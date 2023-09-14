Рассольник с перловкой и солеными огурцами — это популярное горячее блюдо с характерной кислинкой. Суп получается сытным и готовится просто. Рассольник подают со сметаной. Суп готовится с любым видом мяса или вообще без его использования. Варят рассольник на плите или в мультиварке. Наверняка, хотя бы один раз, но вы пробовали аппетитный суп. В подборке имеются различные варианты, среди которых вы найдете свой.

Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами

Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами – одно из традиционных блюд русской кухни. Характерную изюминку супу придает огуречный рассол. Блюдо готовится совсем не сложно. Чтобы процесс не отнимал много времени, заранее необходимо сварить перловую крупу. Лучше сделать это с вечера, чтобы сэкономить время. Рассольник отлично утоляет голод и согревает в межсезонье.

Ингредиенты –+6 порц.

Телятина 500 гр. (на кости)

Перловая крупа 90 гр.

Огурец соленый 5 шт.

Огуречный рассол 200 мл.

Картофель 5 шт.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Масло подсолнечное для жарки

Вода 2.2 л.

Лавровый лист 3 шт.

Соль ½ ч.л.

Перец чёрный горошек 10 шт.

Петрушка по вкусу

Шаги 100 мин.

Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами готовится достаточно просто. Подготавливаем ингредиенты. Промытую перловую крупу кладем в кастрюлю и вливаем 200 миллилитров кипятка. Размещаем на огне, прикрыв крышкой и готовим на минимальном нагреве до размягчения. На это потребуется 1-1,5 часа. Ополоснув мясо, разрезаем на кусочки приемлемой величины. Опускаем в отдельную кастрюлю, заливаем двумя литрами воды и ждем закипания, при появлении удаляя пену. Забрасываем освобожденную от шелухи луковицу. Варим бульон 1 час. Промыв овощи, чистим их при помощи овощечистки. Картошку режем крупными ломтиками. Соленые огурцы рубим кубиком. Морковку трем на терке. Раскаливаем сковородку с рафинированным растительным маслом. Выгружаем картошку и поджариваем до румяности четверть часа. Убираем обжарку в тарелку. В эту же сковороду выливаем еще растительное масло и прогреваем. Забрасываем морковку. Поджарив 5 минут, забрасываем соленые огурцы. Продолжаем готовить и убираем обжарку через 5 минут с огня. Из наваристого бульона вынимаем лук. Засыпаем сваренную перловку и поджаренную картошку. Залив огуречный рассол, готовим рассольник 8 минут. В суп кладем зажарку, приправляем лавровым листом и горошками перца. Посолив, провариваем 7 минут и отключаем нагрев. Настаиваем 10 минут, накрыв крышкой. Горячий рассольник разливаем по суповым тарелкам и присыпаем мелко нашинкованной зеленью. Классический рассольник с перловкой и солеными огурцами готов! При желании сдабриваем суп сметаной. Приятного аппетита!

Рассольник с перловкой, огурцами и курицей

Рассольник с перловкой, огурцами и курицей получается достаточно аппетитным. Любители пикантных блюд оценят по достоинству вкуснейший суп. Рассольник готовится из доступных ингредиентов. Соленые огурцы можно засолить самостоятельно или купить в магазине. Бочковые огурцы впишутся в блюдо идеально.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица – 1 кг.

Перловая крупа – 2/3 ст.

Огурцы соленые – 4-5 шт.

Картофель – 2-3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1-2 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Масло растительное – для жарки.

Лавровый лист – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошком – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Очищаем от шелухи лук и чеснок. Промыв перловку, заливаем водой. Лучше это сделать накануне.

Шаг 2. Очищенный лук рубим кубиками. При помощи экономки освобождаем картофельные клубни и морковку от кожуры. Картошку нарезаем кубиками, а морковь натираем на терке. Чеснок давим через чесночницу или крошим ножом. Соленые огурцы очищаем от кожицы и нарезаем ломтиками.

Шаг 3. Ополоснув куриные голени, выгружаем их в большую кастрюлю. Заливаем водой. Помещаем кастрюлю на огонь. Доводим до кипения, убираем пену шумовкой. Кладем горошины перца и лаврушку. Солим, убавляем нагрев и варим под крышкой 40 минут.

