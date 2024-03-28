Просто отварить макароны и соединить их с соусом — это, конечно, хорошая идея. Но куда лучше сформовать потом с ними аппетитные рулетики. Готовое блюдо будет особенно вкусным и эффектным. Делимся, как удачно запечь рулетики из баклажанов со спагетти. Будет вкуснота!

Чтобы блюдо получилось ароматным и пряным, необходимо сделать яркий томатный соус. Он пропитает и спагетти, и овощные ломтики. Для большего аромата соуса из помидоров обязательно добавьте в него свежий базилик. Также можете использовать вместо зелени и сушеную пряность.

Как приготовить рулетики из баклажанов со спагетти

Перед запеканием этого блюда следует нарезать овощ на слайсы. Важно его посолить и поперчить, а также оставить на 10–15 минут при комнатной температуре. За это время синенькие выделят много сока. После избавления баклажанов от лишней влаги в них можно будет заворачивать начинку.

Ингредиенты

Баклажан4 шт. Помидор650 г Твердый сыр200 г Спагетти350 г Базилик по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Оливковое масло1 ст. л. Подсолнечное масло3 ст. л. Пармезан по вкусу Чеснок2 зуб.

Приготовление

Хорошенько моем помидоры под проточной водой. Разрезаем их на произвольные кусочки. Пропускаем томаты через мясорубку до получения однородного пюре.Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Выкладываем на сковороду томатное пюре и чеснок. Перемешиваем всё. Солим и перчим соус по вкусу. Промываем базилик. Мелко его нарезаем. Добавляем зелень к томатам. Перемешиваем всё. Доводим соус до кипения и держим его на огне еще в течение нескольких минут.В кастрюлю вливаем воду. Когда она закипит, выкладываем спагетти. Отвариваем их до состояния аль денте, а затем откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.Выкладываем спагетти в сковороду с большей частью томатного соуса. Хорошенько всё перемешиваем и приступаем к подготовке овощей. Промываем баклажаны. Удаляем плодоножку. Разрезаем их вдоль на большие слайсы. Выкладываем овощ на разделочную доску. Солим его и перчим. Оставляем на кухне на 10 минут.Разогреваем на плите сковородку с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней баклажаны с двух сторон до золотистости.Выкладываем слегка остывшие овощные ломтики на разделочную доску. На их широкий край помещаем спагетти. Нарезаем твердый сыр ломтиками. Выкладываем его на макароны. Смазываем дно формы для выпекания томатным соусом. Помещаем в нее рулетики из баклажанов. Заливаем их оставшимся соусом.Натираем на терке с мелкими отверстиями немного пармезана. Посыпаем им блюдо. Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Подавать это блюдо можно в качестве полноценного ужина. К тому же столь эффектные рулетики будут отлично смотреться и на праздничном столе. Удивите своих гостей, презентовав им не обычную пасту, а такое оригинальное и одновременно супервкусное блюдо. Они точно попросят у вас рецепт столь интересного ужина.