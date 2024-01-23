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Как жарить белые грибы: лучший рецепт, который станет вашим любимым

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Как жарить белые грибы: лучший рецепт, который станет вашим любимым

Приготовьте на обед или ужин жареные белые грибы. Они точно понравятся вам и вашим родным.

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Если не знаете, как правильно жарить белые грибы, воспользуйтесь этим простым рецептом. Он станет вашим любимым.

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Как жарить белые грибы

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов белых грибов;
– 2 столовые ложки смальца;
– 3 – 4 луковицы;
– соль, перец по вкусу.

Как жарить белые грибы: лучший рецепт, который станет вашим любимым

Белые грибы обладают непревзойденным вкусом / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Грибы очистьте, промойте и порежьте на несколько частей в зависимости от размера.
  2. Засыпьте грибы в кипящую подсоленную воду и проварите 15 – 20 минут. После этого отбросьте их на дуршлаг и дайте стечь воде.
  3. Всыпьте грибы на сковороду и жарьте 20 минут на горячем смальце.
  4. Добавьте нарезанный полукольцами лук, посолите, поперчите и жарьте, пока лук не станет золотистым.

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