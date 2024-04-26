Описание приготовления:

Нежный и пряный вкус сыра с голубой плесенью как нельзя лучше подчеркивает вкус мартини, а кисловатая оливка только прибавляет напитку легкости и терпкости. Обязательно попробуйте такой вариант в кругу своих близких — им это непременно понравится!

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Оливки Блюдо: Напитки / Алкогольные

Состав / Ингредиенты:

Оливки 12 Штук (без косточек)

Лед 4 Штуки

Сыр с плесенью 40 Грамм

Мартини 300 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

166 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мартини с оливкой»

Подготовьте указанные продукты. Мартини заранее охладите и поместите воду для заморозки заранее за 2-3 часа до начала приготовления коктейля.

Сыр с голубой плесенью разломите на кусочки и разомните вилкой, чтобы им можно было с легкостью начинить оливки.

Нафаршируйте оливки без косточек сыром, стараясь это делать как можно аккуратнее. К этому процессу можно подключить родных и друзей.

Насадите по три фаршированные оливки на шпажку и выложите их на бокалы.

Выложите в каждый бокал по паре кубиков или кружочков льда. Если планируете угощать напитком мужчин, то в их бокалы можно долить по 50 мл. качественной водки.

Влейте охлажденный мартини. Ваш напиток полностью готов! Угощайте близких и наслаждайтесь общением!

Мартини с оливкой — отличный повод для дружеских или родственных посиделок.