Вы точно делали это неправильно: нужно ли мыть квашеную капусту перед приготовлением

Квашеная капуста – это отличная закуска, незаменимая в украинской кухне. Ее можно есть как самостоятельное блюдо, а также это отличный компонент для приготовления капустника или другого блюда.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Квашеная капуста – очень полезное дополнение к ужину. Она обладает кислым вкусом, поэтому некоторые люди промывают его перед использованием. Этого делать не нужно. Чтобы смягчить вкус, вместо полоскания можно использовать другие методы.

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Почему не стоит промывать капусту

Квашеная капуста применяется для приготовления салатов, супов и начинки для вареников. Промывка квашеной капусты под проточной водой может уничтожить ее вкус и аромат, поэтому от этого лучше удержаться.

Промывание квашеной капусты удаляет полезные ингредиенты, оставляя в основном целлюлозу и лигнин, то есть клетчатку, строящую клетки растений и нерастворимую в воде. В таком виде силос теряет свои питательные и полезные свойства.

Что делать со слишком кислой капустой

Если капуста слишком кислая, просто хорошо отожмите сок или смешайте его с белокочанной капустой. Это смягчит вкус блюда. Белокочанную капусту нужно соединить с квашеной в соотношении 1:2. Приправлять блюда с квашеной капустой следует тмином, майораном, лавровым листом и душистым перцем.

Салат из квашеной капусты

Время: 15 минут

15 минут Порций: 3

Прекрасный салат / Фото pexels

Ингредиенты:

– 300 грамм квашеной капусты;

– 1 морковь;

– 1 большое яблоко;

– 30 миллилитров масла;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите и натрите морковь на крупной терке, выложите ее в миску. Из квашеной капусты отожмите воду, нарежьте ее помельче и добавьте к моркови. Яблоко очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и натрите на крупной терке. Добавьте в морковь и капусту. Влейте в миску с овощами растительное масло и специи, тщательно перемешайте.

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