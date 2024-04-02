Слыша о десерте из вафельных коржей, многие сразу же думают о простом, но вкусном торте с вареной сгущенкой. Однако это не единственное сладкое блюдо, которое можно приготовить из такой основы. Рулет из вафельных коржей с ароматной начинкой — это не менее, а то и более удачное лакомство к чашечке горячего кофе или чая.

Чтобы приготовить такой десерт, возьмите прямоугольные либо квадратные листы. Мы же использовали круглые вафельные коржи, диаметр которых 21 см. Получилось красиво и довольно оригинально!

Как приготовить сладкий рулет из вафельных коржей

Для более легкой и быстрой формовки десерта сбрызните вафельные листы водой. После нескольких минут они немного размягчатся и станут более эластичными. Благодаря этому коржи не поломаются во время скручивания рулета.

Ингредиенты

Вафельные коржи3 шт. Сгущенное молоко360 г Кукурузные палочки60 г Кокосовая стружка30 г

Приготовление

Готовим начинку для десерта. Помещаем сладкие кукурузные палочки в чашу блендера. Измельчаем их до состояния мелкой крошки. Перекладываем всё в глубокую емкость.К измельченным палочкам всыпаем кокосовую стружку. Тщательно перемешиваем. Затем постепенно вливаем сгущенное молоко. Перемешиваем всё с помощью кулинарной лопатки до получения вязкой однородной смеси. Выкладываем вафельный корж на разделочную доску. Сбрызгиваем его слегка кипяченой водой, используя емкость с пульверизатором. Оставляем корж на 3–4 минуты при комнатной температуре.Визуально разделяем начинку на 3 равные части, одну из которых выкладываем на вафельный корж, что стал слегка эластичнее. Равномерно распределяем кокосовую смесь по всей его поверхности ложкой или лопаткой. Сворачиваем корж с начинкой в плотный рулет. Далее сбрызгиваем второй вафельный лист водой. По истечении 3 минут выкладываем на него вторую часть начинки. Равномерно ее распределяем.На край коржа с кокосовой массой помещаем рулет с начинкой. Сворачиваем всё еще в больший рулет. То же проделываем и с оставшимися ингредиентами. Формируем таким образом один большой рулет. Берем пищевую пленку. Заворачиваем в нее полученную заготовку. Отправляем будущий десерт на полчаса в холодильник. Вкуснотища готова!

После того как вы достанете рулет из холодильника, с его нарезанием не возникнет абсолютно никаких проблем. Если вам понравилась идея для столь быстрого и вкусного десерта, обязательно поделитесь ею со своими друзьями.