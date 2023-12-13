Маринование огурцов может быть безумно простым и быстрым, особенно если у вас под рукой есть рецепт от редакции «Со Вкусом». Тогда этот процесс займет не больше 10 минут. Узнайте, как сделать вкусные маринованные огурцы в микроволновке.

Они хороши и как самостоятельная закуска, и как добавка к домашним бургерам. Поверьте, такие огурчики будут лучше, чем в чизбургере из «Макдоналдса»! Их приятный кисло-сладкий вкус и потрясающий аромат сделают свое дело.

Как приготовить маринованные огурцы в микроволновке

Работая с печью СВЧ, помните о том, какую посуду нельзя использовать, чтобы избежать загорания. Тарелки с золотистыми и серебряными узорами не подходят для микроволновки. Также запрещено использовать металлическую и хрустальную посуду. Емкости из тонкого стекла тоже не подходят для микроволновой печи.

Ингредиенты

Огурцы500 г Лук220 г Соль2 ч. л. Сахар400 г Уксус200 мл Дижонская горчица1 ч. л. Куркума0,5 ч. л.

Приготовление

Тщательно промываем свежие огурцы. Нарезаем их тонкими кружочками. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его полукольцами. Соединяем овощи в глубокой емкости, подходящей для микроволновки.Всыпаем к огурцам и луку соль, сахар, а также куркуму. Добавляем горчицу в зернах. Вливаем уксус 6 %. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Отправляем миску с овощами в микроволновую печь на 3 минуты. Устанавливаем мощность 800 Вт. Затем достаем емкость и тщательно перемешиваем ее содержимое.Отправляем огурцы в микроволновку еще на 4 минуты, установив мощность 800 Вт. Достаем миску и перемешиваем всё снова. Перекладываем полностью остывшие огурцы в стеклянную банку. Отправляем их в холодильник. По истечении 2–3 часов наслаждаемся шикарной закуской.

Советуем приготовить с такими кисло-сладкими огурчиками домашние бургеры. Получится нереально вкусно! Для этого сделайте рубленую котлету из говядины или свинины. Обжарьте ее. Нарежьте сыр чеддер пластинками, а томат — кольцами. Разрежьте покупную пышную булочку пополам. Смажьте ее соусом, которым пожелаете. Выложите на одну половину булочки сыр и томат. Сверху поместите горячую котлету. Выложите на нее маринованные огурчики с луком и накройте их еще одной пластинкой сыра. Прижмите всё второй половинкой булочки и приступите к дегустации вкуснейшего бургера.