Шаг 4. Промыв перловку, заливаем кипятком и даем набухнуть, пока готовится бульон.

Шаг 5. Прогреваем в сковороде растительное масло на среднем огне. Забрасываем лук и морковку. Пассеруем овощи до мягкости в течение 5 минут, активно помешивая. Обжарку перекладываем в тарелку.

Шаг 6. В сковородку отправляем соленые огурцы и чеснок. Зачерпнув половник бульона, выливаем в сковородку и томим, изредка помешиваем.

Шаг 7. К огурцам возвращаем зажарку. Размешав компоненты, накрываем крышкой и тушим, пока не сварится бульон.

Шаг 8. Достаем из бульона куриные ножки. Снимаем кожицу и достаем косточки, мякоть делим на кусочки. Процедив бульон через мелкое сито, выливаем в чистую кастрюлю. Размещаем на плите. Мясо возвращаем в кипящую основу.

Шаг 9. Сливаем с перловки воду и забрасываем в кастрюлю вместе с картошкой. Закипятив, варим полчаса под крышкой и на минимальной температуре. Перекладываем зажарку. Пробуем на вкус, балансируем по вкусу, если нужно. Отключив, даем настояться четверть часа.

Шаг 10. Разливаем рассольник по большим мискам. Посыпаем рубленой зеленью по желанию и сдабриваем ложкой сметаны.

Шаг 11. Подаем суп, дополнив его свежим хлебом. Приятного аппетита!

Классический рассольник с перловкой и грибами

Классический рассольник с перловкой и грибами – постная вариация вкуснейшего блюда, которая обладает необыкновенным ароматом и богатым вкусом. Насыщенное блюдо разнообразит повседневное меню и не отразится на фигуре. Потрясающий рассольник вполне может конкурировать с аналогами, содержащими мясо.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Сушеные грибы – 50 гр.

Перловая крупа – 1/3 ст.

Огурцы соленые – 2 шт.

Рассол огуречный – 100 мл.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 2 л.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошком – 5 шт.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Перловку моем. Пересыпаем в посуду и наполняем водой. Отставив на 1,5 часа, даем набухнуть. Если есть ограничение во времени, перловку высыпаем в крутой кипяток.

Шаг 3. 50 граммов сухих грибов забрасываем в тарелку с теплой водой. Чтобы они размокли достаточно 10 минут.

Шаг 4. Почистив 3 картошки средней величины от кожицы при помощи экономки, рубим кубиками.

Шаг 5. С солеными огурцами поступаем таким же образом.

Шаг 6. Освободив морковку от кожуры экономкой, крупно нарезаем.

Шаг 7. Избавив луковицу от шелухи, крошим, как можно мельче.

Шаг 8. Грибы обдаем водой и режем на приемлемые сегменты.

Шаг 9. Промываем перловку. Заливаем двумя литрами воды и размещаем на огне. Готовим на умеренной температуре до размягчения.

Шаг 10. Забрасываем картошку и грибы. Приправляем лавровым листом лавра и горошками перца. Готовим треть часа под крышкой.

Шаг 11. Разместив сковороду на огне, прогреваем в ней 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Высыпаем лук и припускаем до прозрачного оттенка.

Шаг 12. Забрасываем морковную стружку. Томим при частом перемешивании до размягчения. Добавляем огурцы. Перемешав, тушим 3 минуты.

Шаг 13. Зажарку выгружаем к остальным компонентам. Сдабриваем рассолом и кипятим.

Шаг 14. Затем добавляем рубленый укроп. Размешав и прикрыв крышкой, отключаем нагрев и оставляем на четверть часа.

Шаг 15. Наполняем глубокие тарелки аппетитным рассольником с грибами. Обязательно подаем сметану, если блюдо не предназначено для соблюдающих пост. Приятного аппетита!

Как сварить вкусный рассольник с мясом свинины

Как сварить вкусный рассольник с мясом свинины, расскажу в сегодняшнем рецепте. Суп получается наваристым, сытным и безумно аппетитным. Кислинка придает блюду ни с чем не сравнимую изюминку. Блюдо подходит для семейных обедов. Используя данный рецепт, сварить суп сможет абсолютно каждый.

Время готовки – 1 ч. 50 мин.

Время приготовления – 1 ч. 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Перловая крупа – 200 гр.

