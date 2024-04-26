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С ним шашлык будет еще вкуснее: рецепт салата из молодой капусты, от которого можно сойти с ума

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С ним шашлык будет еще вкуснее: рецепт салата из молодой капусты, от которого можно сойти с ума

К шашлыку, пожалуй, лучше всего подходит сочный салат из молодой капусты. Он не только пробудит аппетит, но и наполнит организм необходимыми витаминами.

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Данный салат очень просто готовится. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

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Салат из молодой капусты с уксусом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 столовые ложки уксуса;
– 2 столовые ложки масла;
– перец, соль по вкусу;
– 500 граммов молодой капусты;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки измельченного укропа. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі!

Приготовление:

  1. Капусту нашинкуйте, а лук нарежьте как можно более тонкими полукольцами.
  2. Смешайте масло с уксусом, добавьте соль и перец.
  3. Заправьте салат, добавьте укроп и перемешайте. Для еще лучшего вкуса оставьте его на 30 минут.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить ленивую капусту.

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