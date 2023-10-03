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Блюда из говядины

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Блюда из говядины

Блюда из говядины – это огромный список вкусных и ароматных кушаний, среди которых мы выбрали самые лучшие и проверенные, собрали их в единой статье и представляем вашему вниманию. Например, если вы любите тушеное мясо, то вам придутся по вкусу такие рецепты, как гуляш либо бефстроганов. А когда вы отдаете предпочтение горячим и наваристым супам, то остановитесь на сытном харчо, который готовится по традиционному грузинскому рецепту.

Классический гуляш из говядины на сковороде

Классический гуляш из говядины на сковороде – это сытное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного ужина либо обеда. Говядину не так просто приготовить, однако, мясо по этому рецепту, всегда получается невероятно нежным и тающим во рту.

Блюда из говядины

Ингредиенты –+6 порц.

  • Говядина 1 кг
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Бульон мясной 2 ст.
  • Томатная паста 1 ст.л.
  • Мука 1 ст.л.
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Масло растительное 50 мл.
  • Перец красный молотый 1 ч.л.
  • Перец чёрный молотый 1 ч.л.
  • Соль  по вкусу

Шаги 120 мин.

  1. Блюда из говядины

    Как приготовить вкусное блюдо из говядины? Мясо промываем и обсушиваем любым удобным способом, крупно нарезаем и выкладываем в казан с раскаленным растительным маслом. Жарим под крышкой на среднем нагреве около получаса, вся влага должна испариться.

  2. Блюда из говядины

    В это время очищаем овощи, нарезаем лук полукольцами, чеснок – пластинами, а морковку натираем на терке.

  3. Блюда из говядины

    К подрумяненной говядине забрасываем овощную нарезку, томим до мягкости и посыпаем черным перцем и солью.

  4. Блюда из говядины

    К полуготовым ингредиентам выливаем смесь томатной пасты и бульона, перемешиваем и тушим под закрытой крышкой 40-45 минут.

  5. Блюда из говядины

    На сухую сковородку высыпаем муку и при постоянном помешивании обжариваем до золотистости.

  6. Блюда из говядины

    По истечении указанного времени, к говядине отправляем муку и лавр – мешаем и готовим в течение 10 минут.

  7. Блюда из говядины

    Ароматный гуляш раскладываем по чашам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Сочный стейк из говядины

Сочный стейк из говядины можно запросто приготовить в домашних условиях, при этом потратив менее 15 минут свободного времени. И уж поверьте, перед ломтиком сочного мяса с румяной и хрустящей корочкой, не устоит даже самый заядлый вегетарианец – гарантируем!

Время готовки – 12 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Стейк говяжий – 300 гр.
  • Масло оливковое – 1 ч.л.
  • Соль – 4 гр.
  • Перец черный молотый – 4 гр.
  • Салатные листья – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все необходимое.

Блюда из говядины

Шаг 2. За час до начала процесса извлекаем мясо из холодильной камеры, кусок не должен быть толще трех сантиметров.

Блюда из говядины

Шаг 3. Одну сторону стейка солим и перчим, параллельно раскаляем толстостенную сковородку-гриль с оливковым маслом.

Блюда из говядины

Шаг 4. Кладем на сковороду говядину, приправленной стороной вниз. Готовим на максимальном пламени 1-2 минуты, наклоняя посуду, чтобы масло равномерно распределялось.

Блюда из говядины

Шаг 5. Затем приправляем вторую сторону полуфабриката и переворачиваем при помощи кухонных щипцов. Время обжаривание второй стороны зависит от желаемой степени прожарки. Для средней прожарки готовим стейк по 1-2 минуты на сильном огне, 5 минут на медленном огне. Для получения мяса с кровью: по одной минуте на максимальном пламени и по 2 минуты на умеренном.

Блюда из говядины

Шаг 6. Готовый стейк оборачиваем в фольгу и оставляем на время, равное тепловой обработке.

Блюда из говядины

Шаг 7. Выкладываем говядину на подушку из зелени и принимаемся за дегустацию. Приятного аппетита!