Огурцы соленые – 250 гр.

Рассол – 200 мл.

Картофель – 400 гр.

Морковь – 150 гр.

Лук репчатый – 300 гр.

Масло растительное – 70 гр.

Вода – 4 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув мясо, нарезаем его на желаемые сегменты.

Шаг 2. Очистив морковь от кожицы, крупно трем на терке. Освободив луковицы от шелухи, рубим кубиками.

Шаг 3. Промыв перловку, замачиваем в воде.

Шаг 4. Избавив картошку от кожицы с помощью экономки, режем кубиками.

Шаг 5. Сливаем с перловки воду, заливаем новой. Размещаем кастрюлю с крупой на огне. Закипятив, убавляем нагрев. Готовим перловку до мягкости полчаса.

Шаг 6. Откидываем перловку на сито или дуршлаг.

Шаг 7. Разместив сковородку на огне, прогреваем растительное масло. Забросив лук и морковку, подрумяниваем минут 10 до золотистого оттенка.

Шаг 8. В кастрюлю кладем свинину и заливаем водой, чтобы мясо было чуть прикрыто жидкостью. Размещаем на плите. Вскипятив, удаляем образовавшуюся пену. Для удобства берем ложку с отверстиями. Прикрыв и уменьшив нагрев, варим 1 час. Засыпаем картофель и готовим 10 минут.

Шаг 9. Следом выкладываем зажарку.

Шаг 10. Засыпаем отварную перловку и томим 10 минут.

Шаг 11. Режем брусочками соленые огурцы.

Шаг 12. Огурцы варим в отдельной кастрюле четверть часа под крышкой.

Шаг 13. В суп отправляем огурцы и отвар, в котором они готовились.

Шаг 14. Доливаем рассол. Вскипятив, варим суп 5 минут. Пробуем на вкус, балансируем солью и перцем, если потребуется.

Шаг 15. Разливаем рассольник по тарелкам. Дополняем жирной сметаной по усмотрению. Приятного аппетита!

Классический рассольник с говядиной, перловкой и огурцами

Классический рассольник с говядиной, перловкой и огурцами обладает потрясающим вкусом. Суп получается наваристым, благодаря использованию говядины на косточке. Блюдо готовится просто, но процесс варки достаточно длительный. Сварить бульон и замочить крупу желательно заранее. Эта манипуляция прилично сократит время варки.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Говядина на кости – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Корень петрушки – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошком – 10 шт.

Для супа:

Перловая крупа – 100 гр.

Огурцы соленые – 3 шт.

Рассол огуречный – 100 мл.

Картофель – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Вода – 2,5 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 50 гр.

Масло растительное – 60 мл.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 100 граммов промытой перловки засыпаем в кастрюлю с одним литром кипятка. Повторно закипятив, убавляем пламя до минимума. Прикрыв, готовим 1 час. Сливаем воду через сито или дуршлаг. Очищаем головку лука, морковь и корень петрушки. Ополоснув говядину на косточке, кладем в отдельную посудину.

Шаг 2. Наливаем к мясу 2,5 литра воды. Закипятив, снимаем пену. Минимизируем нагрев. Забрасываем одну луковицу и корень петрушки. Готовим 1 час. Забрасываем лист лавра и горошки перца. Продолжаем варку в течение 40 минут. Достаем говядину. Остужаем и освобождаем от косточек, режем кубиками. Переливаем бульон в чистую посуду через сито, доводим до кипения.

Шаг 3. Почистив картошку овощечисткой, промываем и нарезаем брусочками. Прогреваем сковородку с растительным маслом. Подрумяниваем картошку 10 минут. Забросив в бульон, варим 5 минут. Очищаем морковку и лук для зажарки. Лук мелко крошим. Морковку и соленья нарезаем полосками.

Шаг 4. В горячую сковородку доливаем растительное масло. Засыпаем луковицу и поджариваем 3 минуты. Забрасываем морковку и огурцы. Сдабриваем томатной пастой. При активном помешивании обжариваем 5 минут. Наливаем 100 миллилитров рассола и доводим до кипения.

Шаг 5. Слегка потомив, перекладываем содержимое сковороды в суп. Кладем отварную перловку и нарезанное мясо. Прикрываем и варим 7 минут на умеренном пламени. Пробуем и регулируем вкус при необходимости. Главное не переборщить с солью. Отключив нагрев, плотно закрываем крышку и настаиваем блюдо 10 минут.

