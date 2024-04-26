Описание приготовления:
Нежный и пряный вкус сыра с голубой плесенью как нельзя лучше подчеркивает вкус мартини, а кисловатая оливка только прибавляет напитку легкости и терпкости. Обязательно попробуйте такой вариант в кругу своих близких — им это непременно понравится!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Оливки Блюдо: Напитки / Алкогольные
Состав / Ингредиенты:
- Оливки 12 Штук (без косточек)
- Лед 4 Штуки
- Сыр с плесенью 40 Грамм
- Мартини 300 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
166 ккал
Калорийность
2 г
Белки
4 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мартини с оливкой»
Подготовьте указанные продукты. Мартини заранее охладите и поместите воду для заморозки заранее за 2-3 часа до начала приготовления коктейля.
Сыр с голубой плесенью разломите на кусочки и разомните вилкой, чтобы им можно было с легкостью начинить оливки.
Нафаршируйте оливки без косточек сыром, стараясь это делать как можно аккуратнее. К этому процессу можно подключить родных и друзей.
Насадите по три фаршированные оливки на шпажку и выложите их на бокалы.
Выложите в каждый бокал по паре кубиков или кружочков льда. Если планируете угощать напитком мужчин, то в их бокалы можно долить по 50 мл. качественной водки.
Влейте охлажденный мартини. Ваш напиток полностью готов! Угощайте близких и наслаждайтесь общением!
Мартини с оливкой — отличный повод для дружеских или родственных посиделок.