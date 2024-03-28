Рыбу больше не жарю. Недорого и полезно: сочный хек в соусе на сковороде

Хек — это удивительная рыба, так как она довольно бюджетная, при этом может быть вкусной и полезной. Хек также называют мерлузой, это белая рыба, которую относят к столовым сортам.
Хек считается рыбой с низким содержанием калорий, то есть можно сказать, что рыба диетическая. Конечно, при обжарке хека, количество калорий увеличивается примерно на 40-50 грамм.
Польза хека заключается не только в малом числе калорий, но и во множестве витаминов и минералов. Например, рыба содержит много омега-3 кислот и витаминов А, ВБ Е и С.
Потушим хек вместе, сделаем сочную и ароматную рыбу на ужин.
Ингредиенты для тушеного хека:
- Хек — 1 кг;
- Лавровый лист — 2 шт.;
- Черный перец — 10 шт.;
- Соль — ⅓ ч.л.;
- Лук — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Мука — 1 ст.л.;
- Рыбный бульон — 200 мл;
- Сметана — 150 г;
- Сахар — щепотка.
Приготовление тушеного хека:
Нарезаем очищенный хек на небольшие кусочки, выкладываем в кастрюлю. Посыпаем рыбу солью, черным перцем, добавляем лавровые листья.
Вливаем к рыбе воду так, чтобы она покрывала ее полностью. Варим 15 минут под крышкой после закипания.
Нарезаем мелким кубиком лук, режем тонкими брусочками морковь. В сковороде на растительном масле обжариваем лук и морковь, высыпаем туда же муку, перемешиваем.
Выкладываем рыбу в миску.
Процеживаем бульон и вливаем к луку и моркови, добавляем туда же сметану и перемешиваем.
Пока томится соус, из остывшей рыбы удаляем косточки. Выкладываем кусочки рыбы в соус и тушим 5 минут на медленном огне.
К такому хеку прекрасно подходит гарнир из риса, картофеля и даже перловой каши.
Эта рыба станет фаворитом на вашем столе.