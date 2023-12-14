Этот вкус невозможно забыть. Пирог, который покорил интернет: очень простой и вкусный рецепт

Начинка со сметаной в пирогах используется не так часто, как все остальные начинки. Во многих пекарнях трудно найти пироги со сметанным кремом, в основном все предлагают или творожный, или сырный крем в качестве наполнения. Но, сметанное наполнение в выпечке может быть не менее выигрышным, чем другие.
Сметана также придает пирогам особые нотки вкуса. Эта выпечка способна сильно разнообразить рацион и дать еще один классный рецепт пирога в копилку. Поэтому стоит научиться готовить сметанные пироги.
Это настолько же просто, как и приготовление любой другой выпечки. Покажем, как быстро сделать сметанный пирог.
Ингредиенты для сметанного пирога:
- Соль — щепотка;
- Сахар — 250 г;
- Яйцо — 4 шт.;
- Растительное масло — 100 мл;
- Йогурт — 250 г;
- Мука — 260 г;
- Разрыхлитель — 15 г.
Ингредиенты для начинки:
- Сметана 20% — 170 г;
- Яйцо — шт.;
- Сахар — 40 г.
Приготовление сметанного пирога:
В миску высыпаем соль, сахарный песок и разбиваем яйца, взбиваем эти компоненты до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь растительное масло и добавляем греческий йогурт, продолжаем взбивать.
Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель частями, замешиваем густое тесто. Смазываем форму для выпекания растительным маслом, выливаем тесто на дно и распределяем по поверхности.
Для начинки смешиваем сметану с сахаром и яйцом, выливаем в кондитерский мешок.
Покрываем верхушку пирога начинкой, можно создать узор в виде сеточки.
Выпекаем пирог при 160 градусах 35 минут.
После выпекания пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Получается нежный сметанный пирог, который готовится довольно быстро и без особых усилий.