Шаг 6. Разливаем настоявшийся суп по красивым тарелкам. Украшаем веточками укропа. Сдабриваем жирной сметаной, в идеале домашней, и дополняем блюдо хлебобулочными изделиями. Приятного аппетита!

Постный рассольник с перловкой и огурцами без мяса

Постный рассольник с перловкой и огурцами без мяса – идеальное блюдо для тех, кто постится или не употребляет мясные изделия. Суп готовится просто и довольно быстро. Сварить рассольник с легкостью получится у каждого. Для рецепта понадобятся обычные ингредиенты, многие из которых обязательно есть дома. Бюджетный рассольник утоляет голод, не затрачивая больших средств. Хороший вариант для студентов.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Черешковый сельдерей – 2 шт.

Перловка – 150 гр.

Вода – 2 ст. +1,5 л.

Огурцы соленые средние – 3 шт.

Рассол огуречный – 1 ст.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый крупный – 2 шт.

Соус томатный – 2 ст.л.

Чеснок – 2-4 зубчика.

Масло растительное – для жарки.

Сладкая молотая паприка – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сотейник, сковородку или кастрюлю с тяжелым дном заливаем дезодорированное растительное масло. Всыпаем 150 граммов перловки. Разместив на плите, устанавливаем умеренный нагрев. Подрумяниваем 10 минут, часто размешивая. Наливаем 2 стакана воды. Посолив, кипятим. Накрыв, минимизируем нагрев и готовим крупу треть часа.

Шаг 2. Освобождаем лук и чеснок от шелухи. Освобождаем морковку от кожуры, используя овощечистку. Промываем стеблевой сельдерей. Режем овощи кубиками. С соленых огурцов снимаем кожицу, нарезаем брусочками, соломкой или так, как нравится.

Шаг 3. В толстостенную кастрюлю наливаем растительное масло. Забросив лук, пассеруем при большой температуре 4 минуты. Кладем сельдерей и морковку. Поджариваем 5 минут при частом помешивании. Добавляем измельченный чеснок и огурцы. Жарим 1 минуту.

Шаг 4. Сдабриваем обжарку томатным соусом. Размешав, вливаем 1,5 литра питьевой воды. Вскипятив, провариваем 5 минут. Добавляем перловую крупу. Поперчив, приправив паприкой, готовим суп на слабом пламени 10 минут.

Шаг 5. Регулируем вкус рассолом, постепенно подливая его. Кипятим и отключаем нагрев. Посыпаем мелко нашинкованной зеленью. Настаиваем рассольник, плотно закрыв, 10 минут. Разливаем блюдо по глубоким пиалам.

Шаг 6. Если суп предназначен для тех, кто не постится, дополняем сметаной, подаем соленое сало с луком или чесноком. Приятного аппетита!

Рассольник с перловкой и солеными огурцами в мультиварке

Рассольник с перловкой и солеными огурцами мультиварке – угощение, реализацию которого осилит даже начинающий кулинар. Суп получается наваристым с богатым вкусом. Насыщенный рассольник согревает и насыщает в прохладное время. Залив накануне перловку водой, времени на варку перловки понадобится меньше.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 250 гр.

Перловая крупа – 0,5 ст.

Огурцы соленые – 2 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Картофель – 5 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 0,5 ст.л.

Вода – 2 л.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Укроп – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Вместо свинины можно готовить курицу, говядину или обходимся вообще без мяса. Например, заменив грибами или оставив постную версию. Если имеется заранее сваренное мясо и бульон, процесс готовки пойдет еще быстрее.

Шаг 2. Крупу необходимо замочить накануне, предварительно перебрав и ополоснув ее. Лучше сделать это с вечера. Если не получилось замочить заранее, перед приготовлением рассольника перловку заливаем крутым кипятком.

Шаг 3. Мясо разрезаем на удобные сегменты. Включив в сеть мультиварку, активируем режим “Жарка”. Наливаем растительное масло. В прогретое масло выгружаем мясо. Запустив таймер на треть часа, поджариваем мясо 12 минут, переворачивая его.

