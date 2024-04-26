ГлавнаяРецептыС ним шашлык будет еще вкуснее: рецепт салата из молодой капусты, от которого можно сойти с ума С ним шашлык будет еще вкуснее: рецепт салата из молодой капусты, от которого можно сойти с ума На чтение: 1 минута К шашлыку, пожалуй, лучше всего подходит сочный салат из молодой капусты. Он не только пробудит аппетит, но и наполнит организм необходимыми витаминами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Данный салат очень просто готовится. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Будет вкусно Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Салат из молодой капусты с уксусом Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 столовые ложки уксуса; – 2 столовые ложки масла; – перец, соль по вкусу; – 500 граммов молодой капусты; – 1 луковица; – 2 столовые ложки измельченного укропа. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі! Приготовление: Капусту нашинкуйте, а лук нарежьте как можно более тонкими полукольцами. Смешайте масло с уксусом, добавьте соль и перец. Заправьте салат, добавьте укроп и перемешайте. Для еще лучшего вкуса оставьте его на 30 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить ленивую капусту. Поделитесь с друзьями