Блюда из говядины

Классический бефстроганов из говядины

Классический бефстроганов из говядины – это один из самых удачный и простых рецептов из вкусного и полезного мяса красного сорта. Для того чтобы смягчить тонко нарезанную говядину, ее следует долго томить с такими добавками, как сметана, репчатый лук и томатная паста.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Вырезка говяжья – 600 гр.
  • Сметана – 120 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Масло растительное – 60 мл.
  • Паста томатная – 50 гр.
  • Вода горячая/бульон – 2 ст.
  • Мука – 20 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем говядину, обрезаем пленки и промакиваем бумажными полотенцами. Нарезаем тонкими слайсами поперек волокон.

Блюда из говядины

Шаг 2. Раскладываем ломтики на разделочной доске, накрываем пищевой пленкой и отбиваем с двух сторон кухонным молоточком.

Блюда из говядины

Шаг 3. Затем пластины укладываем друг на друга и разрезаем на бруски.

Блюда из говядины

Шаг 4. Мясо присыпаем мукой и черным перцем, хорошенько перемешиваем.

Блюда из говядины

Шаг 5. Высыпаем полуфабрикат в сковороду с горячим растительным маслом и подрумяниваем на сильном огне.

Блюда из говядины

Шаг 6. Не теряя времени, снимаем шелуху с луковицы, головку мелко рубим.

Блюда из говядины

Шаг 7. В другой сковороде пассеруем луковую нарезку.

Блюда из говядины

Шаг 8. К румяным луковым кусочкам добавляем пасту из протертых томатов и два стакана горячей воды либо бульона.

Блюда из говядины

Шаг 9. Соус доводим до кипения на умеренном огне.

Блюда из говядины

Шаг 10. Заливаем томатной смесью говядину и тушим под крышкой до мягкости.

Блюда из говядины

Шаг 11. Примерно через полчаса вводим сметану и соль.

Блюда из говядины

Шаг 12. При частом помешивании, тушим бефстроганов еще около 3-5 минут.

Блюда из говядины

Шаг 13. Дополняем мясным блюдом гарнир и трапезничаем. Приятного аппетита!

Блюда из говядины

Быстрый и вкусный плов с говядиной

Быстрый и вкусный плов с говядиной – это идеальный вариант для тех, кто не переносит специфический вкус баранины в классическом блюде. В остальном рецепты схожи, как в процессе готовки, так и по своему составу. Рекомендуется для готовки использовать чугунный казан, хорошо сохраняющий тепло.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Говядина – 0,8 кг.
  • Рис – 1,5 ст.
  • Вода – 3 ст.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Масло подсолнечное – 30 мл.
  • Паста томатная/кетчуп – 2 ст.л.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Кориандр молотый – по вкусу.
  • Барбарис – по вкусу.
  • Петрушка сушеная – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытый и обсушенный кусок говядины нарезаем продолговатыми брусочками.

Блюда из говядины

Шаг 2. В казан наливаем подсолнечное масло и нагреваем, забрасываем мясо и жарим на среднем пламени до образования корочки.

Блюда из говядины

Шаг 3. Добавляем полукольца репчатого лука и соль.

Блюда из говядины

Шаг 4. Следом всыпаем соломку моркови, перемешиваем и томим до мягкости овощей.

Блюда из говядины

Шаг 5. Теперь в состав вводим неочищенные зубцы чеснока, кориандр и барбарис.

Блюда из говядины

Шаг 6. Засыпаем зирвак тщательно промытым рисом до прозрачной воды, крупу разравниваем лопаткой.

Блюда из говядины

Шаг 7. Заливаем ингредиенты горячей водой, закрываем крышкой и тушим до готовности риса.

Блюда из говядины

Шаг 8. Примерно за 10 минут до снятия с огня, дополняем плов томатной пастой и оставшимися специями. После окончания тепловой обработки, настаиваем под крышкой еще 10-15 минут.

