Рулет из карбонада: вместо отбивных

Многие ценители сочного мяса убеждены, что нет вкуснее блюда, чем карбонад, приготовленный целиком в духовке. На самом же деле существует рецепт, который способен их переубедить. Запеченный рулет из карбонада в духовке выходит еще сочнее и ароматнее. Вкуснятина!

Для приготовления такого мясного блюда понадобится кухонный молоточек. Только, как вы уже догадались, делать с его помощью отбивные вам не придется. Этот девайс позволит сделать карбонад нежнее, а также поможет с формовкой мясного рулета.

Как приготовить сочный рулет из карбонада в духовке

Чтобы блюдо обладало умопомрачительным ароматом, его необходимо щедро смазать пряной смесью. Для ее приготовления вам понадобится чеснок, горчица, приправа к мясу, копченая паприка и перец. Благодаря такой сумасшедшей комбинации пряностей рулет будет в меру острым и до невозможного ароматным.

Ингредиенты

Свиной карбонад1,2 кг Дижонская горчица1 ст. л. Чеснок10 г Паприка2 ч. л. Приправа для мяса по вкусу Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Плавленый сыр200 г

Приготовление

Нарезаем карбонад на кусочки, напоминающие формой стейки. Выкладываем их на разделочную доску. Накрываем мясо пищевой пленкой. Хорошенько отбиваем его с двух сторон при помощи кулинарного молоточка.Выкладываем куски карбонада внахлест. По месту стыков еще раз проходимся молотком. Очищаем чеснок. Мелко его нарезаем. Выкладываем чеснок в небольшую емкость. Всыпаем к нему копченую паприку, специи к мясу, черный молотый перец и соль.Добавляем к пряной смеси плавленый сыр по типу «Янтаря» и горчицу в зернах. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородности.Смазываем карбонад с одной стороны пряной смесью. Постепенно сворачиваем его в рулет. Затем формируем улитку. Протыкаем мясную заготовку с двух сторон деревянными шпажками. Выкладываем ее на противень, застеленный фольгой.Смазываем бока и верх мясной улитки пряной сырной смесью. Отправляем противень в разогретую до 200 градусов духовку на 30–40 минут.

Вытяните из свиного рулета деревянные шпажки и переложите его на блюдо для подачи. Кстати, вы можете запекать на противне с карбонадом картофель, нарезанный небольшими кусочками. Тогда гарнир у вас будет готов одновременно с мясом.