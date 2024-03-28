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Рыбу больше не жарю. Недорого и полезно: сочный хек в соусе на сковороде

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Рыбу больше не жарю. Недорого и полезно: сочный хек в соусе на сковороде

Хек — это удивительная рыба, так как она довольно бюджетная, при этом может быть вкусной и полезной. Хек также называют мерлузой, это белая рыба, которую относят к столовым сортам.

Хек считается рыбой с низким содержанием калорий, то есть можно сказать, что рыба диетическая. Конечно, при обжарке хека, количество калорий увеличивается примерно на 40-50 грамм.

Польза хека заключается не только в малом числе калорий, но и во множестве витаминов и минералов. Например, рыба содержит много омега-3 кислот и витаминов А, ВБ Е и С.

Потушим хек вместе, сделаем сочную и ароматную рыбу на ужин.

Ингредиенты для тушеного хека:

  • Хек — 1 кг;
  • Лавровый лист — 2 шт.;
  • Черный перец — 10 шт.;
  • Соль — ⅓ ч.л.;
  • Лук — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Мука — 1 ст.л.;
  • Рыбный бульон — 200 мл;
  • Сметана — 150 г;
  • Сахар — щепотка.

Приготовление тушеного хека:

Нарезаем очищенный хек на небольшие кусочки, выкладываем в кастрюлю. Посыпаем рыбу солью, черным перцем, добавляем лавровые листья.

Вливаем к рыбе воду так, чтобы она покрывала ее полностью. Варим 15 минут под крышкой после закипания.

Нарезаем мелким кубиком лук, режем тонкими брусочками морковь. В сковороде на растительном масле обжариваем лук и морковь, высыпаем туда же муку, перемешиваем.

Выкладываем рыбу в миску.

Рыбу больше не жарю. Недорого и полезно: сочный хек в соусе на сковороде

Процеживаем бульон и вливаем к луку и моркови, добавляем туда же сметану и перемешиваем.

Рыбу больше не жарю. Недорого и полезно: сочный хек в соусе на сковороде

Пока томится соус, из остывшей рыбы удаляем косточки. Выкладываем кусочки рыбы в соус и тушим 5 минут на медленном огне.

Рыбу больше не жарю. Недорого и полезно: сочный хек в соусе на сковороде

К такому хеку прекрасно подходит гарнир из риса, картофеля и даже перловой каши.

Рыбу больше не жарю. Недорого и полезно: сочный хек в соусе на сковороде

Эта рыба станет фаворитом на вашем столе.

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