Блюда из говядины

Шаг 9. Раскладываем рассыпчатый плов по порционным тарелкам и незамедлительно приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Блюда из говядины

Азу из говядины с солеными огурцами

Азу из говядины с солеными огурцами – это классика татарской кухни, которую обязан попробовать абсолютно каждый! Такого удивительного сочетания ингредиентов вы больше не встретите нигде, поэтому предлагаем вам побаловать и удивить себя, а также членов своей семьи.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Говядина – 500 гр.
  • Огурцы соленые – 2-3 шт.
  • Лук крупный – 1 шт.
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Аджика – 1-2 ч.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцем молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем лук и чеснок, промываем мясо, подготавливаем специи.

Блюда из говядины

Шаг 2. Говядину и соленые огурцы нарезаем соломкой, лук мелко измельчаем.

Блюда из говядины

Шаг 3. На горячем растительном масле подрумяниваем мясо, забрасываем лук и доводим до прозрачности.

Блюда из говядины

Шаг 4. Далее в жаропрочную посуду добавляем аджику, томатную пасту, соленые огурцы, рубленый чеснок. Перемешиваем и заливаем смесью из воды и муки.

Блюда из говядины

Шаг 5. Солим и перчим, смешиваем все составляющие и тушим под крышкой на медленном огне до мягкости говядины.

Блюда из говядины

Шаг 6. Не дожидаясь остывания, подаем к столу. Приятного аппетита!

Блюда из говядины

Тушеная говядина с черносливом

Тушеная говядина с черносливом – это блюдо, которое поражает своим оригинальным кисло-сладким вкусом и неповторимым ароматом, который невозможно перепутать с чем-то другим. Подавать такое кушанье можно не только к семейному обеду, но и к праздничному ужину.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Говядина – 500 гр.
  • Чернослив – 200 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Паста томатная – 1-2 ст.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу «освобождаем» от шелухи, мелко нарезаем и пассеруем на небольшом количестве растительного масла.

Блюда из говядины

Шаг 2. К прозрачному луку забрасываем средние ломтики говядины, выпариваем влагу и сдабриваем томатной пастой – старательно перемешиваем.

Блюда из говядины

Шаг 3. Содержимое сковороды полностью заливаем водой и доводим до кипения, далее убавляем нагрев и тушим под крышкой на протяжении 60 минут. По истечении указанного времени, добавляем промытый чернослив.

Блюда из говядины

Шаг 4. Томим ингредиенты еще 10-30 минут и только после посыпаем солью и любимыми специями.

Блюда из говядины

Шаг 5. Раскладываем по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Блюда из говядины

Мясо по-французски из говядины

Мясо по-французски из говядины – это праздничное кушанье, которое подарит вам истинное гастрономическое удовольствие и наслаждение. Для того, чтобы мясо получилось нежным и тающим во рту, его следует старательно отбить кухонным молоточком, тогда успех вам гарантирован!

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Говядина – 200 гр.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие блюда: мясо ополаскиваем и разрезаем на порционные кусочки, очищаем чеснок.

Блюда из говядины

Шаг 2. Тонкими колечками нарезаем помидоры.

Блюда из говядины

Шаг 3. Говяжьи стейки отбиваем кухонным молоточком и натираем солью и перцем, смазываем соусом из майонеза и чеснока, пропущенного через пресс.

Блюда из говядины

Шаг 4. Укладываем говядину в форму для запекания, выстеленную фольгой. Сверху выкладываем слайсы помидора, присыпаем сырной стружкой и наносим сеточку из майонеза.

Блюда из говядины

Шаг 5. Запеканием кушанье в духовке при 200 градусах в течение 40-50 минут.

Блюда из говядины

Шаг 6. Приятного аппетита!

Блюда из говядины

Классический суп «Харчо» с говядиной

Классический суп «Харчо» с говядиной – это первое блюдо любимое многими, благодаря его пряному вкусу, яркому аромату и согревающему эффекту. Так давайте же попробуем приготовить настоящую классику Грузии самостоятельно, главное – подготовить необходимые специи.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Вода – 3 л.
  • Говядина – 1 кг.
  • Рис – 200 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Ядра грецкого ореха – ½ ст.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Ухцо-сунели – 1 ч.л.
  • Кориандр – ½ ч.л.
  • Ткемали – 4 ст.л.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Перец красный молотый – ½ ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность все ингредиенты, перечисленные в списке.

