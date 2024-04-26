С ним шашлык будет еще вкуснее: рецепт салата из молодой капусты, от которого можно сойти с ума

К шашлыку, пожалуй, лучше всего подходит сочный салат из молодой капусты. Он не только пробудит аппетит, но и наполнит организм необходимыми витаминами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Данный салат очень просто готовится. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

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Салат из молодой капусты с уксусом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки уксуса;

– 2 столовые ложки масла;

– перец, соль по вкусу;

– 500 граммов молодой капусты;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки измельченного укропа. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі!

Приготовление:

Капусту нашинкуйте, а лук нарежьте как можно более тонкими полукольцами. Смешайте масло с уксусом, добавьте соль и перец. Заправьте салат, добавьте укроп и перемешайте. Для еще лучшего вкуса оставьте его на 30 минут.

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