушанье, которое идеально сочетается со всевозможными гарнирами: картофельное пюре, паста либо крупы. Разнообразьте свой привычный рацион сытным и очень вкусным блюдом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Говядина – 400 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Яйца – 2 шт.

Мука – 1,5 ст.л.

Куркума – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо ополаскиваем под водой и насухо промакиваем полотенцем, нарезаем кусками толщиной не более одного сантиметра.

Шаг 2. Каждый ломтик старательно отбиваем кухонным молоточком с двух сторон.

Шаг 3. В глубокую емкость разбиваем яйца, высыпаем соль, куркуму и черный перец – взбалтываем до однородной консистенции.

Шаг 4. Вмешиваем муку и кляр готов.

Шаг 5. Каждую отбивную обсушиваем салфетками и полностью погружаем в подготовленную смесь.

Шаг 6. Обжариваем полуфабрикаты на горячем подсолнечном масле по 1-2 минуты с каждой стороны.

Шаг 7. Незамедлительно подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Мясо по-кремлёвски из говядины со сливочным маслом

Мясо по-кремлевски из говядины со сливочным маслом – это изысканное блюдо, которое готовится небыстро, однако, практически не требует участия и внимания кулинара. Все, что требуется от повара-любителя – это подготовить компоненты и в правильной последовательности отправить на сковороду.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг.

Масло сливочное – 180 гр.

Вода – 100 мл.

Лук – 2 шт.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Чеснок – 10 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть говядины ополаскиваем и нарезаем кусочками среднего размера поперек волокон.

Шаг 2. Укладываем мясо в казан, сверху раскладываем кольца лука – заливаем компоненты водой.

Шаг 3. Добавляем кубики сливочного масла – закрываем крышкой и тушим на медленном огне около 60 минут (крышку не трогаем).

Шаг 4. По истечении указанного времени, забрасываем в казан, измельченный чеснок, соль, сахар, вливаем уксус и тушим еще один час.

Шаг 5. После двух часов томления, кушанье подаем к столу. Приятного аппетита!