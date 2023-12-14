Этот вкус невозможно забыть. Пирог, который покорил интернет: очень простой и вкусный рецепт

Начинка со сметаной в пирогах используется не так часто, как все остальные начинки. Во многих пекарнях трудно найти пироги со сметанным кремом, в основном все предлагают или творожный, или сырный крем в качестве наполнения. Но, сметанное наполнение в выпечке может быть не менее выигрышным, чем другие.

Сметана также придает пирогам особые нотки вкуса. Эта выпечка способна сильно разнообразить рацион и дать еще один классный рецепт пирога в копилку. Поэтому стоит научиться готовить сметанные пироги.

Это настолько же просто, как и приготовление любой другой выпечки. Покажем, как быстро сделать сметанный пирог.

Ингредиенты для сметанного пирога:

Соль — щепотка;

Сахар — 250 г;

Яйцо — 4 шт.;

Растительное масло — 100 мл;

Йогурт — 250 г;

Мука — 260 г;

Разрыхлитель — 15 г.

Ингредиенты для начинки:

Сметана 20% — 170 г;

Яйцо — шт.;

Сахар — 40 г.

Приготовление сметанного пирога:

В миску высыпаем соль, сахарный песок и разбиваем яйца, взбиваем эти компоненты до растворения песчинок. Вливаем в яичную смесь растительное масло и добавляем греческий йогурт, продолжаем взбивать.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель частями, замешиваем густое тесто. Смазываем форму для выпекания растительным маслом, выливаем тесто на дно и распределяем по поверхности.

Для начинки смешиваем сметану с сахаром и яйцом, выливаем в кондитерский мешок.

Покрываем верхушку пирога начинкой, можно создать узор в виде сеточки.

Выпекаем пирог при 160 градусах 35 минут.

После выпекания пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Получается нежный сметанный пирог, который готовится довольно быстро и без особых усилий.