Шаг 4. Освобождаем морковку и луковицу от кожуры и шелухи. Морковь крупно трем на терке, крошим лук кубиками. Огурцы натираем на крупной терке или режем брусочками. Овощи забрасываем к золотистой свинине. Сдабриваем томат-пастой.

Шаг 5. Размешав, томим 8 минут до конца режима.

Шаг 6. Чистим картошку экономкой, разрезаем на кубики. Промываем перловку. Высыпаем вместе с картошкой к остальным компонентам. Вливаем воду до последней риски. Закрываем прибор и запускаем программу “Тушение” или “Суп” на 1,5 часа.

Шаг 7. За 5 минут до окончания открываем прибор. Посыпаем мелко рубленым укропом. Кладем лист лавра. Пробуем и при необходимости балансируем вкус солью или вливаем огуречный рассол. Важно не переборщить, поэтому подливаем по чуть-чуть, определяя количество по собственным предпочтениям.

Шаг 8. Наваристый рассольник разливаем по объемным мискам. Подаем с нарезанным луком и сухариками. При желании добавляем сметану. Приятного аппетита!

Рассольник с перловкой, огурцами и томатной пастой

Рассольник с перловкой, огурцами и томатной пастой обладает ярким и богатым вкусом. Насыщенное блюдо быстро утоляет голод. Суп подходит для повседневного меню и для обедов в большой компании. Рассольник варится без особых хлопот и препятствий. Для супа не нужно предварительно отваривать мясо, тушенка упрощает процесс готовки.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Тушенка говяжья – 350 гр.

Перловая крупа – 100 гр.

Огурцы маринованные – 3 шт.

Рассол – 200 мл.

Картофель – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 50 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Лавровый лист – 2 шт.

Вода – 3 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Детально прополоскав перловку, высыпаем в миску с горячей водой. Отставляем на 2 часа, далее процеживаем через сито. Лучше это сделать заранее. Делается это для того, чтобы крупа размягчилась, и чтобы суп был жидким, а не похожим на кисель.

Шаг 2. Освободив луковицу от верхнего слоя, мелко крошим. Очищенную морковку нарезаем длинными полосками при помощи острого ножа или терки. Огурцы нарезаем брусочками.

Шаг 3. Сковородку прогреваем с растительным маслом на умеренном пламени. Забросив лук, припускаем 2 минуты до прозрачного состояния. Добавив морковку, томим овощи 7 минут. Сдобрив томат-пастой, забрасываем огурцы. Томим 5 минут и гасим пламя.

Шаг 4. 4 картошки средней величины очищаем от кожуры, для удобства применив экономку, нарезаем кубиками. Заливаем нарезку водой, чтобы избавиться от крахмала.

Шаг 5. В кастрюле доводим 3 литра воды до кипения. Высыпаем перловку. После вторичного закипания, переводим огонь на средний уровень и готовим 10 минут.

Шаг 6. Забрасываем картошку, варим четверть часа. Выкладываем обжарку и тушенку. Если нет тушенки, заменяем отварным мясом, если такое имеется или вообще ничего не кладем. В этом случае получится постное блюдо. Сдабриваем рассолом и молотым перцем. Кладем лаврушку и готовим 10 минут.

Шаг 7. Попробовав, регулируем вкус, доливая маринад или добавляя соль. Даем покипеть. Отключаем газ. Вымытую зелень рубим помельче, насколько это возможно. Используем свежие, сухие или замороженные травы.

Шаг 8. Распределив насыщенное блюдо по порциям, посыпаем зеленью. Дополнительно кладем сметану в каждую тарелку или ставим на стол в соуснике. Приятного аппетита!

Рассольник с тушенкой, перловкой и солеными огурцами

Рассольник с тушенкой, перловкой и солеными огурцами не теряет вкусовых качеств и выходит не менее аппетитным по сравнению с супом, приготовленном на мясном бульоне. Этот рецепт больше подходит для студентов или тех, кто работает вахтовым методом. Использование тушенки упрощает процесс варки вкуснейшего блюда, оставляя время на отдых.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Тушенка свиная – 200 гр.

Перловая крупа – 1/3 ст.

Огурцы соленые – 3 шт.

Рассол – 0,5 ст.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 30 гр.

Лук репчатый – 20 гр.

Стебель сельдерея – 30 гр.

