Рыбу больше не жарю. Недорого и полезно: сочный хек в соусе на сковороде

Хек — это удивительная рыба, так как она довольно бюджетная, при этом может быть вкусной и полезной. Хек также называют мерлузой, это белая рыба, которую относят к столовым сортам.

Хек считается рыбой с низким содержанием калорий, то есть можно сказать, что рыба диетическая. Конечно, при обжарке хека, количество калорий увеличивается примерно на 40-50 грамм.

Польза хека заключается не только в малом числе калорий, но и во множестве витаминов и минералов. Например, рыба содержит много омега-3 кислот и витаминов А, ВБ Е и С.

Потушим хек вместе, сделаем сочную и ароматную рыбу на ужин.

Ингредиенты для тушеного хека:

Хек — 1 кг;

Лавровый лист — 2 шт.;

Черный перец — 10 шт.;

Соль — ⅓ ч.л.;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Мука — 1 ст.л.;

Рыбный бульон — 200 мл;

Сметана — 150 г;

Сахар — щепотка.

Приготовление тушеного хека:

Нарезаем очищенный хек на небольшие кусочки, выкладываем в кастрюлю. Посыпаем рыбу солью, черным перцем, добавляем лавровые листья.

Вливаем к рыбе воду так, чтобы она покрывала ее полностью. Варим 15 минут под крышкой после закипания.

Нарезаем мелким кубиком лук, режем тонкими брусочками морковь. В сковороде на растительном масле обжариваем лук и морковь, высыпаем туда же муку, перемешиваем.

Выкладываем рыбу в миску.

Процеживаем бульон и вливаем к луку и моркови, добавляем туда же сметану и перемешиваем.

Пока томится соус, из остывшей рыбы удаляем косточки. Выкладываем кусочки рыбы в соус и тушим 5 минут на медленном огне.

К такому хеку прекрасно подходит гарнир из риса, картофеля и даже перловой каши.

Эта рыба станет фаворитом на вашем столе.