Блюда из говядины

Шаг 2. Говядину разрезаем на крупные сегменты, заливаем водой и доводим до кипения. Снимаем пенку и забрасываем очищенный лук, разрезанный пополам – отвариваем до готовности мяса на умеренном огне.

Блюда из говядины

Шаг 3. Не теряя времени, мелко нарезаем вторую луковицу, доводим до прозрачности на среднем огне на сковороде, предварительно разогрев растительное масло.

Блюда из говядины

Шаг 4. К зажарке добавляем томатную пасту, измельченный чеснок и пряности – перемешиваем и прогреваем все вместе 2-3 минуты.

Блюда из говядины

Шаг 5. Теперь в сковородку засыпаем ½ мелко нарезанной зелени и соус «ткемали» – мешаем и убираем с конфорки.

Блюда из говядины

Шаг 6. В крупную крошку измельчаем грецкие орехи.

Блюда из говядины

Шаг 7. Горячий бульон процеживаем, вылавливаем мясо и нарезаем либо разбираем на волокна.

Блюда из говядины

Шаг 8. В бульоне до готовности отвариваем хорошенько промытую рисовую крупу.

Блюда из говядины

Шаг 9. К готовому бульону добавляем зажарку и орехи – перемешиваем.

Блюда из говядины

Шаг 10. Сдабриваем остатками зелени и солью, при необходимости. Отключаем нагрев и настаиваем под крышкой 15-20 минут.

Блюда из говядины

Шаг 11. Также возвращаем говядину в кастрюлю, переходим к сервировке. Приятного аппетита!

Блюда из говядины

Сочные отбивные из говядины

Сочные отбивные из говядины, приготовленные в кляре и обжаренные до румяности на сковороде – это простое и быстрое кушанье, которое идеально сочетается со всевозможными гарнирами: картофельное пюре, паста либо крупы. Разнообразьте свой привычный рацион сытным и очень вкусным блюдом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Говядина – 400 гр.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 1,5 ст.л.
  • Куркума – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо ополаскиваем под водой и насухо промакиваем полотенцем, нарезаем кусками толщиной не более одного сантиметра.

Блюда из говядины

Шаг 2. Каждый ломтик старательно отбиваем кухонным молоточком с двух сторон.

Блюда из говядины

Шаг 3. В глубокую емкость разбиваем яйца, высыпаем соль, куркуму и черный перец – взбалтываем до однородной консистенции.

Блюда из говядины

Шаг 4. Вмешиваем муку и кляр готов.

Блюда из говядины

Шаг 5. Каждую отбивную обсушиваем салфетками и полностью погружаем в подготовленную смесь.

Блюда из говядины

Шаг 6. Обжариваем полуфабрикаты на горячем подсолнечном масле по 1-2 минуты с каждой стороны.

Блюда из говядины

Шаг 7. Незамедлительно подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Блюда из говядины

Мясо по-кремлёвски из говядины со сливочным маслом

Мясо по-кремлевски из говядины со сливочным маслом – это изысканное блюдо, которое готовится небыстро, однако, практически не требует участия и внимания кулинара. Все, что требуется от повара-любителя – это подготовить компоненты и в правильной последовательности отправить на сковороду.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Говядина – 1 кг.
  • Масло сливочное – 180 гр.
  • Вода – 100 мл.
  • Лук – 2 шт.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Чеснок – 10 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть говядины ополаскиваем и нарезаем кусочками среднего размера поперек волокон.

Блюда из говядины

Шаг 2. Укладываем мясо в казан, сверху раскладываем кольца лука – заливаем компоненты водой.

Блюда из говядины

Шаг 3. Добавляем кубики сливочного масла – закрываем крышкой и тушим на медленном огне около 60 минут (крышку не трогаем).

Блюда из говядины

Шаг 4. По истечении указанного времени, забрасываем в казан, измельченный чеснок, соль, сахар, вливаем уксус и тушим еще один час.

Блюда из говядины

Шаг 5. После двух часов томления, кушанье подаем к столу. Приятного аппетита!

Блюда из говядины

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