Ленивые сочники за считанные минуты. Ароматные и сладкие: нежное тесто, сочная начинка

Почему сочники имеют столь странное название для пирожка с творогом? Дело в том, что изначально сочники не были той выпечкой, которую мы имеем сейчас.

Сочники примерно 200 лет назад представляли собой пресную лепешку. Чтобы эта лепешка была более сладкой, ее смазывали соком фруктов. Позднее сочники стали готовить по новым рецептам, отличным от старинных.

При этом название сочники прочно закрепилось за выпечкой. Приготовим классические для нашего времени сочники.

Ингредиенты для сочников:

мука — 260 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

ваниль — щепотка;

сливочное масло — 150 г;

сметана — 150 г;

творог — 300 г;

белок — шт.;

крахмал — 15 г.

Приготовление сочников:

В миске смешиваем муку с разрыхлителем, ванилью и 50 граммами сахарного песка. Выкладываем к сыпучим компонентам холодное сливочное масло, быстро перетираем до состояния мелкой крошки.

В сливочную крошку выкладываем холодную сметану, замешиваем тесто сперва ложкой, затем руками. Формируем колобок из теста, накрываем целлофаном и отправляем в холодильник на полчаса.

В это время готовим начинку — разминаем творог, высыпаем к нему остатки сахара. В творог также можно добавить цедру лимона и ванилин.

Выкладываем к творогу белок и крахмал, тщательно перемешиваем компоненты.

Раскатываем холодное тесто в тонкий прямоугольный длинный пласт. В середину пласта по длине выкладываем начинку из творога.

Накрываем начинку одной частью теста, а затем второй.

Полученный рулет кладем швом вниз, делим на небольшие пирожки по 4-5 см в ширину.

Перемещаем пирожки на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем каждый сочень смесью желтка и ложки молока.

Выпекаем сочни при 190 градусах 35 минут.

Посыпаем сочники сахарной пудрой после приготовления. Такая выпечка после остывания имеет хрустящую корочку и нежное тесто внутри.