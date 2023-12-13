Рулет с мандаринами без выпечки: рецепт простого десерта с новогодним вкусом

Для рулета используются целые мандарины, очищенные от кожуры.

Мандарины у многих ассоциируются с зимой и новогодними праздниками, поэтому неудивительно, что чем ближе Рождество и елка, тем больше нас тянет купить эти цитрусовые. Мандарины одинаково вкусны как в свежем виде, так и в десертах, и сегодня мы предлагаем приготовить неверосятко вкусный рулет с этими фруктами. Главный плюс в том, что выпекать ничего не надо. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Торты. Капкейки. Рецепты».

Рулет с мандаринами без выпечки

Ингредиенты:

песочное печенье – 350 гр;

какао – 2 ст. л;

бананы – 2 шт;

творог – 450 гр;

мед – 2 ст. л;

мандарины – 5 шт.

Способ приготовления:

Печенье измельчить с помощью блендера в мелкую крошку. Бананы очистить и поместить в чашу блендера, измельчив их до состояния пюре.

Измельченное печенье высыпать в глубокую миску. Туда же добавить какао и банановое пюре.

В отдельной посуде погружным блендером перебить до однородности творог и мед.

На лист пергаментной бумаги переложить получившуюся массу из печенья, разровнять, накрыть вторым листом бумаги и раскатать в пласт.

Убрать бумагу, выложить на печенье крем и в ряд – очищенные целые мандарины.

Свернуть все в рулет и убрать в холодильник на 30-60 минут, можно подержать и дольше. При подаче на стол рулет нарезать на кусочки.

Ранее Фокус писал, как приготовить торт «Нутелла».