Вода – 800 мл.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Лук зеленый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Промываем крупу, опускаем в крутой кипяток, выдерживаем час-два или варим ее отдельно. После чего процеживаем. Крупа при замачивании становится мягче, варится быстрее и не придает супу кисельную текстуру.

Шаг 2. Берем 3 средних клубня. Почистив картошку от кожицы овощечисткой, разрезаем на удобные сегменты.

Шаг 3. Промыв стебель сельдерея и освободив морковь от кожицы, крошим мелким кубиком. Если не получилось найти сельдерей, можно обойтись и без него.

Шаг 4. В кастрюлю с двойным дном засыпаем запаренную перловку и картошку.

Шаг 5. Забрасываем морковку и сельдерей.

Шаг 6. Залив крутым кипятком, размещаем на умеренном пламени. Вскипятив, варим до полуготовности картофеля.

Шаг 7. Очистив луковицу, нарезаем мелким кубиком. С огурцами поступаем так же.

Шаг 8. Высыпаем нарезку в суп. Доведя до закипания, закладываем тушенку. В данном случае свиную. По усмотрению применяем полуфабрикат из других видов мяса. Сдабриваем пряностями, кладем 2 лавровых листка. Наливаем рассол. Вскипятив, варим до готовности картофеля и крупы.

Шаг 9. Попробовав рассольник, балансируем вкус, если потребуется. Разливаем по пиалам. Промываем укроп и зеленый лук, просушиваем. Посыпаем блюдо рубленой зеленью.

Шаг 10. Сдабриваем сметаной по усмотрению. Дополняем луком и чесноком, хлебобулочными изделиями. В идеале используем 25% сметану или домашний продукт. Приятного аппетита!

Рассольник с перловкой и копченостями

Рассольник с перловкой и копченостями обладает невероятным вкусом. Насыщенное душистое блюдо не оставляет равнодушных. От одного только аромата возбуждается аппетит. Суп с копченостями станет любимчиком среди остальных вариантов. Реализация пройдет без хлопот и препятствий, если внимательно действовать, не отходя от инструкции.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Копченые куриные спинки – 2 шт.

Перловая крупа вареная – 2 ст.

Огурцы соленые – 4-5 шт.

Рассол – 0,5 ст.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 2 л.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Перловку промываем и забрасываем в кипяток. Выдерживаем, пока не остынет жидкость. Картошку очищаем при помощи экономки. Рубим копченые куриные спинки на куски. Луковицу освобождаем от шелухи. Промываем водой из-под крана.

Шаг 2. Промыв крупу, ставим вариться до полуготовности. Сваренную перловку обдаем под проточной водой, процеживаем через сито и оставляем, чтобы стекла жидкость. Отмеряем 2 стакана готовой перловки. Остальную можно заморозить и использовать по потребности.

Шаг 3. Копченые спинки складываем в свободную посудину с двойным дном, наливаем воду. Можно взять копченые крылья или окорочка. Разместив на плите и доведя до закипания, сливаем и обновляем воду. Повторно вскипятив, варим 10 минут. Нарезаем картошку привычным образом и забрасываем в основу для супа. Сварив до полуготовности, засыпаем перловку.

Шаг 4. Лук и морковку мелко рубим соломкой, кубиком или так, как нравится. Размещаем сковородку с растительным маслом на плите. Прогрев промасленную поверхность, кладем овощи. Пассеруем нарезку до золотистого оттенка, время от времени переворачивая овощи, чтобы не пригорели.

Шаг 5. Нарезаем огурцы кубиками, перекладываем к обжарке. Сдобрив ложкой томат-пасты, размешиваем. Слегка потомив, вливаем рассол и провариваем 5 минут.

Шаг 6. Содержимое сковороды отправляем в суповую основу. Размешав, пробуем. Добавляем соль или доливаем еще рассола, если нужно. Забрасываем лаврушку и перец. Вскипятив, выключаем газ. Оставляем рассольник под плотно закрытой крышкой на треть часа.

Шаг 7. Разливаем по порциям настоявшийся ароматный рассольник и подаем, сдобрив ложкой сметаны. Наваристый рассольник с подкопчённым послевкусием не оставляет равнодушных. Сытное блюдо будет уместно для семейных и дружеских обедов. Приятного аппетита!