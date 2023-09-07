С клюквой и кориандром. Как приготовить краснокочанную капусту

Нужно только:
- 1 красная капуста
- 1 большая луковица
- немного винного или яблочного уксуса
- масло, соль и душистый перец
- изюм или вяленая клюква
И я добавил немного молотого кориандра — аромат мне очень понравился. Давайте готовить!
Главная задача — все очень тонко порезать. Далее на сковороду наливаю масло, разогреваю, добавляю лук и немного поджариваю его, пока он не начнет едва-едва менять цвет.
Затем добавляю капусту и стараюсь ее несколько раз перемешать, чтобы не подгорела. И так жарю ее пару минут, только после этого добавляю соль, душистый перец и уксус (у меня был яблочный бальзамик).
Накрываю крышкой и на медленном огне подтушиваю до желаемой мягкости.
Где-то на середине приготовления добавил бланшированную клюкву. А размолотый кориандр уже почти в самом конце приготовления, чтобы оставить аромат в капусте.
По готовности выключил огонь, дал еще постоять где-то 10 минут, и можно есть! Иногда вкусно можно сделать очень просто.